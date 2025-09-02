Cidadãos guineenses. Quase todos os detidos têm documentação, confirma a PSP
A PSP confirma que quase todos os cidadãos guineenses retidos no aeroporto de Lisboa, com uma única exceção, estão efetivamente inscritos em instituições de ensino superior portuguesas.
Na segunda-feira, cerca de 30 pessoas tinham-se manifestado junto ao aeroporto Humberto Delgado para exigir a libertação dos cidadãos guineenses.
A PSP explicou em comunicado que só pode confirmar inscrição nas instituições de ensino, depois de apresentados os pedidos de reapreciação.
Só um dos casos não tinha essa inscrição e esse cidadão vai ficar detido e ser depois repatriado.
Foi entretanto autorizada a entrada em território nacional de todos os outros cidadãos guneenses que tinham sido retidos à chegada a Lisboa.
