Circulação ferroviária suspensa em troços das linhas do Norte, Douro, Oeste, Beira Baixa e Cascais

De acordo com a IP, a circulação ferroviária encontra-se suspensa na Linha do Norte, entre Alfarelos e Coimbra B; na Linha do Douro entre a Régua e o Pocinho; na Linha do Oeste entre Mafra e Amieira; na Linha da Beira Baixa entre Mouriscas e Sarnadas; na Linha de Cascais na via ascendente entre Algés e Caxias e na Concordância de Xabregas entre Lisboa Santa Apolónia e Bifurcação Chelas.

Estas ocorrências "estão a afetar a normal exploração ferroviária em vários troços, exigindo intervenções técnicas das equipas no terreno para a reposição das condições de segurança e da regularidade do serviço", segundo a IP.

As equipas da Infraestruturas de Portugal (IP) encontram-se no terreno "a desenvolver todos os esforços para resolver a situação e repor, com a maior brevidade possível, as condições de circulação e de segurança", informou ainda a empresa, que fará novas atualiações ao longo do dia.