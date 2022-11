Clima. Dezenas de manifestantes invadem Ordem dos Contabilistas

Foto: Pedro Nunes - Reuters

De forma inesperada, vários dos jovens que participavam na Marcha pelo Clima deste sábado invadiram a Ordem dos Contabilistas, onde estava a decorrer uma reunião com o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva. Em simultâneo, dezenas de manifestantes sentaram-se no exterior do edifício, cantando "fora, fora Costa Silva". Todos foram, entretanto, retirados pelas autoridades, dando seguimento à marcha que termina no Liceu Camões.