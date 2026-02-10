Chuva intensa, persistente e vento forte até quarta-feira. Proteção Civil alerta para risco de inundações

pulse-iconDireto

Chuva intensa, persistente e vento forte até quarta-feira. Proteção Civil alerta para risco de inundações

Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga vão estar durante o dia de terça-feira em aviso laranja devido à chuva "persistente e por vezes forte" até às 18h00, adiantou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A Proteção Civil alerta para o risco de inundações, já que o leito dos rios está no máximo da capacidade.

RTP /

Estela Silva - Lusa

Mais atualizações Voltar ao topo
RTP /

Parlamento Europeu debate fenómenos meteorológicos extremos

VER MAIS
O Parlamento Europeu debate os fenómenos meteorológicos extremos que têm atingido nas últimas semanas vários países da União Europeia (UE), nomeadamente Portugal.

A assembleia europeia pretende discutir a necessidade de reforçar os mecanismos de preparação, prontidão e solidariedade da UE, na sequência dos recentes fenómenos meteorológicos extremos que afetaram também Espanha, sul de Itália, Malta e Grécia, provocando inundações, deslizamentos de terra e as ondas mais altas já registadas no Mediterrâneo.

Os eurodeputados vão questionar representantes da Comissão Europeia sobre a ação da UE para prevenir e preparar-se para as catástrofes naturais. 

Em março de 2025, o executivo comunitário apresentou a Estratégia da UE para a União da Preparação, para apoiar os países do bloco afetados através do reforço da proteção civil e do financiamento.



PUB
Momento-Chave
RTP /

Circulação ferroviária continua condicionada nas linhas do Norte, Cascais e Douro

No Oeste e urbanos de Coimbra a circulação está suspensa

VER MAIS
O mais recente balanço da CP dá conta que na linha do norte os serviços de longo curso decorrem de forma parcial e os serviços regionais realizam-se entre Entroncamento e Soure e entre Tomar e Lisboa. 

Quanto à linha de Cascais, os comboios circulam com alterações nos horários. 

Na linha do Douro, a circulação está suspensa entre a Régua e Pocinho.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Proteção Civil alerta para inundações

O quadro meteorológico de chuva intensa, vento forte, agitação marítima e queda de neve em Portugal continental deverá manter-se até quarta-feira, indicou a Proteção Civil, alertando para um aumento das inundações, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

VER MAIS
"Os nossos rios, neste momento, estão no limite da capacidade e, portanto, é natural que com esta precipitação haja, novamente, um aumento da gravidade das inundações um pouco por todo o país, nomeadamente na zona Norte e Centro", afirmou o comandante nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre.

Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga vão estar durante o dia de terça-feira em aviso laranja devido à chuva "persistente e por vezes forte", adiantou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). 

Este aviso é válido entre as 06h00 e as 18h00 e estes distritos entram em aviso amarelo a partir das 00h00 de terça-feira.

Durante o mesmo período Bragança, Guarda, Setúbal, Santarém, Castelo Branco e Coimbra estarão sob aviso amarelo.

A chuva persistente vai continuar a atingir, nos próximos dias, o continente, sobretudo no Norte e Centro, zonas onde já se verifica um excesso de acumulação de água devido ao mau tempo.

A depressão Marta já deixou o território português e deslocou-se para Leste, mas o território do continente continua a ser influenciado por outras depressões que se estão a formar mais a Norte no Atlântico e será ainda atravessado por ondulações frontais que estão associadas a essas depressões, explicou a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Alexandra Fonseca.
PUB
RTP /

"Parece que estão a brincar". Vigília em Leiria pelas vítimas do mau tempo com críticas ao Governo

Parte do concelho de Leiria permanece sem energia e a população sente-se revoltada. Esta noite, centenas de pessoas juntaram-se na cidade para prestar homenagem às vítimas mortais do mau tempo, levando a cabo um minuto de silêncio e segurando velas.

Foto: Paulo Cunha - Lusa

VER MAIS
"O nosso país está a passar por uma situação de catástrofe e os nossos governantes parece que estão completamente alheados a esta realidade. Não há respostas que sejam suficientes para a população", disse à RTP

"A cada comentário que tecem, parece que estão a brincar e que não têm vergonha absolutamente nenhuma nem respeito pelo povo português"

Esta habitante destacou os casos de pessoas na Marinha Grande a passar dificuldades extremas, assim como idosos em toda a região que estão isolados.

No cartaz que segurava lia-se a frase: "Condolências aos governantes que não evitaram a trágica consequência de perderem a decência".

O presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, participou nesta vigília do movimento Reerguer Leiria.
PUB
RTP /

Montemor-o-Velho. Freguesia da Ereira está isolada há sete dias

A população tem de atravessar o rio de barco para ir buscar medicamentos ou comida.

VER MAIS
Nas últimas horas, a água baixou alguns centímetros, mas poderá voltar a subir.
PUB
RTP /

Valada do Ribatejo continua isolada

De Valada do Ribatejo só se consegue entrar ou sair de barco. Os moradores não se mostram preocupados, mas criticam a falta de manutenção dos diques em redor da aldeia.

VER MAIS
PUB
RTP /

Arruda dos Vinhos pede ao Governo que decrete situação de calamidade

Quase todas as estradas do concelho estão destruídas e há já casas a colapsar.

VER MAIS
PUB