Cinco meses depois. Habitantes de Oliveira do Hospital não receberam apoios

Diana Craveiro – Antena 1

O fogo, que andou ainda pelos concelhos de Pampilhosa da Serra e Seia, consumiu uma dezena de casas de primeira habitação e provocou grandes perdas agrícolas e pecuárias.O presidente da Câmara, ouvido pela Antena 1, pede mais técnicos no terreno para acelerar a validação das ajudas.O incêndio começou no concelho vizinho de Arganil, na aldeia do Piódão, entre 13 e 14 de agosto de 2025, e alastrou-se a várias freguesias de Oliveira do Hospital, em particular entre os dias 13 e 18 de agosto.Cinco habitações, em Avô, Vila Pouca de Aguiar e Aldeia das Dez, foram total ou parcialmente destruídas.Foi levado a cabo um levantamento exaustivo de prejuízos, identificando cerca de 900 lesados (pessoas singulares e dez empresas), com apoio logístico e divulgação de apoios públicos.