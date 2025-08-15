Chamas de Trancoso e Sátão alastram a outros oito municípios

"Os incêndios de Trancoso e de Sátão estavam muito perto, quase a interagir, havia já zonas em que estavam a menos de 10 quilómetros e nesse sentido absorvemos o comando que, agora, é só um e temos 10 municípios", adiantou à agência Lusa, cerca das 09:00, o comandante no terreno, Jody Rato.

O incêndio afeta os municípios de Sátão, Sernancelhe, Moimenta da Beira, Penedono e "também já a entrar" em São João da Pesqueira (distrito de Viseu); Aguiar da Beira, Trancoso, Fornos de Algodres, Meda e Celorico da Beira (distrito da Guarda).

"Neste momento tem três frentes ativas muito grandes. Uma delas com mais de 20 quilómetros de frente. A zona de maior preocupação é na zona norte, na cabeça, porque é onde está com maior intensidade, ou seja, em Penedono e em São João da Pesqueira", adiantou.

Jody Rato acrescentou que em todo o perímetro deste incêndio estão 1.368 operacionais a trabalhar, 461 veículos, com mais sete máquinas de rasto e, neste momento, cerca das 09:00, "estão a ser mobilizados meios aéreos".

"Neste momento já estamos com quatro meios aéreos e vamos eventualmente reforçar durante o dia. Não sabemos, porque também há outros incêndios ativos e os meios são finitos e compreendemos que a mobilização tenha de ser gerida", admitiu o segundo comandante regional Centro.

Para o dia de hoje "é esperado um trabalho muito árduo, um dia difícil, não só pela área imensa, como agravado com aquilo que tem condicionado o combate que é a acessibilidade e as condições meteorológicas".

Sobre os trabalhos noturnos, o comandante indicou que foram "registados três feridos ligeiros, coisas ligeiras, e um bombeiro que foi assistido, muito por causa do fumo nos olhos que, depois de uma boa limpeza permite que volte ao ativo"

Pelo caminho, as chamas já deixaram destruição "em algumas habitações, falta confirmar se há de primeira habitação, mas a maior parte deverão ser devolutas e de segunda habitação, há ainda veículos afetados, armazéns e empresas".

"O levantamento está a ser feito, mas a prioridade é o combate", realçou Jody Rato.

O alerta para o incêndio de Freches, no Município de Trancoso, distrito da Guarda, aconteceu no sábado, dia 09, pelas 17:21.

Pelas, 09:30, combatiam este incêndio 510 operacionais, apoiados por 177 veículos, segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O incêndio de Vila Boa, freguesia de Ferreira de Aves, em Sátão, distrito de Viseu, teve alerta pela 01:03 de quarta-feira, dia 13, e no mesmo dia chegou aos municípios de Sernancelhe, também no distrito de Viseu, e ao de Aguiar da Beira, distrito da Guarda.

Pelas, 09:30, combatiam este incêndio 867 operacionais, apoiados por 284 veículos e sete meios aéreos, segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).