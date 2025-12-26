País
Cinco urgências de obstetrícia e ginecologia encerradas após o Natal
As urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Portimão, Barreiro, Setúbal e Santarém estão encerradas esta sexta-feira. Em Vila Franca de Xira está encerrada apenas a urgência de obstetrícia.
No caso das urgências de obstetrícia do hospital do Barreiro, o bloco de partos está encerrado desde as 8h00 de 25 de dezembro e só vai reabrir às 8h00 de 3 de janeiro. Já em outubro, o bloco de partos do hospital do Barreiro esteve de portas fechadas durante sete dias.É a segunda vez em 2025 que o serviço está encerrado durante dez dias consecutivos. O mesmo já tinha acontecido em julho.
Estão ainda condicionadas as urgências de pediatria nos hospitais de Vila Franca de Xira e de Barcelos em determinados períodos horários. Vila Franca e Barcelos apenas estão a receber utentes referenciados pelo CODU e pelo INEM.
O mesmo acontece com a obstetrícia nos hospitais de Portalegre, Leiria, Abrantes, São Francisco Xavier em Lisboa e Amadora-Sintra.Em alguns dos casos os condicionamentos são durante todo o dia.
No Hospital de Braga, durante todo o dia, só estão a ser atendidas urgências internas e as referenciadas pelo CODU, INEM e SNS 24.
No sábado, às urgências de obstetrícia e ginecologia de Portimão, Barreiro e Santarém, juntam-se Abrantes e Caldas da Rainha.
Estão ainda condicionadas as urgências de pediatria nos hospitais de Vila Franca de Xira e de Barcelos em determinados períodos horários. Vila Franca e Barcelos apenas estão a receber utentes referenciados pelo CODU e pelo INEM.
O mesmo acontece com a obstetrícia nos hospitais de Portalegre, Leiria, Abrantes, São Francisco Xavier em Lisboa e Amadora-Sintra.Em alguns dos casos os condicionamentos são durante todo o dia.
No Hospital de Braga, durante todo o dia, só estão a ser atendidas urgências internas e as referenciadas pelo CODU, INEM e SNS 24.
No sábado, às urgências de obstetrícia e ginecologia de Portimão, Barreiro e Santarém, juntam-se Abrantes e Caldas da Rainha.