Cidadãos guineenses. Quase todos os detidos têm documentação, confirma a PSP

A PSP confirma que quase todos os cidadãos guineenses retidos no aeroporto de Lisboa, com uma única exceção, estão efetivamente inscritos em instituições de ensino superior portuguesas.

Na segunda-feira, cerca de 30 pessoas tinham-se manifestado junto ao aeroporto Humberto Delgado para exigir a libertação dos cidadãos guineenses.

A PSP explicou em comunicado que só pode confirmar inscrição nas instituições de ensino, depois de apresentados os pedidos de reapreciação.

Só um dos casos não tinha essa inscrição e esse cidadão vai ficar detido e ser depois repatriado.

Foi entretanto autorizada a entrada em território nacional de todos os outros cidadãos guneenses que tinham sido retidos à chegada a Lisboa. 

