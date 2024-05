Cerco ao Capitólio. Ministério Público arquivou processo

Foto: João Marques - RTP

Um protesto convocado nas redes sociais em fevereiro rumou do Terreiro do Paço para o Parque Mayer, onde ia decorrer o debate entre Pedro Nuno santos e Luís Montenegro para as legislativas.



Manifestantes da PSP, da GNR e da Guarda Prisional concentraram-se no local e aí se mantiveram até ao final do debate.



O então director nacional da PSP ordenou a abertura de um inquérito interno e fez uma participação ao Ministério Público, porque podia estar em causa o crime de desobediência qualificada.