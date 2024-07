Circunscrito o incêndio no edifício da Auto Sueco, no Porto

"Assim que detetado o incêndio, procedeu-se a uma evacuação total do edifício, foram acionados os procedimentos de emergência e ativadas as forças de segurança e emergência que prontamente se deslocaram para o local. Não foram registados quaisquer feridos", pode ler-se num comunicado da empresa.





O grupo empresarial refere ainda estar "a acompanhar em permanência a evolução do incêndio que hoje deflagrou aproximadamente pelas 13:30 no edifício da empresa na Rua Conde Covilhã, na cidade do Porto".





"A Auto Sueco gostaria de enaltecer a rápida resposta e prontidão das autoridades de segurança e de combate ao incêndio", conclui o comunicado.



Incêndio circunscrito e sem vítimas



"[O incêndio] está circunscrito aqui à Auto Sueco e também houve danos num armazém de peças de automóvel que fica na parte Norte da Auto Sueco, não há vitimas a registar", afirmou, no local, o comandante dos Sapadores Bombeiros do Porto, Carlos Marques.



O Regimento de Sapadores Bombeiros declarou que se tratou de "um incêndio de grandes dimensões para o que a cidade está habituada", ainda que, além dos Sapadores, no local já estão os Bombeiros Voluntários Portuenses, aos quais se juntaram bombeiros de São Mamede de Infesta (Matosinhos), além de outras forças de segurança.





Segundo aquele operacional, o trânsito na Avenida AEP no sentido sul-norte já foi reaberto, estando apenas cortado o acesso à rotunda e o trânsito na Rua Manuel Pinto de Azevedo.







O objetivo dos operacionais foi conseguir conter o fogo apenas ao perímetro da Auto Sueco, referiu uma nota da Câmara do Porto, num combate que está a ser dificultado "pelo vento que sopra de sul", segundo os Sapadores.c/ Lusa