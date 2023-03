César Boaventura acusado corrupção em benefício do Benfica

No despacho a que a RTP teve acesso, o Ministério Público afirma que houve abordagens a jogadores do Rio Ave e Marítimo na reta final da época 2015/16, antes de jogos com os encarnados.



A investigação concluiu que o empresário terá prometido vantagens a quatro jogadores com o objetivo de alterar ou falsear o resultado dos jogos.



César Boaventura foi acusado de três crimes de corrupção ativa e um na forma tentada.



Os procuradores afirmam que o arguido era um conhecido empresário desportivo e tinha uma relação de grande proximidade com Luís Filipe Vieira, na altura presidente do Benfica, e consequentemente com a SAD encarnada. No entanto, apenas o empresário foi acusado. As suspeitas em relação ao Benfica acabaram arquivadas.