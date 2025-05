Cobrança indevida de IMI. "Deco Proteste considera inaceitável postura" do fisco

Pedro A. Pina - RTP

A fiscalista Magda Canas da Deco Proteste considera aconselha os senhorios com rendas congeladas e que estão a ser notificados para pagarem o IMI ate ao final do mês de junho, que façam uma reclamação graciosa, e explicou à Antena 1 como se faz.



A Deco Proteste acrescenta que no entanto a reclamação graciosa não tem efeitos suspensivos.



Os senhorios podem reclamar no e-balcão, por carta registada ou então presencialmente nas Finanças.



Para ajudar os senhorios, na página da internet a Deco Proteste disponibiliza a minuta da reclamação graciosa.