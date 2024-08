Cinco desaparecidos. Helicóptero de combate a incêndios faz amaragem no rio Douro

Encontram-se no local mais de 120 operacionais, cinco embarcações e três aeronaves.





Em comunicado, a GNR informa que "desconhece-se para já, as causas do acidente, tendo o piloto sido resgatado com vida, apenas com ferimentos ligeiros. Mantêm-se as buscas no rio, para os cinco elementos da UEPS, ainda desaparecidos, com meios marítimos da polícia marítima, bombeiros, mergulhadores, embarcações de recreio e militares da GNR".







O helicóptero caiu no rio Douro e a porta-voz da GNR, Mafalda Almeida, confirmou à Antena 1 que cinco militares ainda não foram encontrados.







De acordo com informação oficial do Comando Nacional da Proteção Civil, enviado à RTP, enquanto "participava nas operações de combate ao incêndio rural que lavra em Gestaçô, em Baião, o helicóptero ligeiro de combate a incêndio rurais, sofreu um acidente, obrigando à amaragem do meio aéreo no rio douro, próximo da localidade de Samodães".





O primeiro-ministro está no local do acidente e está prevista uma declaração das autoridades para fazer um ponto da situação.