Circulação suspensa na Linha do Douro entre Livração e Marco de Canaveses

Numa nota enviada à Lusa, a empresa informa que continua suspensa, devido a ocorrências relacionadas com o mau tempo, a circulação na Linha da Beira Baixa, entre Entroncamento e Castelo Branco, e Urbanos de Coimbra.

Na quinta-feira foi também suspensa a circulação, sem previsão de retoma, do comboio internacional Celta.

A circulação ferroviária continua ainda suspensa na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, Linha do Oeste e Linha do Sul, entre Ermidas do Sado e Grândola, realizando-se transbordo rodoviário ao serviço de longo curso.

Na Linha da Beira Alta o serviço Intercidades realiza-se entre Coimbra e Guarda com recurso a material circulante diferente do habitual e na Linha do Norte efetuam-se os regionais entre Entroncamento e Soure e entre Tomar e Lisboa.

Segundo a CP, os comboios de longo curso Intercidades estão a efetuar-se de forma parcial, na Linha do Norte, entre Lisboa Santa Apolónia -- Pombal e entre Coimbra B -- Porto Campanhã, com recurso a material circulante diferente do habitual e com transbordo rodoviário entre as estações de Pombal e Coimbra B.

Na Linha de Cascais, os horários dos comboios sofreram alterações, pelo que a CP recomenda a sua consulta no seu `site`.