"Cheia centenária". Água pode inundar baixa de Coimbra

Marinha em prontidão para apoiar população em zonas com risco de cheias
A Marinha tem 47 botes "prontos e posicionados" para prestar apoio imediato à população nas zonas ribeirinhas com risco de cheias, divulgou hoje este ramo das Forças Armadas.
"O dispositivo da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional (AMN) continua empenhado em prestar apoio à população afetada pelo agravamento das condições meteorológicas e pelas cheias que atingiram diversas regiões do território nacional, devido à passagem das depressões em Portugal Continental", sublinharam, em comunicado.
Estas forças destacaram que têm neste momento empenhados cerca de 549 militares, militarizados e elementos da Polícia Marítima, 69 viaturas, 56 embarcações, cinco geradores e 17 drones, a que acresce um helicóptero em prontidão.
Marinha e AMN referiram que o dispositivo foi reforçado na quarta-feira em Montemor-o-Velho, com duas Lanchas Anfíbias de Reabastecimento e Carga (LARC).
Segundo a mesma nota, 16 botes estão prontos para atuar no rio Mondego, posicionados em Montemor-o-Velho, Coimbra e Soure.
Além destes meios, quatro botes estão posicionados para atuar no rio Lis, em Leiria, oito botes no rio Tejo, posicionados em Tancos, dez botes para o rio Sorraia, posicionados em Coruche e em Benavente, oito botes para atuar no rio Sado, em Alcácer do Sal e um bote para atuar no rio Arade, em Portimão.
"Até ao momento, os elementos pertencentes à Marinha e à AMN, em coordenação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), percorreram mais de 7000 quilómetros em ações de reconhecimento", pode ler-se na nota de imprensa.
Entre as ações realizadas está o resgate de 273 pessoas através de embarcações, a remoção de 400 toneladas de detritos fluviais, o reconhecimento de mais de 210 quilómetros de infraestruturas elétricas através de sistemas aéreos não tripulados, a reparação e apoio a mais de 240 infraestruturas habitacionais e de serviços públicos, 170 ações de apoio a equipamentos de produção de energia ou o auxílio a 105 animais.
"De destacar o grande impacto na população de diversas ações executadas pelas equipas da Marinha que contribuíram para a recuperação de infraestruturas e sistemas que apoiam milhares de habitantes, bem como o transporte diário de pessoas que não têm como se deslocar", frisaram ainda Marinha e AMN.
Coimbra preparada para retirar mais 9.000 pessoas caso pico de cheia se confirme
A Câmara de Coimbra está a preparar-se para ter de retirar mais nove mil pessoas, sobretudo na zona urbana, caso o cenário de cheia centenária se confirme na sexta-feira, afirmou hoje a presidente do município.
Depois de já ter avançado com avisos de retiradas preventivas nos últimos dias de cerca de 3.500 pessoas em zonas mais rurais do concelho, o município prepara-se agora para a possibilidade de retirar cerca de 9.000 pessoas concentradas na malha urbana, que poderá vir a sofrer inundações, afirmou Ana Abrunhosa, em conferência de imprensa na Casa Municipal de Proteção Civil.
Segundo a autarca, caso o cenário de cheia centenária se confirme na manhã de sexta-feira, será necessário retirar pessoas de zonas urbanas do concelho, como é o caso da Baixa e do Rossio de Santa Clara.
Já durante esta noite, o município irá começar a retirada preventiva de pessoas acamadas e sem-abrigo que estejam nas zonas que estão potencialmente em risco, acrescentou.
"A nossa preocupação esta noite vai ser retirar pessoas acamadas (...) e com especial preocupação com pessoas que vivem na rua. (...) Vamos transportá-las para locais adequados, para outros lares ou unidades de cuidados continuados", esclareceu.
Na sexta-feira, entre as 8h00 e as 9h00, há "uma grande probabilidade" de as equipas das juntas e outras autoridades começarem a pedir às pessoas para saírem das suas casas, acrescentou, referindo que será nessa altura que haverá confirmação de cenário de cheia centenária.
As zonas que serão potencialmente afetadas pela cheia em Coimbra são: zona ribeirinha de Torres do Mondego, Ceira, Conraria, Portela do Mondego, Quinta da Portela, Rossio de Santa Clara (e toda a cota baixa da freguesia), Baixa de Coimbra e zonas das ribeiras de Coselhas, Eiras, Fornos, Covões e Casais.
A presidente da Câmara de Coimbra indicou ainda que, caso se confirme o cenário de cheia centenária, na manhã de sexta-feira, as autoridades irão monitorizar as condições de circulação nas pontes de Santa Clara e viaduto do Itinerário Complementar 2 (IC2), que poderão ter de ser encerrados ao trânsito, caso se atinja um caudal demasiado elevado no açude-ponte que ponha em causa a segurança das infraestruturas.
Este cenário poderá também implicar inundações na estação ferroviária de Coimbra-B e Casa do Sal e na Estrada Nacional 111, apelando-se às pessoas para terem especial cuidado com carros em parques de estacionamento e garagens.
"Cheia centenária". Água pode inundar baixa de Coimbra
"Está a chover muito nas regiões que canalizam a água para a [barragem] da Aguieira. O caudal do rio Ceira está a aumentar e nós, no açude-ponte [em Coimbra], a linha vermelha são os 2.000 [metros cúbicos por segundo]. Há a probabilidade de atingirmos 2.500 a 3.000 [metros cúbicos por segundo] e, quando se atingirem esses valores, vamos ter água que começa a recuar e a espraiar", atingindo a zona urbana do concelho, alertou a autarca.
Mondego em alerta máximo. Caudal sobe com descarga da Barragem da Aguieira
A barragem da Aguieira, a norte de Coimbra, chegou perto do limite de segurança.
Com a ligeira melhoria do estado do tempo, foi possível fazer descargas com segurança para o Mondego o que permitiu baixar o volume de água.
Precipitação continua. IPMA fala em alívio apenas a partir de sábado
Esta noite e madrugada vão trazer mais chuva e vento em todo o país. Há uma nova tempestade a formar-se. Apesar de não afetar diretamente o nosso país, vamos ter chuva intensa até ao fim da manhã de sexta-feira.
Alcácer do Sal. Zona da Marginal ficou novamente inundada
Em Alcácer do Sal, a zona ribeirinha ficou novamente inundada. Alguns comerciantes dizem que só sobram as paredes.
Deslizamentos de terra. EN15 ainda cortada na zona de Candemil
No distrito de Vila Real ocorreram centenas de derrocadas nos últimos dias.
Já os trabalhos nas estradas cortadas só podem começar quando a chuva abrandar.
Resposta à calamidade. PR avisa que é preciso fazer "contas ao futuro"
O Presidente da República considera que é muito difícil governar numa calamidade, mas que é altura de começar a fazer "contas ao futuro".
Recorda no entanto que será preciso mais dinheiro e tempo do que se pensava para a reconstrução.
Passos critica resposta do Estado mas não dá conselhos a quem não lhos pede
O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho criticou hoje falhas na atuação do Estado, em particular na resposta às tempestades, considerando que transparecem na escolha de alguns responsáveis, mas frisou que não dá conselhos a quem não lhos pede.
À saída da sessão de lançamento do livro "Lideranças intermédias na Transformação dos Serviços Públicos", de Damasceno Dias, em Lisboa, Passos Coelho disse aos jornalistas que, ultrapassada a fase de resposta imediata às tempestades, será necessário fazer uma avaliação "sobre a maneira como o Estado está organizado", em particular no que respeita às suas "funções regulatórias".
"É patente que o Estado não exerce essa função regulatória adequadamente", sustentou, acrescentando que há privados a desempenhar essas funções sem que o Estado cumpra a sua "função reguladora e fiscalizadora" para garantir "que as obrigações de serviço público estão garantidas".
Pedro Passos Coelho considerou que "algumas vezes" os privados não cumprem as funções que lhes são confiadas pelo Estado, "infelizmente em momentos que são importantes e decisivos para a vida das pessoas", apontando também falhas de financiamento e de investimento nos serviços públicos.
Para o antigo primeiro-ministro, "os serviços não estão adequadamente financiados, não houve investimento suficiente para que eles possam desempenhar no longo prazo a sua missão", mesmo num tempo em que "há meios para o poder fazer" e não se está como em 2010, 2011 ou 2012 em que não havia "um tostão para poder investir".
"Não é nesta tragédia em particular. Há um conjunto diversificado (...) de situações em que o Estado falha, em que as pessoas sentem que o Estado não está onde devia estar, e isso não é uma coisa que se resolva de um dia para o outro", argumentou.
Passos Coelho defendeu que as falhas do Estado não se limitam ao atual episódio de mau tempo, mas a um conjunto de situações em que as "pessoas sentem que o Estado não está onde devia estar", em que a falta de resposta demora anos a notar-se, porém é visível no desinvestimento a longo prazo e "na escolha das pessoas competentes para tratar dos serviços".
O antigo líder do PSD não especificou falhas, nem visou responsáveis em particular, sublinhando apenas, questionado sobre se estaria a falar da ministra da Administração Interna demissionária, que a constituição do Governo compete ao primeiro-ministro e que não se vai "colocar nos sapatos dos outros e dizer o que têm de fazer".
Questionado sobre que conselho daria ao primeiro-ministro na escolha para a pasta da Administração Interna, Pedro Passos Coelho disse que não os dá a quem não lhos pede.
"Sou muito relutante em dar conselhos, até a quem mos pede, quanto mais a quem não mos pede", rematou, sem responder a mais perguntas.
Especialistas apontam várias causas para rutura de dique no Mondego
Alguns especialistas admitem que podem ter sido descurados alguns cuidados de conservação dos diques do Mondego.
A reconstrução terá agora de ter em conta esta nova realidade.
Freguesia de Ereira isolada há mais de uma semana
A freguesia de Ereira, em Montemor-o-Novo, está isolada há mais de uma semana. A Marinha, os bombeiros e o Exército garantem o abastecimento da aldeia e o transporte das populações.
O antes e o depois do Mondego
A dimensão das cheias é bem evidente nas imagens satélite da Agência Portuguesa do Ambiente.
A fita do tempo do colapso da A1
O colapso da A1 aconteceu na quarta-feira, perto das 23h00. A principal estrada do país estava já cortada preventivamente entre Coimbra Norte e Coimbra Sul quando colapsou. As obras de reconstrução começaram de imediato, apesar da forte corrente das águas.
Trabalhadores em `lay-off` simplificado com 2/3 do salário em vez de 100% - Governo
Os trabalhadores abrangidos pelo `lay-off` simplificado nas empresas afetadas pelas tempestades vão, afinal, receber dois terços do salário bruto até ao triplo do salário mínimo nacional (até 2.760 euros) e não 100%, como o Governo tinha anunciado.
A clarificação sobre a percentagem da compensação salarial que será paga aos trabalhadores foi feita hoje pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, num comunicado enviado às redações.
"A compensação retributiva em caso de redução ou suspensão do contrato de trabalho corresponde a 2/3 do seu salário bruto, desde que não exceda 3 vezes a Remuneração Mensal Mínima Garantida (2.760Euro). A remuneração nunca pode ser inferior ao salário mínimo nacional em vigor", refere-se na nota.
Em 02 de fevereiro, o ministério liderado por Rosário Palma Ramalho tinha garantido em comunicado que "aos trabalhadores das empresas afetadas é garantido 100% do seu vencimento normal líquido, até ao triplo do salário mínimo nacional".
Mais tarde, num decreto-lei publicado em Diário da República em 05 de fevereiro remetia para os artigos do Código do Trabalho que se referem ao `lay-off normal`, que garante aos trabalhadores um salário igual a dois terços da sua retribuição normal ilíquida ou o valor do salário mínimo nacional (atualmente em 920 euros), "consoante o que for mais elevado".
Na sequência do decreto-lei, a Lusa já tinha questionado o Ministério do Trabalho sobre a discrepância dos valores das compensações.
No comunicado de hoje, o Governo esclarece ainda uma outra questão que estava por clarificar relativamente às regras do `lay-off` simplificado, sobre a fatia que a Segurança Social vai suportar nos salários a pagar aos trabalhadores abrangidos.
Segundo o ministério, "durante os primeiros 60 dias, a Segurança Social assegura 80% da remuneração devida ao trabalhador, enquanto a entidade empregadora garante os restantes 20%".
"Após este período inicial, aplicar-se-á a habitual divisão de 70/30", acrescenta-se.
Esta informação surge depois de o ministério, também no comunicado de 02 de fevereiro, ter adiantado que a Segurança Social iria suportar 80% do apoio, sem esclarecer nessa altura que esta percentagem só se aplica nos dois primeiros meses.
Na nota hoje divulgada, o Governo diz que "esta medida transitória e excecional garante maior sustentabilidade às empresas afetadas na sequência da tempestade Kristin, mantendo postos de trabalho e acelerando a recuperação económica das regiões afetadas".
Além do `lay-off` simplificado, o Governo criou uma outra medida, chamada incentivo extraordinário à manutenção de postos de trabalho.
Neste caso, o apoio é atribuído pelo IEFP até três meses "com possibilidade de prorrogação", para assegurar "o cumprimento das obrigações retributivas até 100% do montante da retribuição normal ilíquida do trabalhador, deduzida a contribuição para a Segurança Social", confirma o ministério.
Este apoio "não pode ultrapassar o valor de duas vezes a retribuição mínima mensal garantida, vulgo salário mínimo, ao qual acresce o apoio à alimentação e transporte".
O Governo esclarece ainda que "este apoio não é acumulável com o lay-off simplificado".
"Os dois apoios podem, no entanto, ser pedidos de forma sequencial. Quanto à isenção do pagamento de contribuições à Segurança Social para empresas afetadas pela calamidade, é cumulável com o incentivo extraordinário à manutenção de postos de trabalho ou com o lay-off simplificado", salvaguarda o ministério do Trabalho na mesma nota.
Proteção Civil alerta para risco de cheias em Coimbra devido a descargas da Aguieira
O comandante nacional da Proteção Civil alertou hoje a população de Coimbra para o risco de cheias na zona baixa da cidade, devido à possibilidade de descargas superiores a 2.300 metros cúbicos por segundo (m3/s) na Barragem da Aguieira.
"Alertamos [as populações] de Coimbra para que tomem todas as medidas necessárias, para que salvaguardem mais uma vez os seus bens e estejam prontas para, se eventualmente for necessário, terem que abandonar as suas casas na zona onde poderá haver afetação por parte desta inundação", afirmou Mário Silvestre.
O comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) falava pelas 19:00 numa conferência de imprensa para fazer um ponto de situação das cheias no país, a que assistiram o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e os presidentes das câmaras de Lisboa, Carlos Moedas, e de Oeiras, Isaltino Morais.
Na quarta-feira, por volta das 17:00, a margem direita do rio Mondego, nos Casais, Coimbra, colapsou, o que levou ao encerramento da Autoestrada 1. Parte do tabuleiro do viaduto da A1 desabou ao final da noite na sequência do rompimento do dique.
Hoje, a margem direita do canal principal do rio Mondego partiu e passou a canalizar água para o canal de rega em frente à ETAR de Formoselha (concelho de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra).
Esse mesmo canal de rega, pressionado por mais água do Mondego, também acabou por partir uns metros mais à frente, já entre Formoselha (Montemor-o-Velho) e Granja do Ulmeiro (em Soure), distribuindo água para os campos agrícolas da margem direita, já sobrecarregada.
Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
TAP reforça voos Lisboa-Porto após corte da A1
"A companhia vai disponibilizar até mais sete voos por semana e aumentar a capacidade nalguns horários de acordo com a procura e disponibilidade de recursos", afirmou.
"Não é possível, para já, estimar o prazo de conclusão das obras de reparação", indicou a BCR - Brisa Concessão Rodoviária, em comunicado.
Em causa está a interrupção de um troço da A1 (autoestrada que liga Lisboa e o Porto) junto ao nó de Coimbra Sul, entre os quilómetros 198 e 189, onde a circulação rodoviária se encontra cortada em ambos os sentidos desde pouco depois das 18:00 de quarta-feira, na sequência da rutura de um dique na margem direita no rio Mondego.
"As vias alternativas para os utilizadores da A1 mantém-se o corredor A8/A17/A25 ou o IC2", realçou.
Segundo a concessionária Brisa, os trabalhos de estabilização do aterro junto ao encontro norte do viaduto C do Mondego, na A1, estão já em curso e materializam-se em duas fases, a primeira focada no sentido Norte-Sul e a segunda focada no sentido Sul-Norte.
"A prioridade passa, atualmente, pela implementação de medidas que impeçam o agravamento dos danos nas duas faixas de rodagem", adiantou a empresa.
A empreitada em curso, segundo a Brisa, consiste na utilização de material rochoso para "suster a erosão da infraestrutura (enrocamento) no sentido Norte-Sul", tendo sido mobilizados para o local, até ao momento, mais de três dezenas de camiões, um camião-grua, um camião porta-máquinas, um buldozer e duas escavadoras.
Além disso, estão no terreno mais de 70 profissionais, adiantou a concessionária, acrescentando que a nível nacional estão mobilizadas todas as equipas Brisa especializadas nas áreas de gestão e operação de infraestruturas.
A empresa referiu ainda que os trabalhos estão a ser acompanhados por equipas técnicas do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e do Ministério das Infraestruturas e Habitação.
A Brisa reforçou que está a trabalhar em estreita articulação com o Ministério das Infraestruturas e Habitação, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, a Guarda Nacional Republicana, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Agência Portuguesa do Ambiente e o LNEC.
A rutura do troço da A1 junto ao nó de Coimbra Sul foi motivada pelo rebentamento do dique e "subsequente escavação dos solos do aterro, devido ao débito excecional de água no rio Mondego, na região de Coimbra", de acordo com a Brisa.
Mais de 120 museus e monumentos com danos causados pelas tempestades
Mais de 120 museus e monumentos sofreram danos causados pelas tempestades nas duas últimas semanas, com cinco equipamentos da Rede Portuguesa de Museus e quatro do património classificado, como o Convento de Cristo, em Tomar, a apresentarem "danos graves".
De acordo com o balanço mais recente do Ministério da Cutura, Juventude e Desporto, sofreram "danos graves" o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, o Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado do Vale do Tejo, em Mação, o Museu Municipal de Santarém - Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire, o m|i|mo - museu da imagem em movimento, em Leiria, e o Museu Municipal de Ourém.
Na área do património classificado, apresentam "danos graves" a cerca do Convento de Cristo, em Tomar - monumento classificado como Património da Humanidade da UNESCO -, a Casa Museu Afonso Lopes Vieira, em São Pedro de Moel, Marinha Grande, a Capela de Nossa Senhora da Encarnação, em Leiria, e a igreja matriz de Cernache do Bonjardim, na Sertã.
A quase totalidade de museus e monumentos danificados situam-se na Região Centro.
Município de Vila de Rei realocou 13 pessoas após danos nas habitações
Treze pessoas foram realocadas pelo município de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, após as suas habitações terem sofrido danos na sequência da passagem da depressão Kristin pelo concelho, no dia 28 de janeiro.
A Câmara Municipal de Vila de Rei prolongou o Plano Municipal de Emergência até sexta-feira devido às condições meteorológicas adversas que se esperam para o concelho.
"Ao dia de hoje [quinta-feira], encontram-se 13 pessoas realocadas pelos serviços do município, na sua rede familiar/vizinhança ou em IPSS [Instituições Particulares de Solidariedade Social]", informou a autarquia no balanço dos trabalhos em curso no terreno, na sequência dos estragos provocados pela depressão Kristin no concelho de Vila de Rei.
Entre as principais ocorrências registadas destaca-se a queda de árvores e ramos, postes e cabos elétricos, obstruções de vias públicas, danos em coberturas e outras estruturas, bem como falhas no fornecimento de energia elétrica e perturbações nas comunicações.
O município alertou ainda para o risco de deslizamentos de terras e pediu aos munícipes que contactem a Proteção Civil sempre que sejam detetados sinais como fendas no solo, inclinação de muros, árvores ou postes, movimentos de terras ou pedras, deformações nas estradas ou água barrenta a emergir do terreno.
O fornecimento de energia elétrica foi já restabelecido nas localidades de Silveira, Fernandaires, Pendal, Pisão e Centro Geodésico, este último com recurso a um gerador.
Persistem ainda constrangimentos nas zonas de Sesmarias, Vilar do Ruivo, Cabeça do Poço e Ribeira.
Área colapsada na A1 tem 20 metros de largura e 15 de comprimento
“Os trabalhos, nas medidas que impeçam o agravamento da situação, prosseguem ininterruptamente e sem previsão de término”, afirmou a empresa.
A Brisa explicou ainda que os trabalhos em curso consistem “na utilização de material rochoso tendo em vista suster a erosão da infraestrutura (enrocamento) no sentido Norte-Sul, tendo sido mobilizados para o local, até ao momento, mais de três dezenas de camiões, um camião-grua, um camião porta-máquinas, um buldozer e duas escavadoras”.
“No terreno estão, atualmente, mais de 70 profissionais, e a nível nacional estão mobilizadas todas as equipas Brisa especializadas nas áreas de gestão e operação de infraestruturas. Os trabalhos estão a ser acompanhados por equipas técnicas do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e do Ministério das Infraestruturas e Habitação”, acrescentou.
A empresa diz não ser possível, para já, estimar uma data de reposição da circulação rodoviária no sublanço afetado da A1.
Proteção Civil avisa que risco de deslizamentos de terra "não vai passar com o alívio da precipitação"
Mário Silvestre adiantou ainda que até ao momento foram registadas 16.623 ocorrências, sendo as mais comuns quedas de árvores e inundações.
Os movimentos de massa têm sido os principais responsáveis pelos desalojados e “estão a comprometer quer infraestruturas, quer a rede rodoviária e também a rede ferroviária”, frisou o responsável.
“Este risco não vai passar com o alívio da precipitação. Ele irá manter-se, porque existe uma saturação muito grande nos solos, por isso é um risco que se irá manter nos próximos dias”, alertou.
Segundo Mário Silvestre, para as zonas da Grande Lisboa e península de Setúbal preveem-se “cheias rápidas” e deslizamentos de terra.
O comandante nacional da ANEPC disse ainda que a E-Redes tem 33 mil clientes sem energia, 25 mil dos quais nas zonas afetadas pela depressão Kristin (19 mil em Leiria e cinco mil em Santarém).
MAAT encerra galeria para obras e adia uma exposição para 2027
O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, anunciou hoje que vai encerrar a Galeria 1 para obras devido aos danos do mau tempo e adiar uma exposição da temporada deste ano para a primavera de 2027.
O complexo museológico em Belém, junto ao Tejo, é composto pelo edifício contemporâneo MAAT Gallery, que abriu ao público em 2016, e o MAAT Central, da antiga Central Tejo, que possui a zona histórica, salas sobre ciência e energia, além de galerias para arte contemporânea.
"Face ao impacto das tempestades das últimas semanas, a Fundação EDP terá de realizar algumas obras corretivas na Galeria 1 do MAAT Gallery, o que implicará o encerramento temporário da sala. Assim, será necessário adiar a exposição `Cidades`, de Christian Marclay, agora prevista para a primavera de 2027", anuncia uma nota de imprensa da fundação, enviada à agência Lusa.
As restantes salas do MAAT Gallery estão abertas ao público, incluindo aquelas onde continua patente a exposição "Notre Feu", de Isabelle Ferreira, e onde irá ser inaugurada a exposição "Terra Poética", de Anna Maria Maiolino, em 25 de março.
Na mesma data estava prevista a inauguração dedicada ao artista norte-americano Christian Marclay, cuja obra abrange performance, colagem, escultura, instalação, fotografia e vídeo, e que no MAAT iria apresentar um conjunto de 15 trabalhos que abordam temas da cultura urbana, realizados entre 1978 e 2026.
Nascido na Califórnia, em 1955, Christian Marclay cresceu na Suíça e vive e trabalha em Londres. Em 2011, recebeu o Leão de Ouro na 54.ª Bienal de Veneza por "The Clock", reconhecida pela crítica como uma obra de referência do século XXI.
O MAAT encerrou no sábado para prevenir a eventual subida do rio, e a galeria 1 foi fechada para avaliação da dimensão dos danos e respetivas obras de recuperação.
O Padrão dos Descobrimentos e o Castelo de S. Jorge, também em Lisboa, estiveram igualmente encerrados no fim de semana devido à passagem da depressão Marta.
Empresários de Coimbra querem que ligação da A13 ao IP3 seja prioridade
O Conselho Empresarial da Região de Coimbra (CERC) pediu hoje ao Governo que a ligação da autoestrada A13 ao Itinerário Principal (IP) 3 seja assumida como uma prioridade estratégica nacional.
Em comunicado, o CERC manifestou uma "profunda preocupação" relativamente à rutura de um dique do rio Mondego, nos Casais, no concelho de Coimbra, que teve como consequência o abatimento da A1 ao quilómetro 191.
Estes acontecimentos "vieram expor fragilidades estruturais com impacto direto na mobilidade, no transporte de mercadorias e no normal funcionamento da atividade económica", alertou.
Segundo o CERC, ficou demonstrado que a região "não pode continuar dependente de uma única grande via estruturante" e, portanto, a ligação entre a A13 e o IP3 (Coimbra Norte -- Souselas) deve ser uma prioridade.
"Esta obra, já anunciada pelo ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, não pode ser adiada nem ficar condicionada a calendários longínquos".
Para o presidente do CERC, Hugo Serra, não bastam anúncios: "Precisamos de um calendário claro e execução no terreno".
O responsável considerou que a região "não tem margem para esperar", porque "sempre que ocorre um evento extremo a economia fica bloqueada".
"Esta ligação não é um luxo, é uma necessidade estratégica", defendeu.
O CERC sublinhou que a ligação exigida "reforça a redundância e resiliência da rede rodoviária nacional, cria uma alternativa eficaz à A1, reduz o risco de bloqueios prolongados em situação de emergência e fortalece a competitividade logística das empresas da região".
Os representantes do tecido empresarial da região de Coimbra saudaram o anúncio do lançamento do concurso para a Barragem de Girabolhos, que consideram um "projeto estruturante para a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos".
"A articulação entre uma estratégia robusta de gestão hídrica e o reforço das infraestruturas rodoviárias é fundamental para garantir segurança, competitividade e coesão territorial".
Moedas diz impacto das recentes intempéries na capital não se compara com cheias de 2022
O presidente da Câmara de Lisboa disse hoje que as recentes intempéries na capital afetaram sobretudo vias de circulação e afirmou que não se comparam com outras situações complexas, como as cheias de 2022.
"Continuaremos a acompanhar uma situação que ainda é bastante sensível e preparados para, a cada momento, responder com as medidas que se revelem as mais adequadas para os nossos munícipes", disse Carlos Moedas (PSD), em resposta escrita à agência Lusa.
Questionado sobre se a governação PSD/CDS-PP/IL vai apresentar alguma proposta de apoio aos munícipes e empresas do concelho afetadas pelas recentes intempéries, depois de a vereação do PS ter defendido a criação de um programa municipal de emergência "Lisboa Protege+", o autarca do PSD respondeu que "este não é o tempo para demagogia e oportunismo político".
"Este é o momento de agir e é isso que eu e a minha equipa continuaremos a fazer", reforçou Carlos Moedas.
A vereação do PS em Lisboa defendeu hoje a criação de um programa municipal de emergência para apoiar famílias, comércio local, associações, coletividades desportivas e equipamentos afetados pelas recentes intempéries, com a dotação inicial de 3 milhões de euros, referindo que a proposta será apresentada na sexta-feira, na reunião privada do executivo municipal.
Em resposta à agência Lusa, o presidente da Câmara de Lisboa disse que a principal prioridade no momento tem sido a recuperação das múltiplas estruturas, infraestruturas, equipamentos, pavimentos, candeeiros, retirada de árvores caídas, entre outros, que têm afetado o espaço público da cidade.
"Todo o levantamento de estragos e prejuízos tem vindo a ser feito com prontidão e, infelizmente, com o número de danos materiais a aumentar de dia para dia, na sequência das condições meteorológicas severas com que o país se tem debatido, continua a ser realizado", adiantou.
O autarca realçou ainda o trabalho de prevenção e preparação que a capital tem feito "para estes cenários mais complexos" de intempéries, através de "um conjunto de obras absolutamente decisivas e que complementam, desde já, o Plano Geral de Drenagem de Lisboa", que está a ser implementado.
"São disso exemplos o túnel de Sete Rios em que, graças a um novo troço, se evitam as cheias na zona das Laranjeiras, que durante tantos anos fustigaram este ponto da cidade", expôs, destacando também o funcionamento de uma bacia de retenção na Praça de Espanha e um novo coletor no Beato, assim como o reforço dos coletores da Avenida de Berna e da zona do Martim Moniz, que estão a contribuir para evitar cheias.
A par destes investimentos em infraestruturas, considerados "estruturantes", foram criados e reforçados todos os meios para emergências e socorro com o funcionamento do Conselho Municipal de Proteção Civil, que reúne a Proteção Civil Municipal, bombeiros e Polícia Municipal, sublinhou o presidente da câmara, reforçando que este dispositivo tem, "desde a primeira hora", respondido de forma "exemplar e preventiva" a todas as solicitações e necessidades da cidade.
Afirmando que a governação da cidade sabe "muito bem" quais as prioridades, desde logo a necessidade de restabelecer, "o mais rapidamente possível", o funcionamento e as valências das estruturas afetadas, Carlos Moedas disse que as ocorrências registadas são, "felizmente, na sua larga maioria relacionadas apenas com vias de circulação, pavimentos e infraestruturas".
"Não podemos comparar situações que, até ao momento, nada têm a ver com outras situações complexas e da necessidade de apoios a pessoas e comerciantes como as que a cidade viveu nas cheias de 2022", frisou.
Após as chuvas fortes que ocorreram entre 07 e 14 de dezembro de 2022, a Câmara de Lisboa, sob presidência de Carlos Moedas, avançou com o programa Recuperar + de apoio às famílias e ao comércio afetado pelas cheias, tendo contabilizado "um prejuízo total de 49 milhões de euros".
Marcelo aponta três pontos essenciais para responder à crise causada pelo mau tempo
Disse ainda que as pessoas querem respostas imediatas e garantia que não vão ser esquecidas.
A proteção das pessoas não é só uma questão da administração interna, “envolve todos os setores e passa por vários ministérios”, disse.
Bombeiros resgatam proprietários de viveiro em São João do Campo, Coimbra
Meios dos bombeiros de Brasfemes e Tábua estão hoje, por volta das 17:45, a proceder ao resgate de uma família de quatro pessoas proprietárias de um viveiro inundado pela água junto à EN111 em São João do Campo, Coimbra.
Àquela hora já tinham sido retiradas duas mulheres com recurso a uma embarcação dos bombeiros de Tábua, distrito de Coimbra, e estava em curso a retirada de dois homens, pai e filho.
O comandante dos bombeiros voluntários de Brasfemes, Horácio Ferreira, disse à agência Lusa que na manhã de hoje a corporação fez chegar ao armazém daquele viveiro de árvores (localizada a cerca de 500 metros da EN 111, nos campos agrícolas na margem direita do rio Mondego) uma mota bomba para ajudar a retirar a água acumulada nas instalações.
Nessa altura, a família recusou-se a sair do local.
Ao longo do dia, com a subida do nível da água, a moto bomba deixou de conseguir retirar água e as quatro pessoas tiveram de abandonar as instalações.
A agência Lusa constatou que os bombeiros estavam a retirar a moto bomba com recurso a uma jangada feita com bidões e que os "dois homens vão sair a seguir".
"Ficaram a pôr alguns bens em zonas mais altas", disse o comandante.
No local, estão 10 bombeiros, apoiados por cinco viaturas e uma embarcação, e dois elementos da GNR.
Rede Expressos assegura ligações apesar de cortes nas vias afetadas pelo mau tempo
“Após o aviso das autoridades sobre o colapso de um dos diques do Mondego (…) a Rede Expressos iniciou de imediato o ajuste de percursos em articulação com autoridades e operadores locais, procurando alternativas rápidas para que nenhum passageiro ficasse sem transporte”, refere a empresa em comunicado.
“As equipas no terreno acompanham a situação em tempo real e reforçaram a informação nos monitores e canais oficiais. Podem ocorrer alguns atrasos, mas a prioridade é de garantir que os serviços são efetuados com segurança e o menor impacto possível”, acrescenta.
Mais de 4.600 milhões de euros em prejuízos
“Temos de integrar nesse programa muitas das perspetivas de investimento que já estão em curso e outras que se vêm agora juntar em termos de recuperação”, elucidou.
O primeiro-ministro não quis responder se haverá uma remodelação cirúrgica no Governo, garantindo apenas que o Executivo “está todo mobilizado para podermos apresentar ao país o nosso PTRR – Portugal Recuperação e Resiliência – e para podermos também ter depois todos os departamentos do Estado e a sociedade civil mobilizada”.
O chefe de Governo realçou que “agora que vamos recuperar o país, nós temos de ganhar ainda mais capacidade para podermos enfrentar fenómenos meteorológicos extremos como os que enfrentámos agora”.
Quanto aos danos na A1 em Coimbra, Luís Montenegro afirmou que “tudo aquilo que puder ser feito do ponto de vista técnico para poder repor a situação será feito” mas, “neste momento, com o caudal que o rio Mondego tem ainda, sabemos que essas operações estão prejudicadas e portanto tem de se aguardar por condições que permitam, em segurança, fazer esse restabelecimento”, que “é a prioridade máxima”.
O primeiro-ministro referiu ainda que a última estimativa relativa aos prejuízos causados pelo mau tempo em todo o país nas últimas semanas, realizada há 48 horas, apontava para mais de 4.600 milhões de euros.
Habitantes de Porto Brandão sem dia para regressar a casa
Essencial "não baixar a guarda". O ponto de situação em Alcácer do Sal
Sublinha ainda que “a maior precipitação far-se-á sentir esta noite”.
Pede à população que não esqueça os animais, e os recolha longe das zonas em risco, além da proteção dos próprios bens.
“Queremos manter a situação sem nenhuma viíima”, diz.
A Proteção Civil irá ter uma preocupação acrescida com as localidades de Azinheira de baixo e Grândola.
Em diálogo com a proprietária, Montenegro apontou falhas na celeridade de respostas das seguradoras. “Ainda não veio nenhum perito em seguros”, disse o que espantou o primeiro-ministro.
O primeiro-ministro repetiu algumas palavras de incentivo e pediu para os moradores não esquecerem que os apoios do Estado existem, embora, estes não devam sobrepor-se aos seguros.
Este alojamento local em Alcácer do Sal é mais um dos locais onde ainda não é possível calcular os prejuízos.
Sabe-se que em muitos casos os prejuízos são totais.
No entanto, a proprietária do estabelecimento elogiou a onda de solidariedade que tem existido entre moradores e voluntários.
Montenegro anuncia PTRR português e aumento de apoios para mil milhões de euros
Segundo o chefe de Governo, "ainda não é o dia para poder anunciar ao país exatamente o plano que temos em mente para os próximos anos em Portugal”.
“Mas eu posso já avançar que hoje tivemos uma reflexão já muito aprofundada no Conselho de Ministros e dei orientações a todos os ministérios para projetarmos um grande programa de recuperação e resiliência para Portugal, para podermos chegar a todo o território", assegurou.
Apenas concelhos em calamidade são elegíveis para apoios simplificados - Governo
O Ministério da Agricultura esclareceu hoje que apenas os concelhos em calamidade são elegíveis aos apoios simplificados, pelo que, nos restantes não é possível converter uma declaração de prejuízos em candidatura.
A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) questionou, esta quarta-feira, o Governo sobre a falta de clareza nos apoios ao setor, devido ao mau tempo, apontando que os formulários disponíveis referem-se a uma declaração de prejuízos e não a uma candidatura.
A CNA disse que quando os agricultores acedem aos formulários, disponíveis nas CCDR -- Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, é apresentada uma mensagem que diz que o "procedimento não corresponde a uma candidatura", tratando-se assim de uma declaração de prejuízos.
O Ministério da Agricultura precisou hoje, em resposta à Lusa, que os formulários para a declaração dos prejuízos estão abertos para todo o território continental.
Porém, apenas os concelhos em calamidade são elegíveis aos apoios simplificados até 10.000 euros.
"Nos concelhos abrangidos, a declaração de prejuízos transforma-se automaticamente em candidatura. Nos restantes concelhos, por não estarem abrangidos, a declaração de prejuízos não pode corresponder a uma candidatura", explicou.
Já sobre os apoios para a floresta, outra das dúvidas levantadas pela CNA, o Ministério da Agricultura referiu que vai abrir um formulário específico, "que estará pronto em breve", sem adiantar datas.
As ajudas para a floresta não são assim elegíveis no apoio simplificado, uma vez que terão medidas específicas.
Lojista de Alcácer confronta primeiro-ministro por falta de apoios
Deslizamento de terras corta acesso da Ponte 25 de Abril para a A5 no sentido Lisboa-Cascais
O acesso da Ponte 25 de Abril para a Autoestrada 5 (A5), que liga Lisboa a Cascais, está cortado ao trânsito, devido a novo deslizamento de terras, fazendo-se a passagem do Viaduto Duarte Pacheco por uma via, informou a Brisa.
Fonte da BCR - Brisa Concessão Rodoviária disse à Lusa que o acesso da Ponte 25 de Abril à A5, no sentido Lisboa - Cascais, está cortado, sendo a alternativa para quem sai da ponte e queira entrar na A5 a saída para Alcântara ou Monsanto.
De acordo com a mesma fonte, o acesso do Viaduto Duarte Pacheco até à Cruz das Oliveiras (km1) está condicionado, com apenas uma via de circulação, devido a trabalhos na via.
Cerca das 15:40, fonte da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa adiantou à Lusa ter ocorrido um novo deslizamento de terras ao quilómetro 1, na subida para o Monsanto, no mesmo local em que ocorreu um outro na quarta-feira.
De acordo com a mesma fonte, no local encontrava-se "um forte dispositivo de meios", entre agentes da PSP e GNR, adiantando que "não houve danos em viaturas".
"Estamos em crer que haverá um novo corte total no sentido Lisboa-Cascais", disse a fonte, frisando "não haver previsibilidade de hora de reabertura".
Já na quarta-feira, o trânsito na A5 esteve cortado no sentido Lisboa--Cascais, do viaduto de Duarte Pacheco até à Cruz das Oliveiras (quilómetro 1), depois de um deslizamento de terras ter obstruído duas faixas de rodagem, cerca das 19:20.
O trânsito na A5 reabriu hoje às 06:27 em duas das quatro vias no sentido Lisboa-Cascais, depois de terem sido terminados trabalhos de limpeza, segundo disse a GNR.
Durante a noite foram removidos detritos devido à derrocada de quarta-feira. No local estiveram elementos da Brisa, a concessionária da autoestrada, a avaliar a situação.
Luís Montenegro chega a Alcácer do Sal
Pombal contabiliza para já 14,5 ME de prejuízos em equipamentos municipais
Os prejuízos em equipamentos municipais de Pombal somam já 14,5 milhões de euros, anunciou hoje a vice-presidente da Câmara, num ponto de situação sobre o impacto da depressão Kristin que atingiu gravemente o concelho do distrito de Leiria.
"Daquilo que nós contabilizamos até à data relativamente a equipamentos municipais, temos um valor de danos de cerca de 14,5 milhões de euros (ME) nas nossas infraestruturas", afirmou na reunião de Câmara Isabel Marto.
Segundo a autarca, estima-se que só os danos no Expocentro, centro municipal de exposições que recebe provas de atletismo, sejam na ordem dos dois milhões de euros, enquanto na rede viária são de cerca de 4,5 milhões de euros.
Contudo, ressalvou que o valor relativamente às vias vai aumentar "muito devido aos deslizamentos [de terras] que têm acontecido".
Isabel Marto adiantou que quanto aos equipamentos não municipais, nomeadamente de associações, coletividades, instituições particulares de solidariedade social e de freguesias, foram recenseados "danos em 159 edifícios".
"Este é um número e uma preocupação que temos passado também para o Governo (...), porque estes equipamentos, não sendo municipais, servem e são muito úteis à comunidade, e foi-nos dada indicação de que este setor não seria esquecido na recuperação", explicou a vice-presidente.
Já no que diz respeito às empresas, numa primeira estimativa, tendo abordado "só cerca de 8%", nomeadamente indústrias, há "um prejuízo relativamente a danos nas infraestruturas e equipamentos de cerca de 80 milhões de euros".
"Mas todos os setores foram atingidos, tanto setor primário, como secundário, como terciário", assegurou, referindo que a autarquia tem "uma equipa que está a fazer o esforço de fazer este levantamento", para passar a dimensão dos danos ao Governo e "ver se as medidas nacionais são ajustadas à dimensão da calamidade".
Quanto ao número de desalojados, foram 90, permanecendo nessa situação 26 pessoas, embora todos tenham "uma solução temporária".
"No total, prestámos diretamente auxílio a 502 famílias, também contabilizámos até à data um total de 286 casas a necessitar de obras no telhado", adiantou Isabel Marto, esclarecendo que este número é relativo a famílias vulneráveis, mas que não está fechado, pois "ainda vão aparecendo novos casos à medida que as equipas vão estando no terreno".
Daquelas 286 casas, 185 já foram intervencionadas, "às vezes de forma provisória", adiantou a vice-presidente do município, reconhecendo a necessidade de "continuar este esforço", num trabalho para o qual têm contribuído voluntários, empresas especializadas, e elementos da Proteção Civil e das Forças Armadas.
Águas baixam em Montemor-o-Velho mas apreensão mantém-se
Dique no rio Arunca em Vila Nova de Anços, em Soure, está a ser reforçado
Um dique da margem direita do rio Arunca, na localidade de Vila Nova de Anços, concelho de Soure, está a ser reforçado, devido ao aparecimento de fissuras, tendo sido retiradas quatro famílias.
João Paulo Contente, comandante dos Bombeiros Voluntários de Soure, explicou à Lusa que houve três fissuras na margem direita, junto à ponte de Vila Nova de Anços sobre o rio, e "esses três pontos estão a ser estabilizados".
Para o efeito, está a ser usado "pó de pedra, areia, neste caso areia com pedras, no sentido de reforçar o dique, porque a cota está muito alta", disse.
"O risco é efetivamente quebrar e inundar uma rua da localidade de Vila Nova de Anços" (no concelho de Soure, distrito de Coimbra), acrescentou.
De acordo com João Paulo Contente, foram retiradas hoje quatro famílias.
Água subiu meio metro em quatro horas junto a Montemor-o-Velho
A água acumulada nos campos agrícolas do Baixo Mondego, potenciada pelo rebentamento da margem direita do canal principal do rio, na quarta-feira, subiu cerca de meio metro junto a Montemor-o-Velho em cerca de quatro horas.
A reportagem da agência Lusa constatou a subida das águas na zona sudeste desta vila do Baixo Mondego, junto à localidade de Casal Novo do Rio -- umas das povoações ameaçadas por inundações nas próximas horas -- que cobriu totalmente os acessos ao centro náutico local, e tapou sinalização de trânsito.
Entretanto, o município alertou para o "risco elevado de inundação", abrangendo, para além do Casal Novo do Rio, Montemor-o-Velho, Lavariz e Ereira.
A Câmara de Montemor-o-Velho pediu à população para que prepare o kit de emergência, com roupa, medicação, documentos de identificação e bens essenciais, prevenindo a eventual necessidade de evacuação.
Como locais de segurança, a Câmara apontou o Pavilhão Municipal de Montemor-o-Velho e, na Ereira, a Associação Cultural Desportiva e Recreativa.
Naquela zona do Casal Novo do Rio, que a Lusa constatou, a inundação nas estradas e campos agrícolas tem mais de 1,5 metros de altura em certos locais. A água está a acumular-se em mais quantidade e a exercer pressão sobre a margem esquerda do leito periférico direito, o canal artificial que leva a água das localidades a nordeste, junto à estrada nacional (EN) 111, para o canal principal do Mondego, a sul -- a exemplo do sucedido nas cheias de 2019.
O leito periférico direito apenas consegue descarregar água no leito principal do rio se este estiver a uma cota inferior, o que não tem acontecido.
No mesmo local, o chamado leito abandonado do Mondego -- que corre ao longo da zona ribeirinha de Montemor-o-Velho em direção à isolada povoação da Ereira -- passa por debaixo do leito periférico direito por uma canalização e sistema de sifões, uma zona conhecida pela população como a `embrulhada` de Montemor.
Meios da Força Especial de Proteção Civil, com uma embarcação, e dos bombeiros de Montemor-o-Velho estão no local, junto à ponte das Lavandeiras, de prevenção.
Já elementos da Federação Portuguesa de Remo e da associação Naval Remo, da Figueira da Foz, têm vindo a retirar do Centro Náutico equipamentos desportivos da modalidade, com recurso a uma embarcação.
Durante um dos regressos à ponte das Lavandeiras, os dirigentes desportivos resgataram, no meio do lago enorme que se formou na última semana, um texugo, aparentemente em dificuldades.
O animal foi transportado para terra firme e logo saltou do bote para a margem e correu para uma zona de vegetação.
Obras no troço da A1 junto a Coimbra em curso mas ainda sem previsão de conclusão - Brisa
As obras de reparação do troço da Autoestrada 1 (A1), que desabou na quarta-feira após rebentamento de um dique no rio Mondego, em Coimbra, estão em curso, mas ainda sem previsão de conclusão, informou hoje a Brisa.
"Não é possível, para já, estimar o prazo de conclusão das obras de reparação", indicou a BCR - Brisa Concessão Rodoviária, em comunicado.
Em causa está a interrupção de um troço da A1 (autoestrada que liga Lisboa e o Porto) junto ao nó de Coimbra Sul, entre os quilómetros 198 e 189, onde a circulação rodoviária se encontra cortada em ambos os sentidos desde pouco depois das 18:00 de quarta-feira, na sequência da rutura de um dique na margem direita no rio Mondego.
"As vias alternativas para os utilizadores da A1 mantém-se o corredor A8/A17/A25 ou o IC2", realçou.
Segundo a concessionária Brisa, os trabalhos de estabilização do aterro junto ao encontro norte do viaduto C do Mondego, na A1, estão já em curso e materializam-se em duas fases, a primeira focada no sentido Norte-Sul e a segunda focada no sentido Sul-Norte.
"A prioridade passa, atualmente, pela implementação de medidas que impeçam o agravamento dos danos nas duas faixas de rodagem", adiantou a empresa.
A empreitada em curso, segundo a Brisa, consiste na utilização de material rochoso para "suster a erosão da infraestrutura (enrocamento) no sentido Norte-Sul", tendo sido mobilizados para o local, até ao momento, mais de três dezenas de camiões, um camião-grua, um camião porta-máquinas, um buldozer e duas escavadoras.
Além disso, estão no terreno mais de 70 profissionais, adiantou a concessionária, acrescentando que a nível nacional estão mobilizadas todas as equipas Brisa especializadas nas áreas de gestão e operação de infraestruturas.
A empresa referiu ainda que os trabalhos estão a ser acompanhados por equipas técnicas do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e do Ministério das Infraestruturas e Habitação.
"A segunda fase dos trabalhos visará estabilizar os solos sob a laje de transição, no sentido Sul-Norte, de forma a repor as condições da plataforma", informou a Brisa.
Neste âmbito, a Brisa reforçou que está a trabalhar em estreita articulação com o Ministério das Infraestruturas e Habitação, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, a Guarda Nacional Republicana, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Agência Portuguesa do Ambiente e o LNEC.
A rutura do troço da A1 junto ao nó de Coimbra Sul foi motivada pelo rebentamento do dique e "subsequente escavação dos solos do aterro, devido ao débito excecional de água no rio Mondego, na região de Coimbra", de acordo com a Brisa.
Novo deslizamento de terras na A5 no sentido Lisboa-Cascais
Um novo deslizamento de terras, ao quilómetro 1 da Autoestrada 5 (A5), no sentido Lisboa-Cascais está a condicionar o trânsito no local, tendo as autoridades policiais admitido que a circulação pode vir a ser cortada.
Fonte da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa adiantou à Lusa, cerca das 15:40, que ocorreu um novo deslizamento de terras ao quilómetro 1, na subida para o Monsanto, no mesmo local em que ocorreu um outro na quarta-feira.
De acordo com a mesma fonte, no local está "um forte dispositivo de meios", entre agentes da PSP e GNR, adiantando que "não houve danos em viaturas".
"Estamos em crer que haverá um novo corte total no sentido Lisboa-Cascais", disse a fonte, frisando "não haver previsibilidade de hora de reabertura".
Já na quarta-feira, o trânsito na A5 esteve cortado no sentido Lisboa--Cascais, do viaduto de Duarte Pacheco até à Cruz das Oliveiras (quilómetro 1), depois de um deslizamento de terras ter obstruído duas faixas de rodagem, cerca das 19:20.
O trânsito na A5 reabriu hoje às 06:27 em duas das quatro vias no sentido Lisboa-Cascais, depois de terem sido terminados trabalhos de limpeza, segundo disse a GNR.
"Durante a noite foram removidos detritos devido à derrocada de quarta-feira. No local estão [06:30) elementos da Brisa, a concessionária da autoestrada, a avaliar a situação. Não há ainda uma previsão para a normalização uma vez que vai ter de ser feita e estabilização do talude", indicou na altura.
Mais de 300 ME de prejuízos reportados na agricultura -- Governo
O setor agrícola apresentou, até hoje, 4.208 declarações de prejuízo devido ao mau tempo, no valor de 303 milhões de euros, adiantou à Lusa o Ministério da Agricultura.
Até hoje, o ministério tutelado por José Manuel Fernandes recebeu "4.208 declarações" de prejuízo, no valor de "303 milhões de euros", indicou, em resposta à Lusa.
Em 29 de janeiro, o Ministério da Agricultura anunciou à Lusa a abertura de uma medida de restabelecimento do potencial produtivo, devido ao impacto do mau tempo, para investimentos entre 5.000 e 400.000 euros.
A taxa de apoio pode chegar a 100% até um máximo de 10.000 euros.
ÚLTIMA HORA. Luís Montenegro a caminho de Alcácer do Sal
Luis Montenegro presidiu antes à reunião do Conselho de Ministros, que começou às 10h00 e terminou ao início da tarde, sem a habitual conferência de imprensa no final.
Segundo a Proteção Civil, o caudal do Rio Sado baixou hoje em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, e a marginal deixou de estar inundada, mas a Avenida dos Aviadores continua `debaixo de água`.
Em declarações à agência Lusa, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, mostrou-se preocupado com a próxima madrugada por estar previsto o regresso da chuva e o eventual início de descargas na Barragem do Monte da Rocha, no concelho de Ourique, distrito de Beja, para o Rio Sado.
A concretizar-se, o Monte da Rocha será a oitava barragem a descarregar para o Rio Sado, juntando-se às de Vale do Gaio, Pego do Altar, Odivelas, Campilhas, Alvito, Fonte Serne e Roxo.
Tiago Bugio disse que, nas últimas semanas, Alcácer do Sal já registou quatro inundações, realçando que a primeira ocorreu no dia 28 de janeiro, enquanto a mais grave foi registada no dia 05 deste mês, não sabendo precisar a que altura chegou a água dessa vez.
Num comunicado publicado na sua página na rede social Facebook, a Câmara de Alcácer do Sal revelou que cerca de 80 militares do Exército e da Marinha estiveram, na quarta-feira, envolvidos nas operações de limpeza na cidade e na colocação de barreiras de contenção na encosta do castelo, onde ocorreram deslizamentos de terra.
Também esta semana, estiveram a "ajudar no terreno" militares de outras unidades das Forças Armadas, como elementos da Força Aérea provenientes da Base Aérea N.º 11 de Beja e do dispositivo da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional, acrescentou.
Municípios da Lezíria do Tejo querem alargamento da situação de calamidade
Mais de 400 papagaios-do-mar encontrados mortos na costa portuguesa - Associação
Mais de 400 papagaios-do-mar encontrados mortos na costa portuguesa nos últimos dias foram contabilizados pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA BirdLife), que suspeita que o fenómeno esteja relacionado com as tempestades das últimas semanas.
O número elevado de aves a dar à costa --- os chamados arrojamentos --- estão a ser registados em toda a costa continental, e também nos Açores, com casos de muitas dezenas de aves arrojadas no litoral norte, na região de Peniche e na costa do sudoeste alentejano, informou a SPEA em comunicado.
"Os casos estão a ocorrer ao longo de grande parte da costa, por isso é muito provável que os 400 registos que temos sejam apenas uma pequena parte do total", afirmou Hany Alonso, Técnico Sénior de Ciência na SPEA, citado no comunicado.
Na Galiza estão a ser reportadas situações semelhantes, contando com 400 registos de arrojamentos, e na costa atlântica de França com mais de 200, o que a organização considera indiciar um fenómeno de grande escala no Atlântico europeu.
Também na sequência de más condições no mar, no inverno de 2022/23, Portugal registou mais de 1.700 papagaios-do-mar arrojados em apenas duas semanas.
As tempestades podem levar as aves costeiras a procurar refúgio em terra, causando arrojamentos de aves mais fracas, e num comboio de tempestades, com más condições durante um período prolongado, mar agitado e dificuldade em alimentar-se, muitas aves são levadas à exaustão extrema.
No caso dos papagaios-do-mar, se as aves tiverem dificuldade em alimentar-se durante períodos prolongados, podem ver a sua condição física deteriorar-se, acabando por arrojar já muito exaustos e com fraca condição física, explica Hany Alonso.
Para perceber a verdadeira dimensão de arrojamentos em Portugal, a SPEA pediu a colaboração dos cidadãos para registarem as aves que virem arrojadas na plataforma ICAO (disponível online e como App), que permite carregar fotografias das aves que ajudam a confirmar a identificação e determinar a idade da ave.
Mostrando preocupação com o aumento de frequência dos fenómenos climáticos extremos na costa portuguesa, com as alterações climáticas a causar cada vez mais tempestades, a SPEA apela a medidas de mitigação dos efeitos negativos das alterações climáticas.
Lamas invadiram estufas e causaram prejuízos avultados
Famílias impedidas de regressar a casa em Ponte da Barca por segurança
CAP fala em mil milhões de prejuízos na área da agricultura
A Confederação dos Agricultores de Portugal avança que o prejuízo causado pelo mau tempo ascenda já os mil milhões de euros.
O responsável da Confederação dos Agricultores de Portugal pede também ao Governo igualdade de tratamento para todos os agricultores, visto que o mau tempo de uma forma ou de outra afeta todos os agricultores e produtores, de todos os concelhos, mesmo não estando abrangidos pela declaração de calamidade.
Lousã adia Festival da Chanfana face às intempéries
A Câmara da Lousã decidiu hoje adiar o Festival Gastronómico da Lousã, que deveria realizar-se entre 20 de fevereiro e 1 de março, em solidariedade com todos os que foram afetados pelas intempéries.
"Na sequência das intempéries que se têm verificado nos últimos dias, e em solidariedade com todos os que foram afetados pelas suas consequências, a Câmara Municipal da Lousã deliberou, de forma preventiva, adiar a realização do Festival Gastronómico da Chanfana", disse o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.
Com a decisão de adiamento, o certame irá realizar-se entre 27 de fevereiro e 8 de março, "mantendo-se o compromisso da Câmara Municipal com a valorização da gastronomia local, dos restaurantes aderentes e da promoção do território", afirmou.
A decisão de adiamento deve-se também às "dificuldades de deslocação provocadas pelo condicionamento e corte de vias em toda a região", que tem sido fustigada por uma série de tempestades, aclarou a autarquia.
"Este adiamento visa garantir as melhores condições de segurança para todos os participantes, visitantes e colaboradores, permitindo também que o evento decorra num contexto mais favorável e com a qualidade que o caracteriza", salientou.
A conferência de imprensa de apresentação do festival estava marcada para sexta-feira, tendo sido também adiada uma semana.
"Amor ao Centro". Centenas em concerto solidário na Casa Capitão
Realizou-se na noite de quarta-feira o concerto solidário "Amor ao Centro".
Governo ordena avaliação técnica de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias
O Ministério das Infraestruturas e Habitação aprovou um despacho que determina a realização urgente de uma avaliação técnica independente às infraestruturas rodoviárias e ferroviárias nacionais, mandatando o LNEC para analisar a segurança e operacionalidade após os fenómenos meteorológicos extremos.
O despacho publicado em Diário da República na quarta-feira estipula que "o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) proceda, "com caráter prioritário e urgente, à promoção de uma avaliação técnica independente às infraestruturas da rede rodoviária nacional e às infraestruturas da rede ferroviária nacional".
O LNEC deverá também apoiar autarquias e entidades intermunicipais em avaliações análogas e apresentar, no prazo de 30 dias úteis, os critérios e planeamento dos trabalhos, com um horizonte máximo de um ano para o relatório final, além de relatórios mensais de progresso.
A decisão surge após "a ocorrência de cheias, inundações e aluimentos de terras em diversas zonas vulneráveis do território nacional, com impacto tangível em infraestruturas rodoviárias e ferroviárias nacionais", que em alguns casos levaram à interdição ou à necessidade de reparações significativas.
Segundo o documento, a avaliação deverá ser "rigorosa, completa, célere e independente, para aquilatar das condições estruturais, de segurança e de operacionalidade das várias infraestruturas", abrangendo pontos críticos como pontes, túneis, viadutos, passagens hidráulicas e passagens desniveladas ou taludes.
O despacho estabelece ainda que o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e a Infraestruturas de Portugal (IP) devem recomendar às concessionárias que realizem avaliações técnicas independentes, remetendo os relatórios ao LNEC.
O documento sublinha que "nenhuma disposição do presente despacho ou a atuação subsequente do LNEC mitiga ou afasta a responsabilidade ou as obrigações das entidades gestoras das infraestruturas rodoviárias ou ferroviárias".
O despacho produz efeitos a partir de 11 de fevereiro de 2026 e é assinado pelo ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.
Trânsito triplica na Ponte de Constância e autarcas exigem solução
A Ponte da Praia, entre Constância e Vila Nova da Barquinha, regista um aumento do tráfego devido às cheias e ao fecho da Ponte da Chamusca, com autarcas a alertarem para riscos de segurança e a reivindicarem soluções estruturais.
Os autarcas de Constância e Vila Nova da Barquinha, no distrito de Santarém, responsáveis pela gestão da infraestrutura, promoveram hoje uma conferência de imprensa conjunta para abordar as vulnerabilidades da ponte e os riscos agravados pelas cheias e pelo aumento do tráfego.
"A ponte está limitada e, mesmo em poucos minutos, é visível a quantidade de pesados que tenta atravessar", afirmou Sérgio Oliveira.
Perto das 13:00, registavam-se filas de centenas de metros devido à circulação alternada, regulada por semáforos, e à proibição de veículos pesados, embora alguns tentassem passar.
"A segurança é a principal preocupação", sublinhou, com a GNR presente no local.
A Ponte da Praia assegura a ligação entre Constância Sul e a Praia do Ribatejo e funciona em regime de sentido alternado. Está interdita a pesados por razões estruturais e sujeita a restrições de peso, o que condiciona a fluidez do trânsito, sobretudo num contexto de cheia e encerramento de outras travessias.
O presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, por sua vez, afirmou que o fecho da Ponte da Chamusca "veio agravar um problema antigo" na região.
"Temos a gestão desta ponte quando deveria ser do Governo central. O encerramento da Chamusca aumentou o fluxo de ligeiros e a tentativa de passagem de pesados, muito acima do normal. É um problema com cerca de quatro décadas que tem de ser resolvido, seja pelo alargamento desta ponte ou por outra solução estrutural", disse Manuel Mourato.
Os autarcas alertaram ainda para o impacto económico, referindo pedidos de exceção de empresas para circulação de camiões, recusados por razões de segurança.
"Empresas como a Caima solicitaram exceções, mas recusámos assumir essa responsabilidade. O Ministério das Infraestruturas também não assumiu essa responsabilidade, está a avaliar a situação e haverá uma reunião com o ministro, em março, já agendada", afirmou Sérgio Oliveira.
O volume médio diário nesta travessia situa-se entre 3.000 e 4.000 veículos, número que "mais do que duplicou ou triplicou" com o fecho da Ponte da Chamusca.
A infraestrutura não integra a rede estruturante da Infraestruturas de Portugal, estando sob gestão municipal desde 1988, e há décadas que os autarcas reclamam uma solução definitiva.
A proposta passa pelo reforço estrutural ou alargamento da ponte, permitindo circulação nos dois sentidos e passagem segura de pesados, salvaguardando a mobilidade económica e territorial.
O fecho da Ponte da Chamusca deveu-se inicialmente à submersão da EN243, após o galgamento do Dique dos 20, na Golegã.
Reaberta na terça-feira com a descida das águas, revelou fissuras no pavimento, levando a nova interdição e à chamada da Infraestruturas de Portugal para avaliação, não havendo ainda previsão de reabertura.
No distrito de Santarém existem várias travessias estratégicas sobre o Tejo, incluindo as pontes de Abrantes, Constância-Sul-Praia do Ribatejo, Santarém (duas) e Chamusca, fundamentais para a circulação entre margens.
Território de Montemor-o-Velho é o que mais preocupa Proteção Civil da Região de Coimbra
O comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra disse hoje que a maior preocupação no território é, neste momento, o concelho de Montemor-o-Velho.
Carlos Luís Tavares disse à agência Lusa que a barragem da Aguieira está a descarregar e, por isso, enquanto não se baixar a pressão no rio Mondego e com toda a água que está a ir para os campos agrícolas, a maior preocupação é o concelho de Montemor-o-Velho e a localidade da Ereira, que já está isolada há alguns dias, neste município.
"Mas também mantemos a preocupação nas margens direita e esquerda [do rio Mondego, entre Coimbra e Montemor-o-Velho], porque não estamos livres de que os diques rebentem. As pessoas têm de manter toda a atenção", apelou.
A Proteção Civil informou hoje que está a ser reforçado um conjunto de barreiras no rio Velho, em Montemor-o-Velho, e que está a acompanhar a situação do Mondego em alerta máximo.
O comandante nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, adiantou hoje, em conferência de imprensa, que o rio Velho [do Mondego] "está a ser reforçado com um conjunto de barreiras para que, se houver um problema nesse rio, não haja comprometimento da população de Montemor-o-Velho".
A margem direita do canal principal do rio Mondego partiu hoje de manhã e está a canalizar água para o canal de rega em frente à ETAR de Formoselha (Montemor-o-Velho), disse o presidente da Junta de Freguesia de Santo Varão.
Marcelo Gustavo, autarca no concelho de Montemor-o-Velho, explicou à agência Lusa que este canal de rega, que agora está pressionado por mais água do rio Mondego, também partiu uns metros mais à frente, já entre Formoselha (Montemor-o-Velho) e Granja do Ulmeiro (em Soure), e está a distribuir água para os campos agrícolas da margem direita, já sobrecarregada de água.
Este canal de rega, que é adjacente à margem do rio e está entre esta e os campos agrícolas, além de servir os agricultores, serve as celuloses da Figueira da Foz e faz abastecimento de água também para este último concelho no litoral do distrito de Coimbra.
Este é o terceiro incidente decorrente das cheias que têm atingido a zona do Baixo Mondego.
Na quarta-feira, por volta das 17:00, a margem direita do Rio Mondego, nos Casais, Coimbra, também colapsou e levou ao encerramento da Autoestrada 1.
O tabuleiro do viaduto da A1 viria a desabar ao final da noite na sequência do rompimento do dique nos Casais, Coimbra.
Especialista diz que foi descurada a conservação do dique do Mondego
O dique do rio Mondego exige uma observação constante de toda a albufeira e das zonas de degelo da Serra da Estrela, defendeu hoje o engenheiro Carlos Matias Ramos, para quem a monitorização foi "completamente descurada".
"Uma obra destas não pode ser abandonada. O maior risco que se corre é não conhecer o risco", disse à Lusa o ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros, alertando para a dimensão e o tipo de estrutura, constituída por diques em aterro ao longo de cerca de 30 quilómetros entre Coimbra e a Figueira da Foz.
Carlos Matias Ramos, que presidiu ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) explicou que um dique como o do Mondego, que colapsou na quarta-feira, é construído sob regras "muito rígidas", tendo em conta, nomeadamente, a natureza do solo, que constitui a fundação.
"Tenho de saber se o solo tem capacidade para receber o peso que vai receber aquele dique. Uma vez concluída a obra, tem de ser fortemente conservada", afirmou.
"É necessária uma observação constante sobre o que se está a passar", reiterou, explicando que a partir dos resultados o projetista reformula a obra ou estabelece um plano para conservação.
Trata-se de uma obra de diques de contenção lateral, que deve ter entre a quota máxima da água (em situação de cheia) e a coroa (topo) uma margem de 40 a 60 centímetros.
"Essa quota pode ser comida se o dique assentar", especificou Carlos Matias Ramos, referindo que durante os primeiros 10 anos após a construção não houve problemas com a obra.
"Era importante que houvesse uma instituição de caráter local para toda a bacia do Mondego, de gestão de todo o sistema", sustentou, exemplificando que devem ser analisados os dados históricos e a monitorização em torno dos diques e da evolução de toda a albufeira.
Para Carlos Matias Ramos, "tudo leva a crer" que as alterações climáticas têm implicações na equação que é preciso analisar no que se refere às fundações do dique.
Neste sentido, apontou a vigilância das zonas de degelo da Serra da Estrela que alimentam o Mondego e das temperaturas mais elevadas que se verificam atualmente.
Reconhecendo que Portugal está a viver uma situação de exceção, em que a chuva "não dá tréguas", o ex-bastonário defendeu reajustes adequados ao ciclo da obra e atenção aos efeitos das alterações climáticas, que contribuem para aumentar o risco.
Penacova pede moderação no consumo de água após rutura de condutas
A Câmara de Penacova pediu hoje às populações de duas uniões de freguesias e de outras três localidades que moderem o consumo de água devido à rutura de condutas que obrigou a recorrer a autotanques para garantir abastecimento.
O município, numa nota publicada hoje nas redes sociais, apela à moderação do consumo de água nas uniões de freguesias de São Pedro de Alva e São Paio de Mondego, e de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego, assim como nas localidades da Carvoeira, Ronqueira e Travasso.
Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara, Álvaro Coimbra, explicou que se registou na quarta-feira uma rutura numa conduta adutora da Águas do Centro Litoral, que abastece parte do concelho (as duas uniões de freguesias visadas pelo aviso).
"As pessoas têm água na mesma, mas estamos a recorrer a autotanques dos bombeiros para repor a água dos reservatórios. Como este é um esforço muito grande, que implica estar constantemente a transportar água, estamos a pedir às pessoas para moderarem o seu consumo, enquanto não se repararem as condutas", aclarou.
Além da conduta adutora, houve também uma rutura numa conduta da rede municipal, que abastecia as localidades de Carvoeira, Ronqueira e Travasso, onde também é preciso recorrer a autotanques para garantir o abastecimento de água, disse o presidente daquele concelho do distrito de Coimbra.
As duas ruturas aconteceram junto à estrada nacional 2 (N2), após um deslizamento de terras junto à Carvoeira, num momento em que aquela via principal está cortada ao trânsito nos dois sentidos desde terça-feira, afirmou Álvaro Coimbra.
O município tem as suas escolas encerradas desde quarta-feira e até sexta-feira face aos vários cortes de estradas que têm ocorrido no concelho, não havendo condições de segurança para os autocarros escolares circularem.