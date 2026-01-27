País
Cinco feridos. Explosão em prédio de Coimbra destrói habitações
Todo o edifício sofreu danos e há notícia de pelo menos cinco feridos.
Uma explosão ocorrida na manhã desta terça-feira num dos apartamentos de um prédio de Vale das Flores, em Coimbra, destruiu várias habitações, provocando pelo menos cinco feridos, um dos quais com gravidade, segundo o vereador da Proteção Civil Municipal, Ricardo Lino.
A explosão ocorreu no primeiro andar do edifício, situado na Rua Augusto Marques Bom. Desconhecem-se para já as causas que estiveram na origem do incidente, mas a suspeita recai sobre o sistema de abastecimento de gás.Jornal da Tarde | 27 de janeiro de 2026
De acordo com Ricardo Lino, o ferido em estado grave, de 38 anos, entretanto transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra, estava no interior do apartamento quando se deu a explosão.Três dos feridos estavam nas imediações do apartamento e uma mulher, habitante do prédio, estava na rua quando foi projetada pelo impacto.
Dos cinco feridos, dois foram considerados ligeiros e assistidos no local. Outros três foram encaminhados para os Hospitais da Universidade.
O homem ferido com gravidade estava "debaixo dos escombros" e sofreu um "traumatismo abdominal". Entre as vítimas, há ainda uma mulher de 75 anos, com queimaduras, e uma jovem de 27 anos.
A explosão provocou estragos exteriores no prédio, sobretudo nas janelas dos apartamentos, menos no último andar, no sétimo piso.O alerta para a explosão foi dado às 10h25.
O edifício em causa foi evacuado e a Câmara tratará agora de avaliar alojamentos alternativos para os próximos dias.
"Os serviços municipais de Proteção Civil, com o apoio do Serviço de Ação Social e também da Cruz Vermelha, estão a fazer o acompanhamento psicológico de algumas pessoas e estaremos no local, obviamente, para dar esse suporte quando as pessoas regressarem a casa, porque há pessoas que ainda não sabem o que aconteceu", afirmou o vereador da Proteção Civil Municipal, citado pela agência Lusa.
A resposta a esta explosão mobilizou o Serviço Municipal de Proteção Civil, os Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra, a PSP e a Polícia Judiciária.
c/ Lusa
