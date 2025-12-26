Cinco urgências de obstetrícia e ginecologia encerradas após o Natal

Já em outubro, o bloco de partos do hospital do Barreiro esteve de portas fechadas durante sete dias.

Em alguns dos casos os condicionamentos são durante todo o dia.



No caso das urgências de obstetrícia do, oÉ a segunda vez em 2025 que o serviço está encerrado durante dez dias consecutivos. O mesmo já tinha acontecido em julho.O mesmo acontece com a obstetrícia nos hospitais de Portalegre, Leiria, Abrantes, São Francisco Xavier em Lisboa e Amadora-Sintra.No sábado, às urgências de obstetrícia e ginecologia de Portimão, Barreiro e Santarém, juntam-se Abrantes e Caldas da Rainha.