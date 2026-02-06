Cinco feridos graves em explosão de gás numa fábrica de Estarreja
Três das vítimas foram transportadas para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, uma delas através de helicóptero.
Uma explosão de gás ocorrida hoje numa empresa de Estarreja, no distrito de Aveiro, causou ferimentos graves em cinco pessoas, informou fonte da Proteção Civil.
"Houve uma explosão de gás na empresa Prozinco. Temos cinco vítimas graves", disse a mesma fonte.
Três das vítimas foram transportadas para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, uma delas através de helicóptero, e as outras duas foram transportadas para o Hospital de Aveiro.
No local estiveram meios dos Bombeiros de Estarreja e da Murtosa, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Aveiro, o helicóptero e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Oliveira de Azeméis, para além da GNR.