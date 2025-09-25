Ciclone Gabrielle chegou aos Açores e coloca sete ilhas em situação de alerta
O furacão Gabrielle já chegou aos Açores. Sete ilhas foram colocadas em situação de alerta, que vai estar em vigor até às 18h00 desta sexta-feira. O furacão perdeu intensidade e passou a tempestade tropical, mas vai voltar a ser furacão durante a madrugada.
(em atualização)
O ciclone tropical Gabrielle começou a atingir os Açores pelas 22h00 locais (23h00 em Lisboa) e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que o período mais crítico seja durante a madrugada.
O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave).
Espera-se forte precipitação, agitação marítima e vento, com as rajadas máximas que podem chegar aos 200 quilómetros por hora.
Prevê-se que a situação mais difícil seja a do grupo central. Cinco ilhas vão ser atingidas pelo olho do furacão na manhã de sexta-feira.
Durante a madrugada, o furacão deverá primeiro passar ao largo das Flores e do Corvo, as ilhas do grupo ocidental, com ventos até 150 quilómetros por hora. No grupo oriental, São Miguel e Santa Maria também serão afetadas, embora com menor intensidade.
Perante estas previsões, o Governo declarou situação de alerta e decidiu encerrar todas as escolas e os serviços públicos nos grupos Ocidental e Central.
A SATA já anunciou que vai cancelar os voos entre as ilhas dos Açores até às 14h00 de sexta-feira e ativou o plano de contingência. A Capitania do Porto de Ponta Delgada tsmbém determinou o fecho, “a toda a navegação”, de oito portos na ilha de São Miguel.