Cinco urgências de ginecologia e obstetrícia fechadas e Amadora-Sintra demorado em dia de Natal

Há também urgências condicionadas neste feriado. Estão abertas apenas para utentes referenciados pelo CODU e pelo Instituto Nacional de Emergência Médica.

14 horas de espera no Amadora-Sintra



Pouco depois das 9h00, a equipa de reportagem da RTP no Hospital Amadora-Sintra dava conta de um quadro complexo na urgência geral, onde, àquela hora, um utente a quem fosse atribuída a pulseira amarela teria de aguardar cerca de 14 horas pela primeira observação. Isto quanto o tempo recomendado é de uma hora.



Os utentes com pulseira verde, considerados menos urgentes, teriam de esperar quase 18 horas pelo atendimento.



Ao início da manhã, as urgências do Hospital Fernando Fonseca eram aquelas que recebiam o maior número de utentes do Serviço Nacional de Saúde.

Cirurgias programadas suspensas

“Estamos a responder para assegurar que não tenhamos um período muito longo, que seriam cinco dias, se fosse assim, para não termos cinco dias seguidos sem atividade para além da atividade de urgência. O SNS respondeu dessa forma e as unidades estão a assegurar esses níveis mínimos de funcionamento”, acentuou Álvaro Almeida.



(em atualização)Esta quinta-feira, dia de Natal, estão fechados cinco serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia em unidades do Serviço Nacional de Saúde. Trata-se dos hospitais de Portimão, Santarém, Vila Franca de Xira, Caldas da Rainha e Setúbal. Na sexta-feira, soma-se a este conjunto a urgência das mesmas especialidades no Barreiro.

Na véspera de Natal, em visita ao Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, o diretor executivo do SNS, Álvaro Almeida, admitiu que há uma redução da atividade cirúrgica programada. Ainda assim, Álvaro Almeida quis sublinhar que, face a um período de tolerâncias de ponto, os serviços apresentam uma atividade que "é mais do que aquilo que habitualmente se faz aos fins de semana".

Quanto à redução das cirurgias, o diretor executivo do SNS quis destacar o facto de haver "uma redução, primeiro da atividade cirúrgica adicional e depois mesmo a atividade cirúrgica base".

No primeiro caso, ainda de acordo com o responsável, a primeira a ser reduzida "é a atividade programada não prioritária", como "uma série de cirurgias não prioritárias que não vão ser realizadas".

"A maior parte das unidades já não tinham programado cirurgias para o dia 26, porque é uma época em que as pessoas não gostam de ter cirurgias", prosseguiu.