Cocaína é a droga estimulante ilegal mais consumida na UE

Em Lisboa, foram apreendidas 22 toneladas desta droga em 2023, mais cinco do que no ano anterior, indica um relatório. Mas este problema é transversal a toda a Europa.







De acordo com o documento, em 2023 foram apreendidas um total de 419 toneladas de cocaína em vários países europeus, quando em 2022 tinham sido 323 toneladas.





Também as drogas sintéticas estão a preocupar as autoridades. Num total de 88 opiáceos sintéticos, com efeito semelhante à heroína, estas drogas, extremamente potentes e com risco de envenenamento e de morte para os consumidores, surgiram no mercado europeu desde 2009.





Em Portugal, as estimativas mais recentes indicam uma prevalência de consumo de opiáceos entre 3.0 e 7.0 por mil habitantes - aproximadamente 28 mil utilizadores -, o que representa um ligeiro decréscimo do número de consumidores face a estimativas anteriores.