Circulação interrompida na Linha do Oeste após descarrilamento de comboio

Fontes oficiais da CP e da Infraestruturas de Portugal (IP) confirmaram à agência Lusa que o descarrilamento do comboio, que seguia em direção a sul, aconteceu “por volta das 15:00”, devido a um aluimento de terras junto ao apeadeiro de Alcainça, no concelho de Mafra.



Segundo o comandante dos bombeiros da Malveira, Miguel Oliveira, a composição circulava com 16 passageiros quando ocorreu o acidente, tendo um deles sofrido ferimentos ligeiros e sido transportado para a urgência da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, em Lisboa.



A fonte da CP indicou ainda que a circulação de comboios está interrompida entre as estações de Meleças (Sintra) e Malveira (Mafra).



Já fonte da IP adiantou que estão no local equipas a avaliar os danos na composição e na linha, não existindo previsão de quando é que a circulação de comboios vai ser retomada.



A CP está a assegurar o transbordo dos passageiros por via rodoviária na zona suspensa à circulação de comboios.



Para o acidente, foram mobilizados 13 operacionais e cinco veículos, entre os quais meios dos bombeiros da Malveira.

