Ciclone Gabrielle chegou aos Açores e coloca sete ilhas em situação de alerta

(em atualização)





O ciclone tropical Gabrielle começou a atingir os Açores pelas 22h00 locais (23h00 em Lisboa) e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que o período mais crítico seja durante a madrugada.



O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave).Espera-se forte precipitação, agitação marítima e vento, com as rajadas máximas que podem chegar aos 200 quilómetros por hora.Durante a madrugada, o furacão deverá primeiro passar ao largo das Flores e do Corvo, as ilhas do grupo ocidental, com ventos até 150 quilómetros por hora. No grupo oriental, São Miguel e Santa Maria também serão afetadas, embora com menor intensidade.A SATA já anunciou que vai cancelar os voos entre as ilhas dos Açores até às 14h00 de sexta-feira e ativou o plano de contingência. A Capitania do Porto de Ponta Delgada tsmbém determinou o fecho, “a toda a navegação”, de oito portos na ilha de São Miguel.