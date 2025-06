Cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos assinala 40 anos da adesão à CEE

Completam-se esta quinta-feira os 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia, precursora da União. A data é assinalada com uma cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, acontecimento que vai estar em destaque numa emissão dedicada da RTP3.

O Tratado de Adesão do país à CEE foi assinado em 1985 no Mosteiro dos Jerónimos. A entrada efetiva do país no espaço comunitário deu-se a 1 de janeiro de 1986.

O guião da cerimónia desta quinta-feira inclui intervenções do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e do presidente do Conselho Europeu, António Costa. Está ainda previsto um discurso de Durão Barroso, antigo presidente da Comissão Europeia e antigo primeiro-ministro.



Nos Jerónimos, vai ser assinada a Declaração de Lisboa, que "reafirma a vocação europeia de Portugal e o contributo português para o aprofundamento da União", segundo uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros.



Durante as cerimónias será mostrado um vídeo a evocar o momento da assinatura do Tratado de Adesão, salientando as figuras de Mário Soares e Ernâni Lopes, à data primeiro-ministro e ministro das Finanças, respetivamente.



Em declarações à agência Lusa, o comissário responsável pelas celebrações, Carlos Coelho, ex-eurodeputado e atual vice-presidente do PSD, afirmou que o objetivo é marcar "40 anos de sucesso", a par de "lançar as sementes do futuro".



Do guião constam, por último, "expressões culturais que celebram a identidade portuguesa e o compromisso com o projeto europeu": atuações da Orquestra Geração, "projeto de inclusão social que simboliza o potencial da juventude portuguesa", de cante alentejano pelo grupo Os Lagóias de Portalegre e fado pela voz de Sara Correia; a Banda do Exército encerra o evento.

