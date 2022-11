Clima. Alunos que ocuparam FLUL "foram retirados muito violentamente", denuncia jovem

"A escola fechou às 22h00. Nós estivemos até às 00h00 para nos retirarem, porque foi todo aquele processo policial de darem o aviso (...), mas entretanto, ao terceiro aviso, como nos recusámos a sair, entrou a polícia de choque", explicou a aluna à RTP.



"Fomos revistados, fomos retirados. Os meus colegas, principalmente, foram retirados muito violentamente", declarou. "Eles tinham as mãos coladas ao chão e simplesmente arrancaram-lhes as mãos do chão (...), torceram-lhes os braços".



Na segunda-feira, os quatro estudantes terão de se apresentar em tribunal. "Apelo a quem quiser apoiar o nosso movimento e os ativistas para estar lá na segunda-feira, no Campus da Justiça", declarou a jovem este sábado.



Em causa está um movimento pelo clima que tem ao longo da semana sido marcado pela ocupação de escolas e faculdades em Lisboa.