Cofundador da Altice Armando Pereira ouvido este sábado

Armando Pereira é suspeito de ter lesado a empresa e o Estado em mais de 100 milhões de euros. Foi detido na madrugada de quinta-feira, juntamente com outros dois suspeitos.

Passou as últimas duas noites no Comando Metropolitano de Lisboa. Os três detidos não foram ouvidos esta sexta-feira, devido à greve dos oficiais de justiça.





Segundo uma nota divulgada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), os três detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial este sábado devido à greve de hoje dos oficiais de justiça.



"As suspeitas que levaram à realização das diligências indiciam a viciação do processo decisório do Grupo Altice, em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência. Esses factos são suscetíveis de constituir crimes de corrupção privada, na forma ativa e passiva", refere a mesma nota.