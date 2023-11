Lisboa, Setúbal e Coimbra são as regiões mais atingidas pela forte chuva desta tarde. A partir do meio-dia foram registadas 72 ocorrências relacionadas com chuva e vento forte, na maioria inundações e queda de árvores. O IPMA prevê a descida das temperaturas e a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.