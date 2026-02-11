Chuva intensa na região de Coimbra pode comprometer diques

A Agência Portuguesa do Ambiente alerta para mais uma vaga de chuva forte que vai atravessar a região de Coimbra. Agora as atenções viram-se para os diques do baixo Mondego.

Foto: Paulo Novais - Lusa

Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure são as localidades debaixo de olho das autoridades, com os diques praticamente cheios e uma aguentar pressão de dois mil metros cúbicos por segundo. Contudo, este valor estava, na última noite, muito perto de ser ultrapassado.
João Couraceiro - Antena 1

Para a Proteção Civil, não há risco zero e com uma nova subida do Mondego cerca de três mil pessoas, que moram junto à margem do rio, em três municípios, vão ser evacuadas.

Os três autarcas apelam à serenidade das populações referindo que todos os meios estão no terreno.




