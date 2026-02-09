País
Chuva e vento. IPMA com alertas para os próximos dias nas regiões Norte e Centro
A meteorologista do IPMA Alexandra Fonseca explicou à RTP que se espera um agravamento do estado do tempo nas regiões Norte e Centro já a partir da meia-noite, "com aviso amarelo de precipitação já emitido".
Estes avisos estarão ativos até às 18h00 de amanhã, "sendo que se espera a partir do final da tarde de terça-feira um desagravamento temporário".
Quarta-feira, porém, haverá "novo agravamento na precipitação a partir do início da manhã, com um aviso amarelo também para as regiões Norte e Centro", podendo subir novamente para laranja.
Na quarta-feira há ainda aviso amarelo de vento, com possibilidade de rajadas de até 100 quilómetros por hora nas terras altas.
Apenas no final da semana poderá dar-se um desagravamento das condições climatéricas.