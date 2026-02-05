País
Circulação suspensa entre Castanheira do Ribatejo e Alverca
A circulação ferroviária na Linha do Norte, no troço entre a Castanheira do Ribatejo e Alverca, concelho de Vila Franca de Xira, Lisboa, estava hoje pelas 6h00 suspensa devido a inundações, segundo a CP - Comboios de Portugal.
A Linha do Norte estava já suspensa também devido a inundações na zona de Alfarelos (Coimbra) para comboios de longo curso, sendo que interrupção afeta igualmente a Linha da Beira Alta e o Ramal de Alfarelos.
Na Linha de Cascais, distrito de Lisboa, a circulação entre Algés e Oeiras estava também, pelas 6h00, a ser feita em via única, devido às condições meteorológicas.