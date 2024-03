As mulheres que denunciaram casos de assédio no Centro de Estudo Sociais da Universidade de Coimbra exigem o afastamento de Boaventura Sousa Santos. As 13 denunciantes elogiam o rigor do inquérito, mas saíram do anonimato para exigir medidas e a responsabilização de todos os envolvidos. Pedem ao Ministério Público para apurar os crimes que ainda não prescreveram.