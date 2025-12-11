CGTP estima que mais de três milhões de trabalhadores aderiram à greve geral

Em conferência de imprensa o líder da Central Sindical revelou que "a greve geral que hoje se está a realizar é uma das maiores de sempre, se não, a maior de sempre".



Para o sindicalista este é um sinal de uma "força inequívoca pela exigência de mais salários e mais direitos. Hoje temos uma grande, grande, grande greve", rematou.



A CGTP já tinha feito um balanço esta manhã onde destacou o encerramento de vários serviços, que abrangem autarquias, escolas, serviços de saúde e empresas.



Esta manhã o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira sublinhou que esta greve "é um verdadeiro sucesso, uma verdadeira resposta dos trabalhadores a esta agressão do governo para com o mundo do trabalho".



No aeroporto de Lisboa o líder da CGTP apelou novamente ao governo de Luís Montenegro para "retirar o pacote laboral" de cima da mesa.



"A adesão nos aeroportos em Lisboa, no Porto, em Faro e nas ilhas, é de 90 por cento, o que representa uma verdadeira resposta ao ataque do Governo."







Tiago Oliveira adianta que no sector privado a adesão à greve "é histórica". "Basta olhar para a cidade de Lisboa hoje, é uma cidade completamente despida".



A poucos metros de distância à porta do aeroporto de Lisboa Mário Mourão, o líder da UGT diz que "a greve está a ter resultados muito positivos, acima daquilo que era a expectativa que nós tínhamos. Espero que o governo esteja atento a estes sinais".



Mário Mourão lembrou que a UGT esteve sentada à mesa desde o verão e "quando as coisas não funcionam" a greve era o único caminho.



"Há sectores que estão acima dos 90 por cento de adesão à greve" e isso deve ser um aviso, sublinha.



A greve geral de 11 de dezembro foi convocada pela CGTP e pela UGT contra a proposta de revisão do Código do Trabalho e será a primeira paralisação conjunta das duas centrais desde junho de 2013, quando Portugal estava sob intervenção da 'troika'.

























