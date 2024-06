Foto: Manuel de Almeida - Lusa

As reações à audição parlamentar da ministra Ana Paula Martins continuam.



A direção executiva do SNS corrigiu a ministra da Saúde sobre o número de doentes oncológicos que aguardam cirurgia além do tempo máximo de resposta garantido.



Em vez dos mais de 9.300 referidos pelo Governo, são cerca de 2.300.