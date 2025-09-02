Cidadãos guineenses. Quase todos os detidos têm documentação, confirma a PSP

Na segunda-feira, cerca de 30 pessoas tinham-se manifestado junto ao aeroporto Humberto Delgado para exigir a libertação dos cidadãos guineenses.



A PSP explicou em comunicado que só pode confirmar inscrição nas instituições de ensino, depois de apresentados os pedidos de reapreciação.



Só um dos casos não tinha essa inscrição e esse cidadão vai ficar detido e ser depois repatriado.



Foi entretanto autorizada a entrada em território nacional de todos os outros cidadãos guneenses que tinham sido retidos à chegada a Lisboa.