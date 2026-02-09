País
Chuva continua e vai ser mais forte amanhã a norte
A depressão Marta já passou, mas a chuva ainda não. Há aviso amarelo da meteorologia para Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa.
Amanhã, terça-feira, o estado do tempo agrava-se, com mais precipitação e forte sobretudo no norte do país, como explica a meteorologista do instituto do mar e da atmosfera, Ângela Lourenço.
O vento vai soprar com menos intensidade, mas há um agravamento da agitação marítima.
O vento vai soprar com menos intensidade, mas há um agravamento da agitação marítima.