Circulação ferroviária suspensa nas Linhas da Beira Alta e Beira Baixa e Douro

A circulação ferroviária nas Linhas da Beira Alta e Beira Baixa e Douro, entre Régua e Tua, estava às 09:00 de hoje suspensa devido a problemas na via causados pelo mau tempo, segundo a CP.



A transportadora informa na sua página do Facebook que, no âmbito da passagem da depressão Kristin pelo território continental, a circulação está também suspensa desde o início da manhã nas Linhas do Sul, do Oeste e Sintra-Azambuja (família Alverca/Sintra).

A circulação já foi retomada na Linha do Sado, nos urbanos de Lisboa entre Mercês e Sintra e no Ramal de Tomar, apenas entre Entroncamento e Lisboa, que estava suspensa desde o início da manhã.

O Ramal de Tomar é uma ligação ferroviária de via única que assegura a interligação entre a cidade de Tomar com a Linha do Norte na estação da Lamarosa, concelho de Torres Novas, no distrito de Santarém.

A Linha do Norte, entre o Porto e Lisboa mantinha-se às 09:00 suspensa para comboios de longo curso e regional.

A CP indica ainda que a circulação ferroviária entre Mercês e Sintra, no distrito de Lisboa, está a ser feita em via única.

Às 09:00 mantinha-se o condicionamento na linha ferroviária da Fertagus, que liga Lisboa a Setúbal pela ponte 25 de Abril, entre Palmela e Pinhal Novo, estando a circulação a fazer-se com atrasos por via única.

O condicionamento deveu-se à queda de uma árvore na Estação de Venda do Alcaide.

O aviso consta da página da Internet da empresa que detém a concessão do transporte ferroviário de passageiros no denominado eixo norte-sul, com 14 estações, entre Roma-Areeiro (Lisboa) e Setúbal.

Dez das estações situam-se na margem sul do Tejo (Setúbal, Palmela, Venda do Alcaide, Pinhal Novo, Penalva, Coina, Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios e Pragal) e quatro na margem norte (Campolide, Sete Rios, Entrecampos e Roma-Areeiro).