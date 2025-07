Cerca de 40 concelhos em perigo máximo de incêndio

Destes 11, o que concentra mais meios lavra em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo. O alerta foi dado pelas 23h30 de terça-feira em zona de mato na localidade de Portela. No terreno estão mais de 40 bombeiros.





Entretanto, há outros dois incêndios que estão em fase de conclusão. É o caso do fogo de Figueira de Castelo Rodrigo, na Guarda, que começou pelas 19h25, igualmente em zona de mato. Está extinto o incêndio em Vila Verde, no distrito de Braga, fogo que começou à 1h00.





Entretanto, ficou em prisão preventiva um homem suspeito de atear cinco focos de incêndio junto à Estrada Nacional 2, entre Castro Verde e Aljustrel.



Em comunicado, a Policia Judiciária adiantou que o suspeito tem 26 anos e está indiciado pelo crime de incêndio florestal.





Quanto ao perigo máximo de incêndio rural para esta quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou cerca de 40 concelhos dos distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Faro.



De acordo com os cálculos do IPMA, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em alguns distritos pelo menos até segunda-feira.





O combate aos incêndios vai ser feito comno Dispositivo Especial de Combate.Em entrevista à RTP3, Carlos Pereira, adjunto do Comando Nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, disse queos fogos dos últimos dias afetaram o Alentejo, a região que ficou mais a descoberto.