Chuva, trovoada e vento. Gabrielle atinge Portugal continental

Depois dos Açores, a tempestade Gabrielle chegou este sábado ao território continental de Portugal com chuva, trovoadas e rajadas de vento. Atualizamos aqui todas as informações sobre este evento.
Depois dos Açores, a tempestade Gabrielle chegou este sábado ao território continental de Portugal com chuva, trovoadas e rajadas de vento. Atualizamos aqui todas as informações sobre este evento.
António Araújo - Lusa
Foto: António Araújo - Lusa
Na passagem pelos Açores, a depressão pós-tropical Gabrielle deixou 16 pessoas desalojadas e provocou vários estragos.
Foto: Nuno Patrício - RTP
Foram já cancelados vários voos este sábado devido ao mau tempo. Do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, há registo de cancelamentos de nove partidas e nove chegadas.