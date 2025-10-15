Cidadão dos EUA morto em Cascais. Polícia Judiciária deteve suspeito de homicídio

a Polícia Judiciária identificou e deteve um homem de 23 anos "com base em suporte probatório de natureza testemunhal, documental e pericial". O detido vai agora ser agora presente a um juiz que vai decidir as medidas de coação. Em comunicado a que a RTP teve acesso,





O detido está "fortemente indiciado da prática de dois crimes de homicídio, um na forma consumada e outro na forma tentada, ambos praticados com uso de arma branca, ocorridos na madrugada de hoje na Rua Afonso Sanches, em Cascais".





Um cidadão de 35 anos de nacionalidade norte-americana acabou por morrer no local e outro cidadão de 33 anos ficou ferido. Ambos encontram-se em Portugal "temporariamente", adianta a PJ. O turista sobrevivente já foi operado no Hospital de Santa Maria e encontra se "em estado grave, mas estável".





"Os factos ocorreram no contexto de uma altercação que se gerou por motivos aparentemente fúteis, entre o agressor e as duas vítimas, inicialmente apenas de forma verbal e depois com agressões físicas, que motivaram o arguido agora localizado e detido a fazer uso de uma arma branca que mantinha guardada no interior do veículo automóvel que utilizava, para atingir com gravidade as duas vítimas", lê-se ainda no comunicado.





De acordo com a Polícia Judiciária, o agressor "ausentou-se do local de forma rápida de modo a não ser intercetado pelas autoridades policiais".