Circulação ferroviária condicionada em várias linhas às 18h00

Em comunicado, a IP dá conta de que às 18:00 se encontrava suspensa a circulação na Linha do Norte entre Fátima e Coimbra-B, na Linha do Douro entre a Régua e o Pocinho, na Linha da Beira Baixa entre Ródão e Castelo Novo, no Ramal de Alfarelos entre Alfarelos e a Figueira da Foz e na Linha do Oeste entre Mafra e Amieira.

Em causa estão danos na catenária e obstruções na infraestrutura ferroviária, devido "às condições meteorológicas adversas da última madrugada", que estão a afetar a exploração normal do serviço em vários troços da rede, segundo a IP.

A empresa refere ainda que as equipas técnicas estão a trabalhar no terreno para repor as condições de segurança e a normalidade da circulação "com a maior brevidade possível".

"A IP agradece a compreensão pelos incómodos causados. Esta informação será atualizada sempre que se justifique", conclui a nota.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.