Cheias obrigam à evacuação de zonas ribeirinhas em Salvaterra de Magos

Em comunicado, a autarquia informou que se prevêem "fortes situações de cheia e inundações", sobretudo nas zonas ribeirinhas e envolventes, apelando à população para seguir as orientações das autoridades.

A evacuação abrange as zonas mais baixas de Escaroupim, onde poderá ocorrer "isolamento parcial ou total", e toda a área do Porto de Sabugueiro.

A nota diz ainda que outras zonas do concelho situadas junto a rios ou linhas de água poderão igualmente ser afetadas.

Segundo o município, a situação está "sob acompanhamento permanente" pelos serviços municipais e por todos os agentes de proteção civil, referind ainda que os Serviços de Ação Social encontram-se no terreno a prestar apoio às populações potencialmente afetadas.

A Câmara Municipal apela à população para que adote medidas preventivas de salvaguarda de pessoas, animais e bens, recomendando que sejam evitadas deslocações desnecessárias e a circulação junto a linhas de água, zonas ribeirinhas e áreas inundáveis. A autarquia sublinha ainda que não devem ser atravessadas zonas alagadas, a pé ou em viatura.

O município aconselha igualmente a desobstrução de sistemas de escoamento de águas pluviais e a proteção de bens e equipamentos localizados em áreas suscetíveis a inundações, pedindo que a população acompanhe as atualizações oficiais do Município e da Proteção Civil.

Onze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.