Cerimónia de abertura do ano judicial. Acompanhe em direto

Uma das maiores preocupações dos portugueses, extensível aos vários protagonistas do sector, é a morosidade na Justiça. E com a abertura do ano judicial, a ministra da Justiça expressa um "otimismo moderado".



"Acredito que algumas medidas que já fomos tomando possam ter algum efeito durante este ano, mas sabemos que existem muitas queixas relativamente à morosidade", começou por dizer Rita Júdice, à RTP. "Não aprecio o tempo que a Justiça demora (...), mas também sabemos que a Justiça não pode ser instantânea".



As medidas que o Governo tem tomado, de acordo com a ministra, quer a nível da tramitação eletrónica dos processos, quer também para "acelerar e dar melhores condições aos oficiais de Justiça e aos magistrados", também podem contribuir para um "melhor andamento dos processos".



Este ano vão entrar cerca de mais 600 oficiais de Justiça, que devem entrar em funções na próxima semana, e está a ser alterado o regime de acesso às Magistraturas, de forma a facilitar e a atrair a entrada de "magistrados para os cursos".

Protestos e negociação

Sobre os protestos dos funcionários judiciais, marcados para esta segunda-feira, a governante afirmou que "a negociação foi uma prioridade" desde que assumiu funções na tutela, tendo sido já "acordada a revisão do estatuto" da profissão.



"Estamos num processo negocial normal, que envolve várias reuniões", clarificou, acrescentando que a próxima reunião será ainda esta semana. "Os oficiais de Justiça sabem que têm na ministra da Justiça alguém que os ouve, que os compreende e que tudo fará para resolver da melhor forma os problemas que os afeta".



No entanto, Rita Júdice admitiu que a proposta do Ministério não foi logo aprovada pelos sindicatos, que "ficaram de pensar, de ponderar e de fazer uma contraproposta".



"Vamos tentar melhorar as condições, mas não é pelo número de reclamações ou de manifestações que poderei tomar uma decisão".



Quanto às fugas de informação, tema que marcou o anterior ano judicial, a ministra da Justiça não negou que é uma preocupação, uma vez que "põe em causa o processo de investigação".



"Acho importante que haja maior abertura também dos magistrados no sentido de explicar, de poder clarificar algumas medidas e algumas decisões que são tomadas. Devia haver uma maior comunicação com os cidadãos, mas também deveremos lidar com fugas de uma forma mais séria".



E se forem violações do segredo de Justiça, a governante considera que "devem ser punidas".



Designa-se ano judicial o período de tempo, a cada ano, em que os tribunais estão em funcionamento, sendo que em termos legais corresponde ao ano civil. A abertura oficial do ano judicial, que decorre no Salão Nobre do Supremo Tribunal de Justiça, vai ter novos protagonistas: é a estreia do novo Procurador-Geral da República Amadeu Guerra, da ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, e do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.

Protesto na abertura do ano judicial

À porta da cerimónia de abertura do ano judicial estará a decorrer um protesto silencioso organizado pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais, que está contra a proposta de revisão da carreira feita pelo Governo. A vigília silenciosa ficará marcada pelas t-shirts negras de protesto, com a frase “Justiça para quem nela trabalha”.



Em causa está a proposta de revisão da carreira destes profissionais, entregue pelo Ministério da Justiça aos sindicatos no final de dezembro no âmbito da revisão do estatuto profissional, com condições que ambos os sindicatos consideraram inaceitáveis, como a divisão da carreira em duas e valorizações salariais que as estruturas não aceitam.

"não avançou aquilo que era o comportamento político", principalmente "aquilo que Luís Montenegro, em campanha, disse que iria fazer" quanto à "revalorização da carreira de Oficial de Justiça".



De acordo com António Marçal, o Governo apresentou uma proposta "que não é nem revalorização funcional, nem sequer salarial".



"Aquilo que o Governo está a fazer é a cindir a carreira em duas. É uma perspetiva meramente economicista, que não aumenta o salário de ingresso", explicou o responsável sindical, acrescentando que se mantém a "necessidade de contratar pessoas".



"A própria questão da celeridade processual depende da existência de oficiais de Justiça", acrescentou.



O sindicato espera que, na próxima reunião de dia 16, a ministra da Justiça "vertesse na proposta do Governo aquilo que foi o discurso que (...) fez concretamente na discussão do Orçamento do Estado". Isto é, clarificou: "que vai haver uma revalorização da carreira em termos salariais e não uma aumento de 28 euros".



"Temos uma proposta que vai no alinhamento de todas as que estão a ser feitas para a Administração Pública", disse ainda.



Sobre os protestos, o presidente sindical explicou que o protesto marcado para esta segunda-feira será "em silêncio", como "sinal de uma morte anunciada na carreira, mas também uma machadada naquilo que é a seriedade da Justiça".



"Está nas mãos da ministra e do Governo evitar a repetição do que aconteceu" nos anos anteriores, concluiu.



Fora dos discursos oficiais, procuradores e juízes já fizeram saber, através dos respetivos sindicatos e associações sindicais, que esperam que 2025 não seja um ano de "mais do mesmo", apelando à resolução de problemas, como o da revisão do Estatuto dos Funcionários Judiciais, lembrando os adiamentos causados pelas sucessivas greves, e a reformas estruturais, pedindo que a Justiça seja colocada como prioridade nacional e de ação política, sem esquecer as reivindicações de valorização das respetivas carreiras e da melhoria das condições de trabalho.



A cerimónia estava marcada para a semana passada, mas foi adiada porque o presidente da República estava nos Estados Unidos, para estar presente no funeral de Jimmy Carter.