Chuva intensa na região de Coimbra pode comprometer diques

João Couraceiro - Antena 1 Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure são as localidades debaixo de olho das autoridades, com os diques praticamente cheios e uma aguentar pressão de dois mil metros cúbicos por segundo. Contudo, este valor estava, na última noite, muito perto de ser ultrapassado.

Para a Proteção Civil, não há risco zero e com uma nova subida do Mondego cerca de três mil pessoas, que moram junto à margem do rio, em três municípios, vão ser evacuadas.





Os três autarcas apelam à serenidade das populações referindo que todos os meios estão no terreno.