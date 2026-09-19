País
Chega avançou com nova proposta de comissão de inquérito a Luís Neves
O Chega avançou com uma nova proposta para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito ao ministro da Administração Interna, Luís Neves.
O anúncio foi feito este sábado por André Ventura, que participa na rentrée política do partido, na Madeira.
A decisão surge depois de uma reunião entre o líder do Chega e o presidente da Assembleia da República, que chumbou as duas propostas anteriores.
De acordo com André Ventura, o novo pedido já deu entrada no Parlamento e apesar de manter o mesmo intervalo temporal, apresenta agora um objeto de inquérito mais específico.
Trata-se de um requerimento potestativo, pelo que a comissão não precisa de ser submetida a votação no Parlamento.
A decisão surge depois de uma reunião entre o líder do Chega e o presidente da Assembleia da República, que chumbou as duas propostas anteriores.
De acordo com André Ventura, o novo pedido já deu entrada no Parlamento e apesar de manter o mesmo intervalo temporal, apresenta agora um objeto de inquérito mais específico.
Trata-se de um requerimento potestativo, pelo que a comissão não precisa de ser submetida a votação no Parlamento.
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