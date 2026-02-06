EM DIRETO
Depressão Marta a caminho de Portugal. A evolução do estado do tempo ao minuto

Cerca de 93 mil clientes sem luz às 12h00

Um total de 93 mil clientes da E-Redes continuava sem abastecimento elétrico pelas 12h00 de hoje, na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo pelo continente português, divulgou a empresa.

Numa informação enviada à àgência Lusa, a E-Redes referiu que àquela hora, nas zonas mais críticas, as avarias decorrentes da depressão Kristin afetavam 74 mil clientes.

Segundo a empresa, o distrito de Leiria concentrava o maior número de clientes sem fornecimento de energia elétrica, com 49 mil, seguindo-se Santarém, com 18 mil, Castelo Branco, com cinco mil, e Coimbra, com dois mil clientes sem eletricidade.

O balanço anterior, divulgado às 15h30 de quinta-feira, indicava que havia 89 mil clientes sem fornecimento de energia elétrica, número que entretanto aumentou devido à persistência do mau tempo.

