Chuva, trovoada e vento. Gabrielle atinge Portugal continental

Depois dos Açores, o continente.. Prevê-se um agravamento do estado do tempo ao final da tarde.

Na passagem pelos Açores, a depressão pós-tropical Gabrielle deixou 16 pessoas desalojadas e provocou vários estragos.

Foram cancelados vários voos durante a manhã.Em Faro não há, por agora, notícia de constrangimentos.Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém e Lisboa vão estar debaixo de aviso amarelo a partir das 18h00.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê o aumento de nebulosidade a partir da tarde, com ocorrência de períodos de chuva, sendo por vezes forte no litoral norte e centro.

O vento forte, associado a terrenos secos e quentes, pode também provocar incêndios rurais, assinala a Proteção Civil, que apela à população para o "estreito cumprimento das regras de prevenção de incêndios rurais".

Relativamente ao estado do mar na costa ocidental, ondas de noroeste com um metro deverão evoluir gradualmente para ondas de oeste a sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, evoluindo para quatro a cinco metros a partir do final da tarde.A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu na sexta-feira um aviso à população para vento forte, agitação marítima e chuva, este fim de semana, em Portugal continental, face à instabilidade meteorológica da Gabrielle, entretanto classificada como tempestade pós-tropical.