Circulação na Linha Vermelha do metro de Lisboa totalmente restabelecida às 15:56
A circulação na Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa foi restabelecida às 15:56, depois de ter estado interrompida mais de cinco horas entre as estações do Aeroporto e Moscavide devido a uma avaria num comboio.
A informação da reabertura da circulação, que estava cortada pelo menos desde as 10:30, foi divulgada pelo Metropolitano de Lisboa na sua página na rede social X.
O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).
Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e as 01:00.