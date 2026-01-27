Cinco feridos. Explosão em prédio de Coimbra destrói habitações

Uma explosão ocorrida na manhã desta terça-feira num dos apartamentos de um prédio de Vale das Flores, em Coimbra, destruiu várias habitações, provocando pelo menos cinco feridos, um dos quais com gravidade, segundo o vereador da Proteção Civil Municipal, Ricardo Lino.

Três dos feridos estavam nas imediações do apartamento e uma mulher, habitante do prédio, estava na rua quando foi projetada pelo impacto.

O alerta para a explosão foi dado às 10h25.





c/ Lusa

A explosão ocorreu no primeiro andar do edifício, situado na Rua Augusto Marques Bom. Desconhecem-se para já as causas que estiveram na origem do incidente, masDe acordo com Ricardo Lino,Dos cinco feridos,. OutrosO homem ferido com gravidade estava "debaixo dos escombros" e sofreu um "traumatismo abdominal". Entre as vítimas, há ainda uma mulher de 75 anos, com queimaduras, e uma jovem de 27 anos.A explosão, sobretudo nas janelas dos apartamentos, menos no último andar, no sétimo piso.O edifício em causa foi evacuado e"Os serviços municipais de Proteção Civil, com o apoio do Serviço de Ação Social e também da Cruz Vermelha, estão a fazer o acompanhamento psicológico de algumas pessoas e estaremos no local, obviamente, para dar esse suporte quando as pessoas regressarem a casa, porque", afirmou o vereador da Proteção Civil Municipal, citado pela agência Lusa.A resposta a esta explosão mobilizou o Serviço Municipal de Proteção Civil, os Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra, a PSP e a Polícia Judiciária.