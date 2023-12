Cimeira da Mercosul. Lula acusa Macron de protecionismo

Liesa Johannssen - Reuters

Arrancou esta quarta-feira a Cimeira da Mercosul no Rio de Janeiro com poucas perspetivas de um acordo comercial com a União Europeia. Depois das declarações do presidente francês, em que afirmou estar "contra" o acordo por não estarem a ser tidas em conta questões de biodiversidade e clima, Lula da Silva não desiste e acusa Macron de protecionismo.