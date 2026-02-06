EM DIRETO
Cinco feridos graves em explosão de gás numa fábrica de Estarreja

Três das vítimas foram transportadas para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, uma delas através de helicóptero.

Foto: Rachel Mesquita - RTP

Uma explosão de gás ocorrida hoje numa empresa de Estarreja, no distrito de Aveiro, causou ferimentos graves em cinco pessoas, informou fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, o alerta para a ocorrência foi dado cerca das 14:00.

"Houve uma explosão de gás na empresa Prozinco. Temos cinco vítimas graves", disse a mesma fonte.

Três das vítimas foram transportadas para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, uma delas através de helicóptero, e as outras duas foram transportadas para o Hospital de Aveiro.

No local estiveram meios dos Bombeiros de Estarreja e da Murtosa, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Aveiro, o helicóptero e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Oliveira de Azeméis, para além da GNR.

