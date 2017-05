"Chegámos a um ponto limite", reclama a FNAM

Em entrevista ao Bom Dia Portugal, Guida da Ponte explica porque a Federação dos Médicos decidiu avançar para a greve de dois dias.



A responsável sindical garante que as negociações que decorrem há cerca de um ano foram marcadas por avanços e recuos. Guida da Ponte refere que surgiam acordos verbais que, na reunião seguinte, "voltavam ao ponto inicial".



"Este é o culminar de uma série de situações que têm sido um crescendo", refere. O descontentamento dos médicos chegou a "um ponto irremediável".



Quanto a atrasos nas cirurgias programadas e nas consultas que resultarão desta greve, Guida da Ponte questiona a ideia de que a paralisação provocará atrasos de dois meses. A responsável da FNAM garante que os médicos remarcarão as suas cirurgias de acordo com a gravidade de cada caso e de acordo com um critério médico.