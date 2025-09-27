Em direto
Chuva, trovoada e vento. Tempestade Gabrielle atinge Portugal continental
Chuva, trovoada e vento. Gabrielle atinge Portugal continental

Depois dos Açores, a tempestade Gabrielle chegou este sábado ao território continental de Portugal com chuva, trovoadas e rajadas de vento. Atualizamos aqui todas as informações sobre este evento.

Gabrielle chega a Portugal continental

Depois dos Açores, o continente. A tempestade Gabrielle chegou este sábado a Portugal continental, trazendo chuva forte, trovoadas e rajadas de vento. Prevê-se um agravamento do estado do tempo ao final da tarde.

As autoridades pedem cuidados redobrados junto às zonas costeiras por causa da agitação marítima.Na passagem pelos Açores, a depressão pós-tropical Gabrielle deixou 16 pessoas desalojadas e provocou vários estragos.

Foram cancelados vários voos durante a manhã. Do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, ao início da tarde, havia registo de cancelamentos de nove partidas e nove chegadas; em Lisboa foram cancelados três voos com destino aos Açores.

Em Faro não há, por agora, notícia de constrangimentos.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém e Lisboa vão estar debaixo de aviso amarelo a partir das 18h00. O fenómeno deverá causar um agravamento das condições meteorológicas sobretudo no centro e no sul do país.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê o aumento de nebulosidade a partir da tarde, com ocorrência de períodos de chuva, sendo por vezes forte no litoral norte e centro.O vento forte, associado a terrenos secos e quentes, pode também provocar incêndios rurais, assinala a Proteção Civil, que apela à população para o "estreito cumprimento das regras de prevenção de incêndios rurais".

Relativamente ao estado do mar na costa ocidental, ondas de noroeste com um metro deverão evoluir gradualmente para ondas de oeste a sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, evoluindo para quatro a cinco metros a partir do final da tarde.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu na sexta-feira um aviso à população para vento forte, agitação marítima e chuva, este fim de semana, em Portugal continental, face à instabilidade meteorológica da Gabrielle, entretanto classificada como tempestade pós-tropical.
Gabrielle deixou 16 pessoas desalojadas nos Açores

Na passagem pelos Açores, a depressão pós-tropical Gabrielle deixou 16 pessoas desalojadas e provocou vários estragos.

Tempestade cancela voos em Lisboa e Porto

Foram já cancelados vários voos este sábado devido ao mau tempo. Do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, há registo de cancelamentos de nove partidas e nove chegadas.

Em Lisboa foram oito os voos cancelados desde as 6h00.
