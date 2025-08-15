pulse-iconDireto

Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

por RTP

Portugal enfrenta esta sexta-feira um momento crítico no combate aos incêndios florestais, são sete os principais fogos que lavram no país. O Governo prolongou a situação de alerta até domingo face à situação de "calamidade nacional", apontada pela ministra da Administração Interna. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da reposta do dispositivo.

Emissão da RTP3

Paulo Cunha - Lusa

Mais atualizações Voltar ao topo
Momento-Chave
por RTP

Incêndio em Trancoso alastrou-se a vários concelhos

O incêndio de Trancoso, no distrito da Guarda, continua a não dar tréguas desde sábado e alastrou-se aos concelhos de Fornos de Algodres, Aguiar da Beira, Celorico da Beira e Sernancelhe.

VER MAIS
PUB
Momento-Chave
por Lusa

Aviso laranja devido ao calor estendido até domingo em sete distritos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera estendeu esta sexta-feira até às 18h00 de domingo o aviso laranja, o segundo mais grave, em sete distritos por causa do calor.

VER MAIS

De acordo com um comunicado do IPMA, o aviso laranja vai estar ativo em Bragança, Évora, Guarda, Faro, Beja, Castelo Branco e Portalegre até às 18:00 de domingo, devido à "persistência de valores muito elevados da temperatura máxima".

Em Vila Real e Viseu, o aviso laranja vigora até às 00:00 de sábado, baixando depois para amarelo, o menos grave de uma escala de três.

Também sob aviso amarelo devido ao calor estão até às 18:00 de hoje os distritos de Leiria e Coimbra, enquanto Santarém se prolonga até às 18:00 de sábado e em Setúbal até às 18:00 de domingo.

Os avisos do IPMA -- vermelho, laranja e amarelo -- são emitidos quando existe uma situação meteorológica de risco, que pode ser avaliada como de risco elevado, moderado ou reduzido.

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio desde 02 de agosto e, nas últimas semanas, têm deflagrado vários incêndios no norte e centro do país que já consumiram mais de metade dos cerca de 75 mil hectares de área ardida este ano.

A situação de alerta foi prolongada até domingo, anunciou, na quinta-feira, a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, no final de uma visita à ANEPC.

"Perante a adversidade de 22 dias consecutivos de calor intenso não dar sinais de abrandar, o Governo vai prolongar uma vez mais a situação de alerta, até domingo", anunciou a ministra em declarações aos jornalistas.

Maria Lúcia Amaral sublinhou que se mantêm todas as restrições e proibições impostas pela situação de alerta de risco agravado de incêndio.

PUB
Momento-Chave
por Lusa

Mais de 3.500 operacionais mobilizados às 08

Mais de 3.500 operacionais combatiam às 08:00 37 incêndios ativos em todo o país, seis deles a mobilizar o maior número de meios, segundo a Proteção Civil.

VER MAIS

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam no terreno 3.569 operacionais, auxiliados por 1.200 meios terrestres.

Os fogos mais significativos são os de Sátão (Viseu) e Arganil (Coimbra), que concentram maior número de meios, num total de 1.675 operacionais no terreno.

O fogo em Vila Boa, no concelho de Sátão, distrito de Viseu, que começou na madrugada de quarta-feira e, no mesmo dia, chegou aos municípios de Sernancelhe (Viseu) e de Aguiar da Beira (Guarda) tinha, pelas 08:00, 847 operacionais no terreno, apoiados por 285 viaturas.

O fogo de Arganil, que deflagrou na freguesia do Piódão na madrugada de quarta-feira, alegadamente provocado por uma descarga elétrica da trovoada seca que se fez sentir naquela zona, mantinha 828 operacionais auxiliados por 290 meios terrestres.

Já no fogo que deflagrou em Trancoso, distrito da Guarda, estavam envolvidos 515 operacionais no combate às chamas, com o auxilio de 178 meios terrestres, num incêndio que alastrou para os concelhos de Fornos de Algodres, Aguiar da Beira, Celorico da Beira e Sernancelhe.

Ainda no concelho de Trancoso, um fogo com início na quarta-feira em A-do-Cavalo mobilizava 52 bombeiros.

Na serra da Lousã, distrito de Coimbra, o incêndio que começou na quarta-feira mobilizava 290 operacionais, com 87 viaturas de combate ao fogo, depois de durante a tarde ter evoluído "com duas frentes" e obrigado à retirada preventiva de 53 pessoas de várias aldeias.

O fogo que lavra no concelho de Portalegre, mantinha pelas 08:00 de hoje 246 operacionais auxiliados por 81 meios terrestres.

Quanto ao incêndio de Cinfães (Viseu), tinha no terreno 100 operacionais e 28 viaturas.

Estes são os maiores fogos incluídos pela Proteção Civil na lista de incêndios rurais em curso (ainda não dados como dominados/em resolução) de entre as denominadas "ocorrências significativas", assim descritas pela duração ou pelo número de meios envolvidos.

Já dominados, mas ainda ocorrências significativas, o incêndio de Tabuaço (Viseu) mantinha 164 operacionais e o de Sirarelhos, Vila Real, que consumiu a serra do Alvão, tinha no terreno 176 operacionais.

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio desde 02 de agosto e, nas últimas semanas, têm deflagrado vários incêndios no norte e centro do país que já consumiram mais de metade dos cerca de 75 mil hectares de área ardida este ano.

A situação de alerta foi prolongada até domingo, anunciou, na quinta-feira, a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, no final de uma visita à ANEPC.

"Perante a adversidade de 22 dias consecutivos de calor intenso não dar sinais de abrandar, o Governo vai prolongar uma vez mais a situação de alerta, até domingo", anunciou a ministra em declarações aos jornalistas.

Maria Lúcia Amaral sublinhou que se mantêm todas as restrições e proibições impostas pela situação de alerta de risco agravado de incêndio.

PUB
Momento-Chave
por RTP

Sete principais incêndios lavram em Portugal Continental: mais de 3.500 operacionais em 37 incêndios

VER MAIS
• Ao início da manhã desta sexta-feira, o incêndio que deflagrou em Arganil era um dos que gerava maior preocupação, com várias aldeias na linha de fogo. 

• Nas últimas horas, o incêndio na Lousã também se complicou e foi necessário evacuar várias aldeias. 

• Pelas 08h00 eram sete os grandes incêndios que lavravam no país, com 3.569 operacionais no terreno auxiliados por 1.200 meios terrestres no combate ao fogo. 

• Esta quinta-feira, o Governo decidiu prolongar a situação de alerta até domingo face à situação de "calamidade nacional", apontada pela ministra da Administração Interna. 

• O presidente da República alertou na quinta-feira para o perigo de incêndios, que na sexta-feira será ainda mais acentuado. Marcelo Rebelo de Sousa teve a reunião semanal com o primeiro-ministro em Faro, onde garantiu que ambos têm estado a acompanhar em permanência a evolução dos fogos;

• Por sua vez, o primeiro-ministro afirmou que o país tem "todos os meios disponíveis" e que está a fazer "o esforço máximo possível". Na quinta-feira, Luís Montenegro declarou que Portugal está "em plena guerra" e que não é tempo para fazer avaliação sobre os incêndios. 

• Esta sexta-feira, a maior parte do território de Portugal continental encontra-se em risco muito elevado ou extremo. A previsão é que a situação no litoral e no sul do país melhore, mas nos concelhos onde lavram os incêndios mais graves pode piorar. Em causa está a conjugação de calor e vento com um nivel baixo de humidade.
PUB
Momento-Chave
por RTP

"Estamos em plena guerra". Montenegro diz que não é tempo para fazer avaliação sobre incêndios

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O discurso da rentrée política do PSD ficou marcado pela situação de alerta que vigora no país desde 2 de agosto. Luís Montenegro prometeu reflexões para um futuro próximo, depois de "vencer a guerra" em curso e sublinhou a necessidade de "acelerar" a justiça, nomeadamente para quem comete crimes mais graves e incendiários.

VER MAIS
No discurso anual na Festa do Pontal, o primeiro-ministro abordou o tema dos incêndios que assolam o país, considerando que Portugal enfrenta neste momento "um flagelo" e "uma tragédia", fruto das circunstâncias meteorológicas, mas também por negligência ou atos criminais.

"Estamos a fazer o esforço máximo para não deixar ninguém sozinho", vincou, sublinhando a importância de salvaguardar vidas, mas também o património das pessoas e o património natural do país.

Apontou que, ainda que o Governo possa estar a acompanhar todos os desenvolvimentos de forma "talvez discreta", esse acompanhamento está a ser feito de forma "muito próxima" e tentando ser "o mais eficaz possível".

Luís Montenegro deixou para mais tarde quaisquer reflexões. "Não vou fazer uma avaliação disso porque estamos em plena guerra, não é a meio da guerra que vamos fazer essa discussão", afirmou. 
 
Justiça "rápida" e um 'superavit' até ao final do ano
No tema da justiça, o primeiro-ministro defendeu a criação de um "regime de aceleração" para crimes mais graves quando há "recolha de prova reforçada, nomeadamente quando há detenção em flagrante delito".

E tal poderá aplicar-se "a crimes mais graves", desde logo a quem provoca incêndios florestais. Tal poderá resultar num "processo mais rápido" e mesmo "dissuasor" do comportamento criminoso, estima Montenegro. 

Num longo discurso com mais de 45 minutos, houve ainda tempo para previsões a nível orçamental. "Eu não tenho dúvidas de que vamos chegar ao final do ano e vamos ter novamente um 'superavit' nas contas públicas", afirmou.

Resultados atingidos com a redução do IRS "a meio do ano", com o aumento do complemento solidário para idoso, entre outras medidas elencadas. "Mesmo assim, cumprimos a meta relativamente ao equilibrio das contas públicas".

Apesar do contexto internacional, Luís Montenegro garantiu que o Governo está a agir "com sentido de responsabilidade" e que vai mesmo "surpreender muitos pessimistas" até ao final do ano.
"Juízos políticos" por parte de juízes do TC seria "esquisito"

Outro dos temas que dominou a intervenção de Luís Montenegro foi o da imigração, em particular o recente chumbo das alterações à lei de estrangeiros pelo Tribunal Constitucional. 

Defendendo uma "imigração mais regulada", Luís Montenegro considerou "normal" que o presidente da República "possa ter dúvidas constitucionais e possa submeter essas dúvidas ao Tribunal Constitucional, para que o Tribunal Constitucional possa emitir juízos jurídicos sobre o cumprimento das normas constitucionai".

"Aquilo que não é normal", ou até mesmo "um pouco esquisito", são os "partidos políticos que fazem das apreciações de um órgão jurisdicional juízos políticos" ou "os próprios detentores do poder judicial possam eles assumir fazer um juízo político quando a sua função é fazer um juízo jurídico", criticou.

Garantiu que mantém como objetivo a instauração de "regras" que, respeitando a Constituição, contribuam para uma "migração mais humanista" e que proteja os próprios imigrantes. 
Novo hospital do Algarve

O primeiro-ministro aproveitou também o discurso desta quinta-feira para anunciar o lançamento do processo de construção do Hospital Central do Algarve ocorrerá "o mais tardar no início de outubro". Na Festa do Pontal, em Quarteira, Luís Montenegro afirmou que esta nova unidade funcionará em regime de parceria público-privada.

O chefe de Estado afirmou que o investimento será de 800 milhões de euros. Espera que a obra possa começar no início de 2027 para entrar em funcionamento em 2030.

Noutra frente, ainda a respeito do sul do país, Luís Montenegro anunciou também que está "tudo pronto" para "formalizar o regresso da Fórmula 1 ao Algarve no próximo ano".

PUB
Momento-Chave
por RTP

"Calamidade nacional". Governo prolonga situação de alerta até domingo devido aos incêndios

A ministra da Administração Interna anunciou esta quinta-feira que o Governo decidiu voltar a prolongar a situação de alerta em vigor no país devido ao elevado risco de incêndio, até às 23h59 de domingo, 17 de agosto. Maria Lúcia Amaral garante que a "ajuda internacional será pedida sem hesitação" se as autoridades operacionais assim o recomendarem.

VER MAIS
O Governo decidiu manter a situação de alerta até ao próximo domingo devido à situação de "calamidade nacional e de adversidade tão intensa" que o país enfrenta no combate aos incêndios e que parece não dar sinais de abrandamento nos próximos dias, declarou Maria Lúcia Amaral em conferência de imprensa.

"Perante a adversidade de 22 dias consecutivos de calor intenso não dar sinais de abrandar, o Governo vai prolongar uma vez mais a situação de alerta, até domingo", anunciou a ministra. Nos próximos três dias mantém-se no país todas as restrições e proibições impostas pela situação de alerta de risco agravado de incêndio, sublinhou. 

Maria Lúcia Amaral manifestou solidariedade a todos os afetados pelos incêndios e gratidão aqueles que estão na linha da frente do combate, nomeadamente bombeiros, Proteção Civil, Forças de Segurança e Forças Armadas, que segundo a ministra têm feito um trabalho notável e feito prova de "perseverança" e "unidade".
"Temos o maior dispositivo de sempre" 
Questionada sobre as críticas feitas pelos autarcas sobre a falta de meios de combate, Maria Lúcia Amaral disse compreender a impotência e a revolta dos afetados perante esta situação mas assegurou que o país tem o maior dispositivo de sempre no terreno.

"Temos o maior dispositivo de sempre no terreno, os Canadair portugueses que estavam inoperacionais já estão novamente a operar, e contamos ainda com dois meios adicionais de Marrocos", afirmou a governante. "Estamos a unir esforços e a reagir com todos os meios disponíveis", garantiu. 
PUB