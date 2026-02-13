Coimbra suspira de alívio mas mantém-se de sobreaviso

Cerca de 20 mil pessoas na região de Leiria ainda sem eletricidade
"Passaram 17 dias com cerca de 20 mil pessoas na região [de Leiria] sem energia elétrica, e nós olhamos para trás e lembramos que o apagão foram 12 horas e o país ficou quase em suspenso, para além de ficar também com um problema grave de resolução. E não se aprendeu nada", lamentou Jorge Vala.
À margem de uma reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Leiria, que está a decorrer hoje em Pombal, o responsável pontuou que, "se as pessoas ficaram deprimidas com 12 horas sem energia, é fácil perceber que em 17 dias sem energia temos a população agastada, com incompreensões sistemáticas sobre aquilo que é a resposta".
Leiria, Marinha Grande e Pombal são os principais concelhos afetados, com "uma parte muito significativa de toda a estrutura de eletricidade em baixa".
A falta de energia elétrica é "o grande problema comum a todos" os concelhos da Região, num contexto em que, com o tempo de inverno, "a estrutura que está a ser reposta é muito precária, provisória".
"A maioria dos concelhos tem oscilações grandes, ou seja, num dia baixa, no outro dia aumenta e população sem energia", explicou.
"Mas temos ainda outra preocupação, que tem que ver com as empresas, com as comunicações. As operadoras repuseram em grande medida as comunicações móveis, mas temos muitas empresas que estão dependentes de comunicações fixas, da rede de fibra ótica, da rede de comunicações normais, do telefone normal", acrescentou.
A questão afeta também particulares, notou o responsável, sublinhando que "viver sem energia, sem televisão e sem comunicações é uma coisa confrangedora e muito preocupante".
Segundo Jorge Vala, a CIM de Leiria realizou na quinta-feira uma reunião com a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), tendo sido exposta esta problemática.
"Parece-me que [a ANACOM] ainda não tinha percebido a dimensão da destruição. Estiveram no terreno, criaram equipas de acompanhamento à intervenção das operadoras, mas nem sequer temos resultados, ou seja, não temos noção das empresas e pessoas que estão sem estas comunicações fixas, sem as televisões, sem os telefones", alegou.
Jorge Vala esclareceu que a Autoridade Nacional de Comunicações "já reuniu hoje com as operadoras e pelo menos uma das operadoras, na próxima semana, irá reunir" com a CIM de Leiria.
O responsável assinalou ainda o cansaço das diversas equipas no terreno, salientando que "os prestadores de serviços da E-Redes estão esgotados".
Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
CIM diz que prejuízos na Região de Leiria devem superar mil milhões de euros
"Estamos a fazer o levantamento, temos números que, na nossa opinião, no fim das contas, hão de superar os mil milhões de euros só na Região de Leiria", admitiu.
O Conselho Intermunicipal da CIM da Região de Leiria, reuniu ao final do dia em Pombal, com a presença do coordenador da Estrutura de Missão, Paulo Fernandes, tendo como ponto central da agenda o debate sobre a situação de calamidade na região.
Depois do período da ordem do dia da reunião, Jorge Vala notou, em declarações aos jornalistas, que este é o número que está a ser colocado em cima da mesa.
"Os municípios têm todas as infraestruturas desportivas no chão, centenas de ruturas do sistema de abastecimento de água diariamente, redes que têm inevitavelmente de ser repostas. Grande parte das nossas infraestruturas está no chão", indicou.
De acordo com o também presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós, os dez municípios deste território debatem-se com problemas da baixa tensão (distribuição de energia elétrica), bem como com a distribuição e fornecimento de água.
"Isto tem sido dramático, temos ainda muitas captações servidas por geradores, nem sabemos bem se as bombas estão em condições e se os sistemas eletromecânicos estão em condições. Portanto, isto é um problema muito grave e que certamente terá respostas do Estado", admitiu.
Aos jornalistas disse ainda que ouviu "com muita atenção e agrado" o primeiro-ministro, Luís Montengro, a anunciar um Plano de Recuperação e Resiliência exclusivamente português, a que chamou PTRR, para que o país possa recuperar economicamente das consequências do mau tempo e atuar nas infraestruturas mais críticas.
"Disse que ninguém vai ficar para trás e são excelentes notícias. Nós acreditamos na palavra que o Governo nos tem dado, é importante o conforto que o Governo nos tem dado: é fundamental que estas respostas aconteçam E acreditamos que podem acontecer", concluiu.
A CIM Região de Leiria é composta pelos municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.
Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do tempo.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Lusa
Número de clientes da E-Redes sem energia baixa para 32 mil
A E-Redes apontou que, na zona mais crítica estavam até às 17:30 de hoje sem energia 22 mil clientes.
No total do continente, eram 32 mil clientes sem energia, devido ao surgimento de novas avarias e situações de inundações, acrescentou.
Num balanço relativo às 08:00 de hoje, a empresa indicou que nessa zona mais crítica, a essa hora, estavam ainda cerca de 36 mil clientes sem energia, num total de 45 mil em todo o continente.
"A E-Redes tem continuado focada em restabelecer o fornecimento de energia elétrica, em particular nas zonas de maior impacto da depressão Kristin", destacou a empresa.
"Reforçamos o alerta para que, caso identifique infraestruturas elétricas caídas ou danificadas, se mantenha afastado e reporte a situação à E-REDES (800 506 506 ou balcaodigital.e-redes.pt)", apontou ainda.
Na quinta-feira, a E-Redes tinha indicado que, pelas 08:00, havia um total de 33 mil clientes sem abastecimento de energia elétrica devido a avarias, a maioria delas, 25 mil, em zonas afetadas pela depressão Kristin, que ocorreu há duas semanas.
Na altura, mais de um milhão de clientes ficaram sem energia.
Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Lusa
Depressões cada vez mais severas. Portugal é um dos países mais expostos, aponta climatologista Carlos da Câmara
As depressões não são novas, o problema está na "intensidade" que aumenta com as alterações climáticas, defende o climatologista e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Carlos da Câmara.
Proteção Civil. Precipitação deverá diminuir gradualmente no fim-de-semana
"As situações de cheias mais rápidas, como por exemplo na zona de Alcácer do Sal, retomarão à normalidade, ou potencialmente retomarão a normalidade mais rapidamente. Mas estas zonas, quer no Tejo quer no Mondego levarão algum tempo até repormos a normalidade", disse comandante.
A presidente da Câmara de Coimbra afirmou esta tarde que o pior pode já ter passado na região, face ao risco de cheia, embora se continue a manter a vigilância do caudal do Mondego.
"A nossa expectativa é mesmo de que o pior pode estar a passar", disse Ana Abrunhosa, numa conferência de imprensa no Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, com a presença do primeiro-ministro, da ministra do Ambiente e de autarcas da região.
"Possibilidade distante". Brisa diz ser extemporâneo discutir se custos de reparação da A1 serão cobrados ao Estado
O presidente da Brisa disse esta sexta-feira, em entrevista ao Telejornal, ser "extemporâneo" discutir neste momento se os custos de reparação da A1 em Coimbra irão mais tarde ser exigidos ao Estado.
"Não gostaria de especular numa altura em que as pessoas estão preocupadas em recuperar a normalidade da circulação", afirmou o responsável em resposta ao jornalista João Adelino Faria.
O presidente da Brisa disse ainda existir uma primeira estimativa de custo, mas não quis avançar com números concretos.
"Não me devo precipitar a dar essa informação. É uma obra que a Brisa está a assumir. Não estamos a discutir prazos nem metodologias nem nenhuma espécie de negociação de quem é o responsável por este custo com nenhuma autoridade", assegurou.
"Aquilo que nos preocupa neste momento é repor o funcionamento normal da A1 e a Brisa não se está a poupar a esforços".
Segundo António Pires de Lima, a empresa está a trabalhar "em estreitíssima colaboração" com o LNEC, o Ministério das Infraestruturas, a secretaria de Estado da Proteção Civil e com a Proteção Civil.
"Esta primeira fase de enrocamento daquela fissura grande no quilómetro 191 vai ser completada num tempo anterior àquele que nós inicialmente tínhamos previsto", adiantou.
"Até domingo devemos ter terminada esta fase. Depois entraremos na fase dois", que é o lançamento da consulta pública, na próxima semana, para "adjudicar a obra de reparação".
A Brisa não consegue precisar quanto tempo demorarão as obras de recuperação, mas estima que dentro de três a quatro semanas já se possa circular novamente neste troço da A1.
O presidente da empresa sublinhou que "era muito difícil prever onde é que poderia romper o dique" que levou aos danos na A1, já que "não há no passado nenhum histórico de o dique ter rompido precisamente na estrutura do viaduto".
António Pires de Lima explicou ainda que "não havia nenhuma indicação que apontasse para a necessidade de reforçar naquela zona exata".
"Não haveria nenhuma espécie de proteção que pudesse proteger 2.000 metros cúbicos de água que foram lançados não para o viaduto (...) mas para o acesso, o talude, o aterro que estava formado", elucidou.
Câmara da Régua alerta para deslizamentos de terras e pede prevenção
Desde o início do mês de fevereiro, o Posto de Coordenação Municipal já contabilizou 235 ocorrências neste concelho do distrito de Vila Real, a maior parte das quais relacionadas com deslizamentos de terras, derrocadas, quedas de muros ou abatimentos de estradas, com o foco dos operacionais no terreno a estar centrado na desobstrução das vias.
Este Posto de Coordenação tem concentrado toda a informações neste período mais crítico de tempestades e, em comunicado divulgado hoje nas redes sociais, disse que a "persistência de períodos de chuva intensa nos últimos dias tem vindo a causar deslizamentos de terras em várias zonas do concelho" e advertiu que "este fenómeno pode colocar pessoas, habitações e vias rodoviárias em perigo".
Como medidas preventivas, pede à população para que se afaste ao observar fendas novas em paredes, muros, estradas ou terrenos, muros inclinados ou a criar fendas, arvores ou postes inclinados, água barrenta a sair do solo ou da encosta, estradas com ondulações ou abatimentos, movimento de terras, pedras ou arbustos.
Hoje foi estabelecido o abastecimento de água na zona de Travassos, em Loureiro, encontrando-se a situação devidamente normalizada, depois de um deslizamento de terras ter afetado a conduta na quinta-feira.
Também durante o dia de hoje prosseguiram os trabalhos no reservatório de água de Sergude, em Godim, cuja cobertura ruiu depois de um deslizamento de terras.
Este reservatório está, agora, fora de serviço, tendo sido efetuada uma ligação alternativa, mas já existente, a um outro depósito para abastecimento de Godim e parte da cidade da Régua.
Quanto ao rio Douro, que se encontra em situação de cheia, prevê-se, segundo um ponto de situação feito pelas 19:30, que o caudal "pode subir ligeiramente ao longo das próximas horas".
O município disse que mantém, ainda, várias equipas preparadas e mobilizadas para prestar apoio imediato, caso venha a ser necessária a retirada preventiva de pessoas ou bens das áreas consideradas de risco.
Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do tempo.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Lusa
Três deslocados por risco de derrocada na Encosta do Castelo em Torres Vedras
"Estamos a tirar duas árvores de cima de duas casas e a retirar três pessoas da que estava habitada", afirmou Diogo Guia, que tem o pelouro da Proteção Civil na câmara de Torres Vedras.
Depois de sondagens realizadas hoje no local, "os técnicos confirmaram que há zonas bastante descalças, há fissuras graves no terreno, a muralha exterior do Castelo tem fissuras, temos drenagens por todo o lado e há um risco de deslizamento contínuo", explicou o autarca.
"Na rua já não dá para passar a pé, porque [o deslizamento] está a avançar", acrescentou.
Esta semana, ocorreram dois deslizamentos de terras na Encosta do Castelo provocados pelo mau tempo e o vereador avisou que "é muito perigoso passar ali".
"Temos ali um problema de massas a cair, porque existe água na encosta", explicou, acrescentando que, "de um lado da encosta as árvores estão a cair", evidenciando o risco existente.
Devido ao perigo de derrocada, foram interditadas por precaução uma rua de acesso ao Castelo e a sala de concertos Bang Venue.
Balanço da Liga. Temporais danificaram 17 corporações de bombeiros
O presidente da LBP, António Nunes, avançou à Lusa que os prejuízos estão estimados em milhões de euros, não existindo um valor exato uma vez que ainda têm que ser feitos vários estudos localmente, o que ainda não é possível porque os bombeiros estão preocupados com o socorro.
António Nunes indicou que são 17 os quartéis com problemas nos seus edifícios, existindo alguns com mais prejuízos do que outros.
Além dos quartéis de Leiria e de Pedrógão Grande, que apresentam problemas graves e provavelmente obrigarão à construção de novas instalações, há ainda outras corporações com prejuízos elevados nos edifícios como Vieira de Leiria, Marinha Grande, Ferreira do Zêzere, Penela e Montemor-o-Velho, segundo a LBP.
António Nunes disse que a LBP está a fazer um levantamento da situação para enviar para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que terá que criar uma linha financeira de apoio para a reconstrução destas infraestruturas.
A LBP indicou que estes 17 quartéis apresentam danos nas coberturas, no edificado, com destruição de salas e camaratas, danos nas antenas e também em muitas viaturas.
"No conjunto, estão em causa vários milhões de euros para obras na maior parte dos casos urgentes tendo em conta a necessidade de garantir as condições de operacionalidade dos bombeiros", considerou ainda a LBP.
Lusa
Pior já passou em Coimbra, diz Ana Abrunhosa
“Felizmente, o pior não aconteceu”, mas a autarquia mantem-se em alerta, com zonas alagadas perto do Açude-ponte de Coimbra.
A presidente da Câmara Municipal de Coimbra agradeceu à proteção civil e aos agentes municipais pela coordenação, avisando que irá ajudar a retirar água das casas com bombas e fazer uma avaliação dos danos na agricultura, habitação e infraestruturas
Recuperação das zonas afetadas pelas cheias será longa - Proteção Civil
"As situações de cheias mais rápidas, como por exemplo na zona de Alcácer do Sal, retomarão à normalidade, ou potencialmente retomarão a normalidade mais rapidamente. Mas estas zonas, quer no Tejo quer no Mondego levarão algum tempo até repormos a normalidade", disse comandante nacional de Proteção Civil, Mário Silvestre, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) em Carnaxide, Oeiras.
O comandante disse que a precipitação irá manter-se até ao final do dia de hoje, sendo que para sábado e domingo existe a possibilidade da continuação de chuva forte.
Mário Silvestre referiu ainda que a manutenção dos caudais na bacia do Rio Mondego e na Barragem da Aguieira (Coimbra) dá uma perspetiva "muito positiva em relação à não inundação da zona baixa de Coimbra".
A presidente da Câmara de Coimbra afirmou esta tarde que o pior pode já ter passado na região, face ao risco de cheia, embora se continue a manter a vigilância do caudal do Mondego.
"A nossa expectativa é mesmo de que o pior pode estar a passar", disse Ana Abrunhosa, numa conferência de imprensa no Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, com a presença do primeiro-ministro, da ministra do Ambiente e de autarcas da região.
Lusa
Mação estima prejuízos de milhões após tempestades e cheias do Tejo
"Foi trágico, uma calamidade. Ainda não tínhamos saído da tempestade Kristin e já o Tejo nos estava a criar problemas. A zona norte do concelho ficou muito destruída e as mazelas permanecem", afirmou à Lusa o presidente do município, José Fernando Martins.
Segundo o autarca, duas semanas depois da passagem da tempestade Kristin, o concelho de Mação, no distrito de Santarém, continua a sentir os efeitos da chuva persistente e das cheias, com agravamento de derrocadas, muros e habitações em risco de ruína.
"Estamos a fazer um levantamento muito exaustivo dos prejuízos, tanto das pessoas, como dos equipamentos municipais. A ordem de grandeza é de milhões de euros", sublinhou José Fernando Martins.
No sul do concelho, na freguesia de Ortiga, a subida do Tejo provocou novos danos, nomeadamente a destruição de parte dos passadiços ribeirinhos.
No total, 52 pessoas ficaram sem condições para permanecer nas suas casas, correspondendo a 41 habitações sem condições mínimas de habitabilidade.
Atualmente, nove pessoas continuam em instituições ou junto de familiares e o número de munícipes a necessitar de acompanhamento psicológico aumentou de três para seis.
Foram ainda registados danos significativos em edifícios municipais, empresas e habitações particulares, incluindo pavilhões industriais, bem como nas praias fluviais de Carvoeiro e Cardigos, afetadas por quedas de árvores, pela força das águas e detritos arrastados pelas ribeiras.
A Escola de Cardigos sofreu danos estruturais, entretanto estabilizados, e vários cemitérios do concelho foram atingidos por quedas de árvores, mantendo-se alguns encerrados.
Até hoje, a Câmara já recebeu 580 formulários de registo de danos, 53 de empresas e associações e 527 de particulares.
A eletricidade e o abastecimento de água estão já repostos, mas persistem falhas nas comunicações em várias freguesias, uma situação que o presidente da Câmara considera "inaceitável", alertando para as dificuldades acrescidas na submissão de candidaturas a apoios públicos.
José Fernando Martins alertou também para os impactos na floresta e na agricultura, bem como para os atrasos nos trabalhos de prevenção de incêndios, num concelho historicamente fustigado pelos fogos rurais.
Igreja de São Martinho do Arco de Baúlhe (Cabeceiras de Basto) encerrada aos fiéis
Em declarações hoje à agência Lusa, o padre da paróquia deu conta de que a situação do muro "é muito preocupante e que está em risco de queda iminente", acrescentando que se isso acontecer, há a forte probabilidade de a igreja, que está numa zona alta, sofrer danos estruturais significativos, pois a distância da igreja até ao muro é de cerca de cinco metros.
O padre Rui Araújo explicou que a situação se agravou nos últimos dias, fruto das sucessivas tempestades, provocando também "infiltrações profundas" na igreja que, há cerca de quatro anos, sofreu obras de requalificação na ordem dos 400 mil euros.
"Até estarem reunidas todas as condições de segurança a igreja vai estar encerrada aos fiéis. Neste momento não conseguimos prever quando é que isso possa acontecer. Os técnicos já estiveram a verificar o muro do adro e a igreja e a situação é muito complicada", lamentou o pároco.
Numa publicação nas redes sociais, a paróquia de São Martinho do Arco de Baúlhe pede à população para que não se aproxime do muro e evite a zona envolvente.
"Apelamos à máxima prudência e colaboração de todos. Protejam-se, a vossa segurança é prioritária", lê-se no alerta.
Lusa
Ferreira do Zêzere estima prejuízos superiores a 200 ME
"Diria que 200 milhões de euros não será suficiente para conseguir compensar todos os estragos que o concelho tem", afirmou Bruno Gomes (PS), referindo que Ferreira do Zêzere, no distrito de Santarém, tem "85% das habitações com estragos", além de danos em empresas e infraestruturas públicas, como escolas, centros de saúde e centros culturais.
Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere disse que, passados 17 dias desde a depressão Kristin, que ocorreu a 28 de janeiro, ainda há "cerca de 25%" da população do concelho que continua sem energia elétrica, num universo total de perto de 8.000 habitantes, sendo que, nos primeiros dias, a totalidade da comunidade ficou sem luz.
"Dezassete dias sem energia, sem televisão, sem frigorífico, sem arca leva a que as pessoas tenham também aqui um desespero emocional e mental muito, muito grande", realçou o autarca, sublinhando que o abastecimento de energia elétrica "é algo obrigatório para ter condições de habitabilidade dignas".
Referindo que esta situação de desespero provoca traumas, bem como "um sentimento de injustiça muito, muito grande", Bruno Gomes destacou a necessidade de apoio psicológico às populações afetadas.
O autarca do PS considerou que há um sentimento de "abandono" do território de Ferreira do Zêzere relativamente à resolução dos problemas provocados pelas recentes intempéries e, ressalvando que compreende as limitações e a dimensão dos danos, afirmou que é preciso "mais equipas".
"Não tenho sentido esse reforço, não tenho sentido essa capacidade maior para resolver estas situações", expôs, referindo que "a E-Redes e as operadoras, particularmente a Meo, não estão a conseguir corresponder àquilo que são as expectativas da comunidade".
Sem dispor de uma previsão de quando é que o problema no abastecimento de energia elétrica e nas comunicações estará resolvido, o presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere defendeu que há um conjunto de entidades e valências que não podem sair da esfera do Estado "ou então tem de haver obrigatoriedade para que as empresas que agora são privadas tenham uma capacidade de resposta maior".
"Tenho postes, já tinha anteriormente, de fibra a caírem por estarem podres", denunciou, manifestando-se "muito descontente" com a operadora Meo, por considerar que, desde que foi vendida à Altice, perdeu a qualidade de serviço.
"Se cometesse um conjunto de erros que foram cometidos ao longo destes 17 dias, era muito provável que não ganhasse nas próximas eleições. E esta exigência que a comunidade tem para com os autarcas tem de existir também para com as entidades e para com o Governo central. E espero bem que tenhamos a capacidade para fazer essa avaliação, essa ponderação e essa constatação, porque se não vamos andar, anos após anos, a chorar todos os dias, sem termos efetivas melhorias", afirmou, reforçando que o concelho de Ferreira do Zêzere precisa de mais equipas empenhadas na resposta aos problemas causados pelo mau tempo.
Sobre a existência de "85% das habitações com estragos", o autarca indicou que a maior parte das intervenções realizadas até ao momento são de reparação temporária e revelou que já foram submetidas 157 candidaturas de apoio à reconstrução, que somam "um montante de mais de 1 milhão de euros".
"Chegaremos aos 10 milhões, aos 15 milhões, se pensarmos que teremos 5.500 habitações" a necessitar de obras, perspetivou Bruno Gomes, ressalvando que nem todas as casas têm seguros ou o seguro não paga a totalidade dos prejuízos.
Quantos à estimativa de prejuízos globais no concelho, o autarca disse que não tem ainda uma real e específica noção dos montantes, mas adiantou que "nunca ficarão abaixo dos 200 milhões de euros, 150 milhões de euros".
Sobre os estragos nas empresas, nomeadamente na produção de ovos, sendo que Ferreira do Zêzere é considerada a capital do ovo em Portugal, o município estima que na perda produtiva haja "mais de 100 milhões de euros de prejuízo", além dos danos em pavilhões de galinhas.
O autarca destacou ainda estragos em infraestruturas públicas, nomeadamente escolas, cineteatro, centros de saúde e centros culturais, em que se estima "vários milhões de euros" em danos, assim como em "muitas vias" rodoviárias que tiveram "graves prejuízos" por queda de taludes ou árvores.
Lusa
Granja de Ulmeiro é a situação mais preocupante em Soure
"Tenho água em locais onde não tinha tido", disse Rui Fernandes, referindo-se à situação na Granja do Ulmeiro, que considerou como a "mais preocupante" no concelho.
"Parece que, aparentemente, a [barragem da] Aguieira já está a reter e, porventura, o pior terá passado", acrescentou.
No centro da vila de Soure continuam a registar-se inundações e "em nível bastante alto".
"Estamos na cota mais alta que esteve nestes dias", indicou.
Rui Fernandes afirmou ainda estar "otimista" para a próxima noite face às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
"Se o pior é entre as 17:00 e as 19:00, e se a seguir alivia, espero que seja a primeira noite normal de várias", referiu.
Lusa
Regresso da água ao rio dá "esperança de que susto passou" em Alcácer do Sal
A água do Sado em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, já deixou a marginal e a Avenida dos Aviadores e voltou ao leito do rio, dando à população "alguma esperança de que o susto passou".
"Olhamos para o rio e temos quase um metro abaixo daquilo que estava ontem [quinta-feira], então, podemos ter alguma esperança de que o susto passou", afirma à agência Lusa a presidente da câmara municipal, Clarisse Campos.
A meio da tarde, decorrem em bom ritmo os trabalhos de limpeza de cafés e lojas situados na marginal da cidade, com o envolvimento de proprietários, militares e voluntários. Uns com vassouras e outros com máquinas de pressão, lavam o que sobrou das inundações das últimas semanas.
Nessa zona, onde ainda há sacos de areia que temtaram impedir a passagem da água, acumula-se mobiliário danificado, canas e troncos trazidos pela água, que, a pouco e pouco, são levados em carrinhas de caixa aberta da câmara.
Apesar dos sinais de esperança, a presidente da câmara avisa que ainda não é tempo de `levantar a guarda`, pois, é fevereiro e "a época das chuvas prolonga-se até abril".
"Esperamos por dias com o tempo melhor para que as barragens possam continuar a libertar a água de maneira a que fiquem com algum encaixe para, em caso de aumento da precipitação, não tenhamos que voltar a retirar tudo dos estabelecimentos", refere.
Mais de duas semanas depois da primeira inundação, o que agora mais preocupa a autarca é a forma como se vai reerguer quem perdeu tudo nas cheias e a falta de mão-de-obra para as reparações.
"As pessoas vão precisar de equipar os seus estabelecimentos e de financiamento para o fazer e aquilo foi anunciado não serve para estas pessoas", salienta, propondo a atribuição de um apoio financeiro a fundo perdido aos comerciantes.
Alertando que a economia local "já era muito débil", Clarisse Campos lembra que grande parte dos pequenos negócios situava-se em toda a zona da marginal: "Se não os ajudarmos rapidamente, de forma a que estejam prontos a funcionar na época alta, não vamos conseguir reaver estes estabelecimentos comerciais".
A presidente da câmara diz que, após estas cheias e concluída a limpeza, a cidade vai "entrar numa nova fase" e será precisa "mão-de-obra de carpinteiros, canalizadores, eletricistas, dos pedreiros".
"Era importante que existissem também voluntários nestas áreas", reforça Clarisse Campos, sugerindo aos interessados que "apadrinhem um destes estabelecimentos para ajudarem na sua recuperação".
O comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, também mantém a cautela, apesar de ter havido, desde a última madrugada, "uma diminuição significativa do caudal do Rio Sado".
"Quando atingimos a maré alta, esta madrugada à 01:00, começámos a perceber esta inversão da maré, com o rio a fazer um bom escoamento deste caudal. Neste momento, a maré não está a influenciar muito" o nível da água, observa.
Tiago Bugio indica que as descargas de sete barragens para o Rio Sado é que influenciam o caudal e diz que o possível início de descargas no Monte da Rocha, no concelho de Ourique, leva a "uma obrigação de acompanhamento" da situação em Alcácer do Sal.
"Esta barragem tem uma área superior a 200 hectares de espelho de água e a precipitação que caia lá ou nas ribeiras que convergem para a albufeira" sai pelo descarregador de superfície e converge para o Sado e isso "é uma preocupação acrescida", afirma.
Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados, assim como prejuízos em casas, empresas e equipamentos, queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, inundações e cheias, entre outros danos.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até este domingo para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Depositadas mais de 8.900 toneladas de pedra no local onde o dique cedeu
“Os trabalhos continuam a decorrer de forma contínua envolvendo mais de 70 pessoas. Estes trabalhos, previsivelmente, durarão algumas semanas”, adiantou a empresa.
O objetivo dos trabalhos nesta fase é “garantir a estabilização do aterro junto ao encontro norte do viaduto C do Mondego, na A1, tendo em vista suster a erosão e impedir novos danos nas duas faixas de rodagem”.
As obras estão a ser apoiadas por 33 camiões de transporte de material rochoso, um camião grua, um veículo porta máquinas, duas escavadoras giratórias, um bulldozer e duas minicarregadoras.
A brisa relembra que as vias alternativas para os utilizadores da A1 continuam a ser o corredor A8/A17/A25 ou o IC2.
Marcelo e Abrunhosa divergem sobre regionalização
“Nas horas de aflição quem está cá? Os autarcas”, lembrou Abrunhosa, tendo pedido "mais competências com mais meios" para as autarquias. Afirmou-se como uma "regionalista convicta". No entanto, admite que os próximos dois anos serão "muito complicados" para gerir o fim do PRR e o PT2030, algo que Marcelo concordou.
“Neste momento, se abrirmos debate [sobre aq regionalização] quebramos a frente única”avisa o presidente da República, referindo-se à importância de obter fundos europeus para a reconstrução das áreas afetadas.
Ana Abrunhosa admitiu que as catástrofes naturais por que Coimbra tem passado nos últimos dias, obrigam a "retirar grandes lições", como a criação de uma "cidade mais resiliente às alterações climáticas", não só em relação à obra hidrográfica do Mondego, mas também à estutura arbórea da cidade, com a plantação de "árvores adequadas ao clima que temos para estas intempéries".
A autarca também lembrou a afirmação da Região Metropolitana de Coimbra desde janeiro, e a necessidade de reconstrução das infraestruturas rodoviárias da região e a melhoria na mobilidade, "porque estamos atrasados 20 ou 30 anos".
PM "fez o que pode e o que não pode" diz Marcelo
"Eu achei que foi uma decisão muito inteligente e apoiei", elogia Marcelo, que admite que ´é "muito difícil ser-se primeiro-ministro e ministro da Administração Interna".
O presidente da República considerou que as "pessoas precisam de ter confiança nestas condições de aperto" e elogiou a atuação dos autarcas eo governo.
Marcelo de surpresa em Coimbra com críticas a "demora" das peritagens dos seguros
Marcelo admitiu que o primeiro-ministro poderá falar com o regulador dos seguros e com a associação representativa destas empresas, porque “não há razão para demorar tanto tempo”.
“Se não arrancam esses estabelecimentos nos próximos 30, 60 dias é um prejuízo irreversível”, afirmou, referindo-se aos apoios de que necessitam os comerciantes.
“Para mim é fácil decidir, porque se eu tenho os dados, se há uma grande probabilidade de uma cheia, então eu tomo uma decisão porque o objetivo da Proteção Civil […] é proteger agentes que me elegeram”.
“As coisas correram melhor do que o planeado”, reconheceu com um sorriso, sublinhando que o cidadão entende os apelos a retiradas.
Queda de pórtico na A8 em Loures faz um ferido ligeiro e condiciona trânsito
Em comunicado a empresa explica que a estrutura caiu na sequência de "fortes rajadas de vento" que se fizeram sentir, mantendo-se ainda o trânsito condicionado ao quilómetro 14.
"Neste momento, estão a ser desenvolvidos todos os esforços técnicos e operacionais para restabelecer a circulação total nas três vias do sentido Sul-Norte com a maior brevidade possível", indica a Auto-Estradas do Atlântico.
Segundo noticia o jornal Correio da Manhã, o ferido encontrava-se numa viatura que circulava naquela autoestrada.
A A8 ou Autoestrada do Oeste liga a cidade de Lisboa a Leiria.
Lusa
Desativado Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil em Monchique
A decisão foi tomada por unanimidade pela Comissão Municipal de Proteção Civil, tendo o plano sido desativado pelas 17:10, indicou o município em comunicado.
O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil foi desativado "tendo em conta o desagravamento das condições meteorológicas e a diminuição de situações relevantes", lê-se na nota.
Segundo a autarquia, durante o período de vigência do plano, em 04 de fevereiro, os diversos agentes de Proteção Civil responderam a mais de 150 ocorrências, entre as quais quedas de árvores e deslizamentos de terra.
Em resultado dos episódios provocados pelo mau tempo, "houve necessidade de proceder ao corte de várias estradas municipais e nacionais", refere o município.
No entanto, adianta, mantêm-se ainda interditas à circulação algumas vias, nomeadamente: a Estrada Nacional 266, na zona do Pé da Cruz, na zona do Miradouro das Caldas e no sítio Gil Bordalo, todas no sentido Monchique Portimão.
A interdição estende-se também ao Caminho Municipal 1073-2 (Semedeiro - Covão Ceiceiro), Estrada Regional 266 (Fonte da Amoreira - Cantina), Caminho Municipal 1014 (Perna da Negra), estrada das Caldas de Monchique, estrada velha de ligação Pé da Cruz/Nave e ao Caminho Rural entre Ponte das Barreiras e Recanto.
Apesar da desativação do plano, a situação no concelho "mantém-se com algumas preocupações", pelo que a autarquia alerta a população para que se mantenha vigilante.
No mesmo sentido, recomenda que se evitem as deslocações desnecessárias e às zonas afetadas, o não atravessamento de zonas alagadas, a adoção de uma condução defensiva, com principal relevo nas vias afetadas, o cumprimento das indicações das autoridades e a adoção dos cuidados indicados pela Direção-Geral de Saúde quanto ao consumo de água que não seja a da rede pública.
Lusa
"Montemor não pode estar tranquilo, as preocupações são muitas"
“Estamos numa zona dois metros abaixo do leito do periférico direito” e “é este dique que está a assegurar estas águas”, explicou José Veríssimo. “Não estamos completamente salvos, continuamos com esse risco”.
“É muita água, é uma pressão muito forte”, disse ainda o autarca, apelando à população que se mantenha “muito atenta”.
Prejuízos elevados em praias de freguesias de Oliveira do Hospital
A presidente da União de Freguesias de Penalva de Alva e São Sebastião da Feira, em Oliveira do Hospital, fez hoje votos de que, no verão, as praias fluviais afetadas pelo mau tempo possam receber visitantes.
Apesar de não conseguir apontar números concretos, Madalena Mendes disse à agência Lusa que os prejuízos no território desta união de freguesias do distrito de Coimbra foram "muito elevados, sobretudo em infraestruturas viárias e nas praias fluviais".
Segundo Madalena Mendes, o mau tempo deixou um rasto de destruição nas praias fluviais de Penalva de Alva, Caldas de São Paulo, Santo António do Alva e São Sebastião da Feira, muito procuradas no verão por pessoas que "dão muita vida" às freguesias.
"Esperamos que no próximo verão já haja condições" para receber os visitantes.
No que respeita à rede viária, a autarca destacou o colapso da plataforma da Estrada Municipal (EM) 514, que ficou cortada nos dois sentidos na quarta-feira à noite.
"É outro grande constrangimento, até porque temos unidades hoteleiras e está a ser muito difícil", afirmou Madalena Mendes, garantindo que estão a ser feitos todos os esforços para que a EM 514 reabra o mais rapidamente possível.
O desabamento na EM 514 (também conhecida como estrada do Vale do Alva) ocorreu às 22:48 de quarta-feira, encerrando a via entre o cemitério de Penalva de Alva e o Lagar das Caldas de São Paulo.
"A estrada colapsou numa extensão de 100 metros. Grande parte da plataforma foi abaixo. Tem apenas uma parte residual que ainda não abateu, mas admitimos que nas próximas horas acabará por colapsar, o que põe em causa a mobilidade e um conjunto de serviços", disse o presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, na quinta-feira.
Segundo José Francisco Rolo, trata-se de "uma estrada estruturante para a zona Sul do concelho", que liga várias freguesias e dá acesso à escola da Ponte das Três Entradas.
Dezasseis pessoas morreram em Portugal continental na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Empresas em municípios em calamidade responsáveis por 15,2% de exportações
As empresas sediadas nos 68 municípios onde foi declarada situação de calamidade foram responsáveis, no ano passado, pela exportação de 15,2% dos bens nacionais, segundo dados do INE.
Num destaque hoje publicado, sobre estes municípios, o Instituto Nacional de Estatística (INE) indicou que em 2025, as empresas sediadas nestes municípios foram responsáveis por 15,2% das exportações nacionais de bens e por 12.085,7 milhões de euros (dados preliminares).
Segundo o INE, no setor do alojamento turístico, estes municípios concentravam 14,9% dos estabelecimentos em atividade (1.263 unidades), 11,5% da capacidade instalada (58,3 mil camas) e 8,9% das dormidas registadas no país (7,3 milhões).
De acordo com a mesma informação, em 2024, nestes municípios estavam 15,8% das empresas não financeiras, 14% do pessoal ao serviço e 13,8% do volume de negócios.
Já em termos setoriais, destacaram-se a agricultura e pescas e a indústria e energia, com o maior peso relativo no pessoal ao serviço e no volume de negócios, bem como a indústria e energia e o comércio, com maior expressão no número de empresas.
Paralelamente, segundo o recenseamento agrícola de 2019, estes municípios concentravam 22% das explorações agrícolas, 20% do volume de trabalho agrícola e 14% da superfície agrícola utilizada.
Já na produção pecuária, "o peso relativo era particularmente expressivo", indicou o INE, com 60% do efetivo nacional de suínos e 52% das aves.
"Apesar de concentrarem uma menor proporção da superfície agrícola utilizada, estes municípios assumem um peso significativo na produção pecuária nacional", destacou.
De acordo com o INE, "em 2021, cerca de 1,8 milhões de pessoas (17,0% da população residente em Portugal) viviam nos 68 municípios onde foi declarada situação de calamidade, que concentravam também 19% dos alojamentos do país".
Pombal interdita acesso ao Castelo e áreas circundantes por risco de queda de árvores
Numa publicação na página do Facebook do Município de Pombal, a Câmara apela à população para que "respeite a sinalização colocada no local e que não ultrapasse as fitas de vedação, por se tratar de uma medida essencial para salvaguardar a segurança de todos".
Região do Oeste com menos ocorrências nas últimas 24 horas
O comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste registou nas últimas 24 horas cerca de 80 ocorrências devido ao mau tempo, que fustigou especialmente os concelhos de Alcobaça e Torres Vedras.
"Nas últimas 24 horas tivemos cerca de 80 ocorrências, das quais 30 foram durante a noite", disse à agência Lusa o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste, Carlos Silva.
"Felizmente, o impacto que se esperava no que diz respeito à chuva e ao vento não aumentou o número de ocorrências comparativamente ao que temos tido nos últimos dias", afirmou o responsável pelo território que abrange os 12 concelhos do Oeste.
Ainda assim, durante a noite, mais seis pessoas foram deslocadas no concelho de Sobral de Monte Agraço e outras duas na Lourinhã, devido a deslizamentos de terras e ao perigo de inundações.
Na região registaram-se ainda mais quatro desalojados, "que foram instalados numa unidade hoteleira", disse Carlos Silva.
Totalizam-se assim em toda a região 115 desalojados e 207 deslocados.
Os concelhos onde se registaram mais ocorrências foram os de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, e o de Alcobaça, no distrito de Leiria, disse ainda o comandante, detalhando que se verificaram, além de inundações, quedas de árvores e de estruturas devido ao vento.
"Algumas estradas ficaram inundadas durante a noite no Bombarral, na Lourinhã e na Nazaré, mas durante o dia foram sendo reabertas", registando-se também "alguma melhoria ao nível dos acessos".
A perspetiva é de que "as condições comecem a melhorar a partir da meia-noite de hoje, no que respeita à chuva, e, relativamente ao vento, a partir das três horas da manhã", concluiu Carlos Silva.
O Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste abrange os concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos e Peniche, no distrito de Leiria, e de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, no distrito de Lisboa.
A passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta por Portugal -- e as inundações e cheias que as acompanharam -- causaram 16 mortos e muitas centenas de feridos e desalojados, a destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte e o corte de energia, água e comunicações.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Com a chegada da tempestade Oriana o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo de chuva os distritos de Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.
Marcelo Rebelo de Sousa está em Coimbra
Câmara receia "derrocada catastrófica" na encosta do castelo de Torres Vedras
A terra já tem estado instável em redor do castelo da cidade, mas os deslizamentos aceleraram na última noite.
“Os solos estão muito saturados, temos um processo de escoamento de água que não está a ser suficiente”, descreve à Antena 1 o vice-presidente da câmara municipal, Diogo Guia.
Perante a situação atual, avisa “há um perigo de derrocada catastrófica”.
Para aliviar o peso da encosta, foram retiradas cerca de 50 árvores de grande porte. Houve também, por precaução, evacuações junto à encosta nascente porque os deslizamentos provocaram “fissuras de grande extensão” em casas, explica o autarca, que tem a pasta da Proteção Civil.
Diogo Guia pede que as pessoas se afastem do castelo, embora realce que não há perigos nesta altura quanto às muralhas.
Quanto ao trânsito no concelho, já estão reabertas todas as estradas nacionais. O autarca diz que tem havido situação de reabrir e fechar estradas, dando como o exemplo mais recente a estrada municipal entre À-dos-Cunhados e Vimeiro.
O abastecimento de água continua a ser reposto gradualmente, havendo "alguns focos no Maxial e em São Pedro da Cadeira".
Alívio na Baixa de Coimbra com fim do risco de evacuação da Baixa
Mais de 200 estradas encerradas e Coimbra com maior número - GNR
Mais de 200 estradas estão hoje cortadas ao trânsito no país devido ao mau tempo, entre autoestradas, estradas nacionais, municipais e itinerários complementares, sendo Coimbra o distrito com mais vias interditas à circulação, segundo a GNR.
Informações enviadas à Lusa pela Guarda Nacional Republicana (GNR) indicam que estão encerradas ao trânsito 206 estradas, sete das quais autoestradas, 105 estradas nacionais (EN), 90 estradas municipais (EM), três itinerários complementares (IC) e um itinerário principal (IP).
As autoestradas cortadas são todas no distrito de Coimbra, designadamente a A14, que está interdita em cinco pontos junto às localidade de Maiorca e Feteira de Cima e no acesso à A1, a A17, ao quilómetro 54, e a A1, entre Coimbra Sul e Coimbra Norte.
Segundo a GNR, o IC 3 está cortado ao trânsito ao Km 13, junto a Penela, no distrito de Coimbra, e o IC9 está interdito junto a Alcobaça e em Tomar, entre os quilómetros 55 e 60.
O IP4 está cortado ao quilómetro 92 no distrito de Vila Real.
Os dados da GNR mostram também que Coimbra é o distrito com mais vias cortadas, com 54, seguido de Lisboa (27), Santarém (25), Vila Real (14), Portalegre (14), Leiria (12), Setúbal (13), Viseu (11), Castelo Branco (8), Évora (5), Aveiro, Faro, Guarda e Viana do Castelo (quatro em cada), Beja e Braga (3) e Bragança (1).
A GNR indica que os motivos para os cortes são inundações, desmoronamentos, risco de abatimento e deslizamento de terras, não existindo previsão para reabertura das 206 estradas.
A Guarda dá ainda conta de que estão duas ferrovias encerradas, a linha do Oeste e a linha do Douro, entre a Régua e o Pocinho.
Vila Nova da Barquinha com prejuízos de centenas de milhares de euros
O presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha estimou hoje que os prejuízos causados pela tempestade Kristin e pelas cheias do Tejo ascendam a "largas centenas de milhares de euros", classificando a situação como "uma autêntica tragédia".
"Temos um relatório preliminar com todos os prejuízos elencados, embora ainda não estejam quantificados em valor final. Sofremos aqui um `dois em um`: primeiro a tempestade, sobretudo a Kristin, e logo depois as cheias. Tornou-se um problema grave para o concelho", afirmou à Lusa Manuel Mourato, presidente daquele município do distrito de Santarém.
Segundo o autarca, os danos mais significativos registam-se na frente ribeirinha, com o cais da Hidráulica e o cais do Castelo de Almourol "arrastados pela corrente", enquanto o cais de Tancos ficou deslocado e com danos estruturais.
No parque ribeirinho em Vila Nova da Barquinha há equipamentos infantis destruídos, gradeamentos e mobiliário danificados, além de sucessivos taludes em risco de derrocada e muitas árvores derrubadas um pouco por todo o concelho.
Registam-se ainda prejuízos em equipamentos municipais e património religioso, com infiltrações e danos nos telhados da Igreja da Misericórdia, do Centro Cultural de Tancos e da Igreja Matriz de Atalaia.
Dezenas de habitações foram afetadas pelas cheias, muros privados ruíram e a sinalização rodoviária e turístico-cultural sofreu destruição significativa.
Ao nível das infraestruturas, verificaram-se quedas de postes elétricos, falhas na iluminação pública - entretanto praticamente reposta - e interrupções na Linha da Beira Baixa devido ao extravaso da ribeira do Cardal.
Manuel Mourato manifestou ainda "grande preocupação" com os movimentos de massa na Estrada Nacional 3 devido à chuva intensa e persistente dos últimos dias, onde os taludes instáveis se encontram junto à ferrovia.
Pelo efeito conjugado da tempestade, da chuva e das cheias, algumas pessoas foram retiradas preventivamente das suas habitações, devido a derrocadas ou risco estrutural, tendo sido realojadas em lares ou junto de familiares, existindo uma estrutura municipal de retaguarda preparada para responder a novas necessidades.
"Foi uma autêntica tragédia. Nunca vi nada assim no concelho. Vamos ter um trabalho hercúleo para reerguer Vila Nova da Barquinha", afirmou o autarca, sublinhando que a chuva persistente e a manutenção das cheias continuam a gerar preocupação.
Dezasseis pessoas morreram em Portugal continental na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
O Plano Especial de Emergência para Cheias na bacia do Tejo, acionado no dia 05 de fevereiro, mantém-se em alerta vermelho.
Proteção Civil confirma à RTP. Ninguém vai ser retirado de casa em Coimbra
O caudal do rio Mondego tem estado a descer e o cenário está mais estável.
Durante a noite a Proteção Civil registou várias ocorrências relacionadas com a chuva e o vento forte em especial na região Centro.
Troço suburbano do `metrobus` na região de Coimbra pode reabrir na próxima semana
O presidente da Metro Mondego estimou hoje que a operação do Sistema de Mobilidade do Mondego seja retomada na próxima semana até à Lousã, mas até Serpins pode ainda demorar, pelo menos, cinco meses.
"Estamos convencidos de que iremos ultrapassar estes problemas durante a próxima semana e que voltaremos a operar de forma normal o `metrobus`", afirmou João Marrana.
As operações do `metrobus` no troço suburbano foram suspensas há cerca de uma semana por motivos de segurança e indicação da Proteção Civil, com a Metro Mondego a garantir serviços alternativos de transporte.
"Pedimos desculpa por todos os problemas que demos às pessoas", disse.
O presidente da Metro Mondego participou hoje na reunião de Câmara de Miranda do Corvo, no concelho de Coimbra, a convite do presidente da autarquia, José Miguel Ramos Ferreira, para dar explicações sobre os constrangimentos na circulação do `metrobus`.
Na reunião, Marrana reconheceu que a ligação entre a Lousã e Serpins pode demorar mais tempo a ser retomada, devido "à obra estrutural" que terá de ser feita entre o Casal de Espírito Santo e o Casal de Santo António.
"Esperamos fazer o contrato com total urgência de serviço na próxima semana, mas vai demorar cinco meses. É a nossa estimativa", explicou.
João Marrana reconheceu que a operação dos serviços alternativos ao `metrobus` começou "com muitas limitações", apontando dificuldades em encontrar operadores.
"Neste momento, temos em operação autocarros que são operados com motoristas que vieram de Aveiro e outros que vieram de Guimarães. Não é fácil encontrar operadores do pé para a mão. Não é nada fácil", explicou.
Sobre a oferta de serviços alternativos, "tudo indica que será suficiente", tendo como referência os dados da utilização no dia 21 de janeiro.
"Neste momento, estamos com 78 serviços em cada sentido. Quando eram os serviços alternativos, há uns meses, eram 83", detalhou, acrescentando que se for preciso mais serviços a Metro Mondego disponibilizará, "desde que se arranje quem os possa fazer".
Aos vereadores e residentes de Miranda do Corvo presentes na reunião, o responsável apontou ainda como condicionante para os serviços alternativos a "quantidade expressiva de estradas que estão cortadas".
Marrana disse ainda que o problema foi "existir a [depressão] Kristin com um conjunto extenso de tempestades seguintes".
IL quer Governo a clarificar se Arruda dos Vinhos vai ter apoios
Em visita a Arruda dos Vinhos, Mariana Leitão lamentou “a indefinição que estas pessoas sentem por conta de não de ter sido decretada ainda a situação de calamidade e haver muitas dúvidas sobre como obter os apoios que estão previstos”.
“É preciso que o Governo clarifique se estas pessoas vão ter apoios, em que condições é que vão ter apoios, e que haja um foco muito grande na reconstrução de Arruda, mas também do resto das zonas afetadas”, declarou aos jornalistas.
A presidente da IL defendeu ainda que esta “deve ser uma reconstrução rápida, mas com as garantias de salvaguarda e de segurança necessárias”.
Presidente da FPF promete apoio para recuperação de estragos da Kristin
Depois de ter visitado clubes em Leiria, o líder federativo deslocou-se hoje a Caxarias, na zona norte do distrito de Santarém, para conferir os danos e assumir, presencialmente, o apoio ao "futebol de base".
"Indubitavelmente, impunha-se vir a Santarém. Depois da criação do comité de emergência, este acompanhamento no terreno é fundamental. Sem o futebol de base não há, depois, a qualidade que conseguimos projetar. A FPF vai estar presente, vai ajudar, dentro das suas possibilidades, toda esta gente que faz um trabalho único. Já tínhamos estado em Leiria, estamos em Santarém e estaremos também em Coimbra", afirmou Pedro Proença.
Depois de ter percorrido o campo do clube ouriense, cuja bancada ficou sem cobertura, a iluminação se desfocou, o telhado desapareceu e quatro carrinhas ficaram danificadas, o antigo árbitro elogiou o "trabalho absolutamente extraordinário no futebol de base" do Caxarias, fundado em 1973.
"É uma responsabilidade. Tão importantes como os clubes grandes são estes clubes, de menor dimensão, porque fazem este trabalho anónimo e que tantas vezes não é reconhecido e é essa a nossa obrigação, estar junto da base, que é tão importante como o futebol de excelência", vincou.
Contrapondo a visita de hoje ao 'glamour' do congresso da UEFA e do sorteio da Liga das Nações, na véspera, em Bruxelas, e perante os presidentes da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, e da Associação de Futebol (AF) de Santarém, Joaquim Martinho, dirigiu-se ao líder do Centro de Cultura e Desporto de Caxarias, Joaquim José, prometeu: "Podem contar com a FPF para reerguer este clube".
Até ao fim de fevereiro, os clubes podem candidatar ao Fundo de Catástrofes, criado no passado dia 06, para suprirem "dificuldades operacionais significativas e danos relevantes nas suas infraestruturas", num montante global de 100 mil euros.
Após esta segunda visita, Pedro Proença excluiu a possibilidade de aumentar este valor.
"A FPF não se deve substituir ao Estado. É nossa obrigação estar presente. Obviamente, dentro das nossas limitações orçamentais, tudo faremos para ajudar quem precisa, de forma direta, com alocação de recursos, dando visibilidade às competições do distrito, de forma conjunta e articulada, para ultrapassarmos estas dificuldades", concluiu.
Em Santarém "a fase mais difícil já passou"
“Há muitos anos que não tínhamos esta experiência. Há muitos anos que não tínhamos esta vivência tão dramática”, lamentou.
No entanto, assegurou, todas as estruturas de Proteção Civil, os municípios e os dois subcomandos regionais conseguiram “encontrar as estratégias sobretudo de prevenção, de aviso às nossas populações”
“Julgo que a fase mais difícil já passou”, afirmou Manuel Jorge Valamatos.
O responsável disse ainda que a articulação com Espanha no sentido de realizar descargas nas barragens “permitiu mitigar uma situação que porventura noutros tempos seria muito mais dramática”.
Questionado sobre as maiores dificuldades logísticas, o presidente do comando distrital respondeu que “o que nós precisamos é que deixe de chover e que os rios voltem à sua normalidade para que as pessoas possam voltar à sua vida”.
“Porque não é normal o rio estar no meio das nossas povoações e a alagar as casas das nossas famílias”, acrescentou.
Casal Novo do Rio vive horas mais tranquilas
CAP fala em "catástrofe" e pede medidas únicas e apoios a fundo perdido
"O Governo fez bem em recorrer ao mecanismo de solidariedade e, sobretudo, ao mecanismo da reserva de crise agrícola (da União Europeia), que é mais importante para este caso, mas não tenhamos ilusões, (porque) isto não chega", afirmou à agência Lusa o presidente da CAP, Álvaro Mendonça e Moura.
Em Beja, no final do Conselho Consultivo da CAP dedicado ao Baixo Alentejo, o responsável disse que as consequências do mau tempo não permitem "pensar que é através de verbas do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) que isto se vai resolver para a agricultura".
Pois, frisou Álvaro Mendonça e Moura, "o PEPAC não previu, nem podia prever, uma catástrofe desta dimensão".
O presidente da CAP lembrou à Lusa que o ministério da Agricultura anunciou uma linha de apoio de 40 milhões de euros destinada à reposição do potencial agrícola para quem sofreu estragos provocados pelo mau tempo, mediante verbas do PEPAC.
Mas "a única forma" de relançar o setor" é "através de uma assunção da sociedade que foi afetada", afirmou, defendendo que é preciso encarar esta situação com outra postura.
É necessário "olhar para isto fora do quadro mental em que normalmente operamos, que é o quadro do PEPAC, de uma crise que acontece uma vez ou outra. Isto é uma coisa diferente, é uma catástrofe", vincou.
A solução, sugeriu, passa por "ter apoios a fundo perdido" do Governo, tal como no período da covid-19, e "corrigir" as medidas anunciadas "de forma a que ninguém fique de fora e todos possam recuperar".
"Julgo que esse é o caminho, ou seja, assumir que estamos perante uma situação única, uma situação de catástrofe, que exige também medidas únicas, ou seja, não podemos estar a pensar que isto se resolverá com as verbas que estavam orçamentadas", reforçou Álvaro Mendonça.
Além dos concelhos onde foi declarada a situação de calamidade, existem prejuízos noutros municípios, nos quais os agricultores também sofreram danos e necessitam de apoios, sustentou.
"Depois do dia 28 de janeiro, a catástrofe continuou e, portanto, não são só aqueles que foram afetados pela tempestade de Kristin, são os outros eventos climatéricos que aconteceram" e "há concelhos que não estão incluídos e que foram também devastados", sublinhou.
O concelho de Odemira, no distrito de Beja, no qual os produtores de pequenos frutos e outros agricultores se queixam de vários milhões de prejuízos, é um desses exemplos, que deve ter apoios do Governo, defendeu.
Quanto ao PTRR - Plano de Recuperação e Resiliência exclusivamente português anunciado, na quinta-feira, pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, o presidente da CAP disse julgar que "esse é o caminho, assumir que estamos perante uma situação única, que exige medidas únicas".
PS enviou ao primeiro-ministro 70 propostas
“Verifiquei que o Governo tem anunciado uma ou outra medida que estavam também nessas propostas. Aquilo que gostaríamos é que várias dessas propostas viessem a integrar esse plano de recuperação para o conjunto do território nacional”, afirmou José Luís Carneiro.
O PS vai apresentar mais medidas durante a próxima semana, “particularmente voltadas para as famílias e para as empresas”, adiantou.
José Luís Carneiro realçou ainda a disponibilidade do Partido Socialista para “apoiar as medidas que o Governo leve ao Parlamento”.
Pico às 17h00, balanço às 19h00. Ministra diz que só ao fim do dia se poderá respirar de alívio
Maria da Graça Carvalho também está em Coimbra e sublinha que só ao fim do dia se poderá voltar a respirar de alívio. O pico de água na barragem da Aguieira está provisto para as 17h00 .
Ana Abrunhosa anuncia novo balanço às 19h00. E agradece especialmente à APA e à ministra do Ambiente
Deslizamento de terra obriga à retirada de 13 pessoas em Leiria
Um deslizamento de terra hoje de madrugada obrigou à retirada de 13 pessoas, em São Romão, no concelho de Leiria, disse à agência Lusa o vereador da Proteção Civil, que revelou que uma outra habitação está a ser monitorizada.
"Verificou-se um deslizamento de terras numa das encostas de São Romão. Retirámos, até so momento, 13 pessoas. E já estamos a proceder a vistorias para notificar os proprietários, que é uma parte privada, para também procedermos às reparações necessárias", explicou Luís Lopes.
Segundo o vereador, um dos objetivos é repor o acesso às habitações todas, porque "algumas ficaram muito condicionadas por parte de um caminho que foi também muito danificado".
As 13 pessoas retiradas viviam nas habitações por baixo de uma encosta, mas a Proteção Civil está a monitorizar uma outra habitação na parte superior do talude.
"Estamos a verificar a sua estabilidade, uma vez que uma parte das fundações ficou à mostra e temos de ter a certeza de que não há dano estrutural que possa colocar em causa os moradores", acrescentou.
Luís Lopes explicou que se tratou de "um movimento de massas considerável", que envolve "umas toneladas valentes de terras que se movimentaram", pelo que "ainda vai levar alguns dias até se conseguir repor".
O autarca salientou que "as condições meteorológicas não têm sido nada favoráveis e a acumulação de água nos solos tem contribuído para este tipo de situações".
Esperando que nos próximos dias a situação meteorológica melhore, Luís Lopes espera que seja possível realizar uma "intervenção para repor alguma normalidade e as pessoas poderem regressar o mais rápido possível às suas casas".
Dezasseis pessoas morreram em Portugal continental na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Habitantes de Pombal acreditam que invernos rigorosos e tempestades são "o novo normal"
No centro da cidade de Pombal, o café Nicola serve de ponto de encontro para se seguir com atenção, através das notícias que chegam pela televisão, o impacto que o mau tempo continua a ter em toda a região e que os populares veem como "o novo normal",
"Tenho 67 anos e nunca vi nada assim, não me lembro de um inverno com tanta chuva e vento. Penso que os invernos vão começar a ser assim, com chuva, vento, tempestades e cheias: é o novo normal", afirmou Carlos Duarte.
Natural de Pombal, recorda que, quando era garoto, passou por invernos muito rigorosos, "eram quatro meses de frio e chuva", mas é preciso recuar até ao ano de 1977 para encontrar um inverno mais severo, "com muita chuva, muito vento e muitos danos e prejuízos".
"Mesmo assim, apesar de ter sido mau, não tem comparação com o que se passou este ano em todo o nosso concelho, em toda esta região. O que tivemos este ano foi deveras assustador", lamentou.
Apesar de "só ter ficado um dia e pouco sem luz", ainda há algumas povoações do concelho que continuam sem fornecimento de energia elétrica.
"Nem sei como fazem, não pensei que isto, nos dias de hoje, voltasse a ser possível".
Com os olhos a desviarem-se constantemente para a televisão, para acompanhar a possibilidade de cheia na Baixa de Coimbra, Carlos Duarte foi partilhando que o que se vive tem dedo humano.
"Isto é tudo por causa das alterações climáticas, Deus não tem nada a ver com isto. O mundo não está podre, o ser humano é que o apodrece", afirmou.
Os estragos são grandes em casas, infraestruturas de vários tipos e "uma verdadeira calamidade para a agricultura".
"Não vai haver arroz no Baixo Mondego, vai faltar tanta coisa. Nesta altura, já tínhamos as primeiras batatas, ervilhas e favas. E agora não há nada", indicou.
Mas "o mal de uns é a sorte de outros", que aproveitam o momento para vender, por exemplo, geradores, que "há uns tempos quase não tinham saída".
"Até os minimercados aproveitam, fartam-se de vender garrafões de água para as pessoas se lavarem. Há muitas casas que continuam sem água", referiu.
Duas mesas ao lado, José Canelas, de 63 anos, também garante não ter memória de um inverno assim.
"Nem aqui, onde vivo há três anos, nem em Viseu, onde vivi algum tempo, nem em Alvaiázere, onde vivi quase a minha vida toda. Que me lembre, nem em lado nenhum no país todo", destacou.
Cerca de 50 anos depois de ter visto televisão pela primeira vez, devia ter uns dez anos quando os pais juntaram dinheiro para comprar o primeiro aparelho, não se imaginava a ficar sem energia elétrica para poder ligar a sua companhia de todos os dias.
"Foram três dias sem luz, até ter um gerador e felizmente só houve uns pequenos estragos no telhado da casa onde moro. Pareceu-me voltar ao antigamente, em que nos aquecíamos com a lareira e éramos iluminados por uma candeia", informou.
Os últimos dias foram diferentes, mas garante não ter medo de nada, porque "o homem tem uma grande capacidade de se adaptar aos novos desafios".
"Na minha vida já passei por muito, estive 30 dias em coma, sofri alguns AVC [Acidente Vascular Cerebral] e fiquei com algumas sequelas, mas tive de me adaptar: deixei de ser mecânico e passei a ser empresário no ramo do azeite. Também nos vamos ter de adaptar a esta nova realidade do mau tempo", sustentou.
Assíduo no café Nicola, é aqui que todos os dias tenta a sua sorte ao comprar algumas raspadinhas.
"Às vezes lá calha, outras vezes não... Mas, sorte mesmo, era que isto acalmasse", concluiu.
Almeirim contabiliza prejuízos superiores a 1 milhão de euros
O mau tempo dos últimos dias já provocou em Almeirim prejuízos "superiores a 1 milhão de euros" nas infraestruturas municipais, valor que deverá aumentar à medida que baixem as águas, disse hoje o presidente da Câmara, Joaquim Catalão.
"Estamos a fazer um levantamento dos prejuízos daquilo que é possível apurar porque há muitas zonas que estão submersas, nomeadamente estradas, e que não nos permitem ainda verificar qual é a situação. Nas infraestruturas do município já temos prejuízos superiores a 1 milhão de euros, naquilo que é visível", afirmou o autarca.
Segundo Joaquim Catalão, os danos em explorações agrícolas e propriedades privadas "são volumosos" e ainda não estão contabilizados.
Afirmando que "há telhados arrancados e outras situações nas zonas urbanas", o presidente da câmara disse que equipas municipais estão no terreno para registar ocorrências e preparar o dossiê a enviar ao Governo, com vista a apoios para a recuperação.
O autarca reconheceu ainda que o município não tem "capacidade financeira" para fazer face aos custos, precisando da ajuda do governo.
"Teremos de recorrer à ajuda do Governo. Estamos a aguardar uma resposta positiva", disse, lembrando que os 11 municípios da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Lezíria do Tejo subscreveram e enviaram ao executivo um memorando a solicitar a declaração de estado de calamidade para o território.
No plano operacional, Joaquim Catalão referiu que "os caudais estabilizaram e a tendência é para descer", mas o dispositivo mantém-se em alerta, com particular atenção ao lugar da Tapada, que está "rodeado de água" e com ligação garantida apenas pela cidade de Santarém, onde as chuvas intensas "alagaram estradas municipais", descreveu.
"Sabemos que, quando a precipitação cessa, as ligações reabrem rapidamente, mas estas inundações são sempre motivo de preocupação, até por risco de acidentes", acrescentou.
As cheias e cortes de via estão a afetar a mobilidade diária de residentes e empresas. A Nacional (EN) 114 encontra-se cortada no sentido Almeirim--Santarém, enquanto a EN118 está com circulação alternada junto à Quinta da Alorna, obrigando muitos automobilistas a demoradas voltas para aceder ao IC10 ou a recorrer à A13.
Nesse sentido, Joaquim Catalão frisou que "estes problemas de mobilidade têm impacto muito significativo e custos muito elevados não só para trabalhadores, mas também para o tecido empresarial".
Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o encerramento de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Miranda do Corvo com prejuízos acima de seis milhões de euros
O presidente da Câmara de Miranda do Corvo estimou hoje que os prejuízos no concelho ultrapassem os seis milhões de euros devido ao mau tempo.
"Os danos não param de aumentar. Todos os dias estamos a ter danos cada vez mais graves", afirmou José Miguel Ramos Ferreira à agência Lusa, no final da reunião do executivo municipal.
O autarca notou que "há várias vias no município que, pura e simplesmente, desapareceram" e que eram "fundamentais para a ligação entre os lugares", sendo que, noutros locais, nas vias existentes, "há taludes a cair" à sua volta.
Mostrou-se, por isso, "muito preocupado" com o nível de prejuízos do concelho.
"Julgo que estaremos a ultrapassar os seis milhões de euros [em prejuízos]", salientou.
De acordo com José Miguel Ramos Ferreira, a tempestade Kristin afetou equipamentos e infraestruturas, como o pavilhão gimnodesportivo, a incubadora de empresas, pavilhões de coletividades e a Igreja, e criou "muita despesa" associada a sinalização vertical e "alguns problemas nas estradas".
"Depois da [depressão] Kristin, a chuva sucessiva em terrenos muito saturados está a multiplicar-se em danos muito maiores", disse, apontando os danos nos taludes e nas vias "com uma dimensão muito superior" aos que tinham inicialmente.
"Nós, no distrito de Coimbra, inicialmente, já fomos um dos cinco concelhos mais afetados pela Kristin. Estamos a ser duplamente fustigados e é um nível que é incomportável para o nosso orçamento municipal", concluiu.
Dezasseis pessoas morreram em Portugal continental na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Circulação ferroviária na Linha do Alentejo já foi retomada entre Pegões e Bombel
A circulação ferroviária na Linha do Alentejo, que estava suspensa entre Pegões e Bombel, foi hoje retomada, informou a CP -- Comboios de Portugal, num ponto de situação pelas 15:00, indicando que se mantêm as perturbações na Linha do Norte.
"Está resolvido o constrangimento no troço entre Pegões e Bombel, pelo que já foi retomada a circulação ferroviária na Linha do Alentejo", referiu a CP, lembrando que a circulação na Linha do Sul também já foi retomada.
Quanto à Linha do Norte, que assegura a ligação ferroviária entre Lisboa e o Porto, a transportadora disse que se mantêm suspensos, "sem previsão de retoma", os comboios de longo curso, nomeadamente os serviços Alfa Pendular e Intercidades, "por razões de segurança, devido ao agravamento do estado do tempo, com risco de cheias na região de Coimbra".
Na Linha do Norte, apenas se realizam os serviços Regionais entre Entroncamento e Soure, Coimbra-Aveiro-Porto e entre Tomar e Lisboa, adiantou a CP.
Pelas 15:00 de hoje, continuam a registar-se constrangimentos também na Linha da Beira Baixa, em que a circulação se mantém suspensa, realizando-se apenas os comboios regionais entre Castelo Branco e Guarda e entre Entroncamento e Abrantes, e na Linha da Beira Alta, em que o serviço Intercidades entre Coimbra e Guarda se realiza com recurso a material circulante diferente do habitual.
Mantém-se ainda suspensa a circulação na Linha do Douro, em particular entre Régua e Pocinho, na Linha do Oeste e nos Urbanos de Coimbra, devido ao mau tempo, informou a empresa de comboios.
Na Linha de Cascais, os comboios circulam com alterações nos horários, sendo que, a partir de segunda-feira, 16 de fevereiro, haverá um reforço das circulações na hora de ponta, revelou a CP, recomendamos consulta de informação no `site` em www.cp.pt.
"Prevê-se a realização do Comboio Internacional Celta, podendo ser usado material circulante diferente do habitual e sendo que o percurso Valença-Vigo-Valença será feito com recurso a transbordo rodoviário", informou.
Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Comunicação completa do primeiro-ministro
Outros apoios à agricultura, empresas e perda de rendimentos
Em termos de agricultura, "temos já mais de 4.500 candidaturas a apoios", as quais correspondem "a todo o território nacional" e não apenas às áreas "que se encontram em estado de calamidade ou de contingência".
"Estamos a falar de escolas, estamos a falar de equipamentos de saúde, estamos a falar de equipamentos sociais, estamos a falar de equipamentos culturais, estamos a falar de equipamentos desportivos, estamos a falar de estradas, estamos a falar de ferrovia, estamos a falar de comunicações, estamos a falar de rede de abastecimento de energia elétrica, estamos a falar de rede de abastecimento de energia elétrica, estamos a falar de rede de abastecimento de água, estamos a falar, portanto, de um verdadeiro projeto de transformação nacional que será o alicerce do nosso futuro", frisou o primeiro-ministro.
Apoios à reconstrução de casas já somam 8.200 pedidos. Montenegro apela a agilidade dos autarcas
Acima desse valor até aos 10.000 haverá necessidade de vistoria, que o primeiro-ministro promete será "rápida" e "ágil por parte das Câmaras Municipais", eventualmente com o auxílio dos presidentes de Junta, a quem Luís Montenegro pede "um complemento de disponibilidade" além do esforço já dispendido nas últimas semanas.
As vistorias "são aquilo que falta para que o dinheiro entre nas contas das pessoas", refere, sublinhabdo que os apoios "já estão a chegar a algumas" pessoas.
Luís Montenegro refere "esforço" para abrir "janela de acalmia propícia à recuperação"
Agradece às autoridades espanholas, incluindo às autónomas, pela colaboração "muito intensa" na gestão dos caudais dos rios de ambos os países, e à ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, que tem coordenado esta cooperação ibérica.
"Com grande sentido de responsabilidade, os últimos dias foram geridos com um objetivo muito claro e central, de proteger e salvaguardar a vida das pessoas" e, num segundo plano, "o seu património", recorda ainda.
Uma atitude de prevenção seguida pelos autarcas das regiões do Baixo Mondego, "um esforço notável, um que continua e que requer compreensão recíproca" entre autoridades e munícipes, felicita o primeiro-ministro.
Artistas perdem meses de trabalho e galerias sofrem danos - associação
Obras de arte danificadas por inundações ou infiltrações nos ateliês de artistas e exposições retiradas de galerias são o resultado de semanas de mau tempo, segundo um primeiro balanço da presidente da Exhibitio - Associação Lusa de Galeristas, Vera Cortês.
"Tenho conhecimento de muitos artistas e ateliês que tiveram problemas graves de exposições inteiras [em preparação] que foram destruídas porque entrou água de tal maneira que as peças se estragaram", revelou a responsável contactada pela agência Lusa.
De acordo com a presidente da Exhibitio -- que representa 34 galerias do continente e ilhas -- "há várias galerias com problemas de infiltrações", dando o exemplo do seu próprio caso, a Galeria Vera Cortês, em Alvalade, a Miguel Nabinho, em Campo de Ourique, ambas em Lisboa, e da galeria Duarte Sequeira, em Braga.
Instalada num primeiro andar de um edifício na Rua João Saraiva, a Galeria Vera Cortês está com "dois buracos no teto, baldes a apanhar água da chuva, e desumidificadores nas instalações, mas, felizmente nada aconteceu às obras" de arte expostas.
"Houve várias galerias com problemas, mas somos empresas profissionais que cumprem as regras e estão atentas para que as situações do género não cheguem a tornar-se problemas graves. Há danos, mas nada de dramático, porque temos condições para poder operar que nos protegem", comentou a galerista.
Algumas galerias tiveram de encerrar temporariamente os seus espaços expositivos ou desmontar exposições, como foi o caso da galeria Duarte Sequeira, em Braga: "O espaço expositivo principal foi encerrado devido a infiltrações e ainda estamos a avaliar os danos. Felizmente as obras encontram-se a salvo", disse fonte da galeria contactada pela Lusa.
O maior problema, segundo a presidente da Exhibitio, é a situação de muitos artistas que trabalham em ateliês mais vulneráveis ou desprotegidos.
"Há artistas que estavam a trabalhar para preparar exposições e, de repente, caiu-lhes água em cima pelo teto ou o espaço foi inundado. Muitos perderam trabalho de meses", lamentou a presidente da Exhibitio, acrescentando que a associação está concentrada em apoiar estes casos "para que se minimizem os danos".
Num contexto de mau tempo que se prolonga há dois meses, "as galerias estão relativamente protegidas, mas os artistas não têm acesso às condições das empresas, com equipas, [que] conseguem minimizar a destruição".
"Mesmo assim, nada é comparável com o que está a acontecer em zonas do país como Pombal, Leiria ou Coimbra. É pior ainda quando se vê metade do país a sofrer desta forma", lamentou, acrescentando "também o mundo das artes não estava preparado para intempéries desta dimensão".
Mais de 120 museus e monumentos sofreram danos causados pelas tempestades nas duas últimas semanas, com cinco equipamentos da Rede Portuguesa de Museus e quatro do património classificado, como o Convento de Cristo, em Tomar, a apresentarem "danos graves", segundo o último balanço do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, divulgado na quinta-feira.
Equipamentos culturais como o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, o Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado do Vale do Tejo, em Mação, o Museu Municipal de Santarém - Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire, o m|i|mo - museu da imagem em movimento, em Leiria, e o Museu Municipal de Ourém sofreram "danos graves", segundo a mesma fonte.
Na área do património classificado, também apresentam "danos graves" a cerca do Convento de Cristo, em Tomar - monumento classificado como Património da Humanidade da UNESCO -, a Casa Museu Afonso Lopes Vieira, em São Pedro de Moel, para a qual a Câmara da Marinha Grande deu alerta de dorrocada, no início da semana, a Capela de Nossa Senhora da Encarnação, em Leiria, e a igreja matriz de Cernache do Bonjardim, na Sertã.
Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o encerramento de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Mais de 250 bibliotecas públicas com danos causados pelas tempestades
Mais de metade das 489 bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) foram afetadas pelo mau tempo, principalmente as de Alcácer do Sal, Santarém, Leiria, Caldas da Rainha, Pombal e Marinha Grande, que sofreram maior impacto.
"De acordo com a informação recolhida pela DGLAB [Direção-Geral do Arquivo dos Livros e das Bibliotecas] e que se mantém em atualização, 52% das bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, maioritariamente localizadas na região centro do país, indicaram ter sido afetadas pelo mau tempo das últimas semanas", disse à Lusa Bruno Eiras, subdiretor-geral daquele organismo.
O responsável adiantou que este é o balanço possível no momento, uma vez que os "contactos com as bibliotecas não estão a ser tão rápidos" como desejável, "não conseguindo manter a informação atualizada".
Além disso, "a continuidade do tempo de chuva tem criado novas situações", alertou.
De qualquer modo, os dados recolhidos indicam que das quase 255 bibliotecas atingidas pelas sucessivas tempestades que assolam o país desde 28 de janeiro, 80% dizem respeito a infiltrações e inundações de pequenas dimensões ou a situações externas às bibliotecas como falhas de eletricidade e comunicações.
As restantes informaram pequenos impactos, alguns relacionados com problemas preexistentes, e muitas relatam dificuldades por parte de alguns trabalhadores em chegar às bibliotecas.
Apesar dos danos verificados, 78% das bibliotecas indicaram ter conseguido manter-se em funcionamento, enquanto os restantes 22% tiveram de encerrar alguns espaços ou serviços, acrescentou Bruno Eiras, sem especificar quais as bibliotecas em causa.
No entanto, revelou que "os casos mais graves" de que teve conhecimento "ocorreram nas Bibliotecas Municipais de Alcácer do Sal, Santarém, Leiria, Caldas da Rainha, Pombal e Marinha Grande, onde os espaços ou mesmo as estruturas foram bastante afetadas".
No dia 04 deste mês, quando ainda só se faziam sentir os impactos da depressão Kristin, a diretora da Biblioteca Municipal de Pombal, Daniela Martins, revelou à Lusa que aquela estrutura sofrera "estragos significativos no piso superior e na parte de trás".
"Está com infiltrações e falta de coberturas. Uma janela ficou partida e outras duas janelas grandes foram projetadas, tendo destruído alguns computadores sobre os quais caíram", indicou na altura, especificando que ficaram também destruídas a parte interna do edifício e a oficina", mantendo-se em funcionamento apenas a parte da frente, servindo a população afetada.
Quanto à biblioteca da Marinha Grande, já naquela altura era uma das que tinham tido "mais estragos", tendo perdido a cobertura, que impedia a entrada da água, segundo a responsável, que disse ainda que as estantes e os livros estavam cobertos com plásticos, para tentar minimizar os danos.
Bruno Eiras destacou "o trabalho de apoio às comunidades que muitas bibliotecas têm dado desde os primeiros dias".
"As características das bibliotecas públicas e dos seus trabalhadores atribuem-lhes especial importância na ajuda às populações, como locais abertos a todos, gratuitos e seguros e onde os profissionais podem apoiar as populações na procura de informação relevante e na utilização dos equipamentos informáticos", realçou.
Em muitos municípios, as bibliotecas públicas foram os primeiros locais a disponibilizar-se para prestar serviços às populações para carregar telemóveis e computadores, aceder à Internet, ter um espaço para trabalhar, estudar, contactar familiares ou ainda, simplesmente, como um local confortável para estar face às tempestades, assegurou o responsável.
"Várias bibliotecas também adaptaram os seus horários de funcionamento para melhor responderem à procura e tentaram estar alinhadas com as estratégias municipais", acrescentou.
Esse foi o caso da Biblioteca Municipal de Pombal que devido à procura alargou o horário de funcionamento para o período das 09:00 às 20:00, sem interrupções, de segunda-feira a sábado, segundo a diretora.
Desde o início do ano que Portugal tem sido assolado por uma sequência de depressões, como parte do chamado comboio de tempestades, com ventos extremos e chuva forte, que causaram impactos severos em infraestruturas e comunidades, afetando sobretudo as regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, as mais violentas.
Os fortes temporais fizeram ainda dezasseis mortos e muitas centenas de feridos e desalojados.
O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Mais de 200 pedem adiamento de prazo de submissão a concursos de apoio a projetos
Mais de 200 artistas, agentes culturais e estruturas pediram hoje o adiamento do prazo para submissão das candidaturas aos concursos de Apoio a Projetos da Direção-Geral das Artes (DGArtes), "face à situação excecional que o país atravessa".
Numa carta aberta dirigida ao diretor-geral das Artes, Américo Rodrigues, e à qual a Lusa teve hoje acesso, os profissionais e estruturas alegam que, "atendendo à situação excecional que o país atravessa, com impactos significativos em vários territórios", estão "comprometidas as condições mínimas de trabalho necessárias à preparação e submissão de candidaturas aos concursos públicos de apoio à cultura".
Por isso, apelam ao adiamento do prazo limite de submissão das candidaturas ao Programa de Apoio a Projetos 2025, que abriram em 26 e 29 de janeiro deste ano, "para o final do mês de março de 2026, como medida excecional, de forma a assegurar condições mais justas, equitativas e adequadas para todo o setor cultural".
Os avisos de abertura dos concursos estabelecem 10 de março como data-limite para a entrega das candidaturas.
O pedido de alargamento do prazo de submissão "visa garantir equidade no acesso ao concurso", reforçam, "sem implicar atrasos ou alterações ao calendário previsto de concretização dos projetos".
Os subscritores recordam que "muitas estruturas culturais, artistas e equipas enfrentam dificuldades na reparação de danos, bem como no acesso a eletricidade, internet e mobilidade", na sequência da passagem de várias depressões meteorológicas por Portugal nas últimas semanas.
"A manutenção dos prazos de fecho dos concursos penaliza de forma particular estruturas de menor escala e entidades sediadas fora dos grandes centros urbanos", alertam.
Além disso, lembram que, além dos potenciais candidatos, a situação afeta também "municípios, entidades e estruturas parceiras fundamentais para a viabilização e boa execução das propostas".
"Importa sublinhar que, no atual contexto, muitos municípios encontram-se prioritariamente empenhados na resposta a situações de emergência, nomeadamente na reparação de danos e apoio às populações afetadas, vendo assim seriamente comprometida, de momento, a sua capacidade de acompanhamento, colaboração e compromisso institucional com os processos de candidatura em curso", referem.
A primeira subscritora da carta aberta é a coreógrafa Carlota Lagido, fundadora da associação cultural O Lugar do Meio, situada em Alfafar, no concelho de Penela.
A longa lista de nomes inclui, entre outros, as atrizes Joana Manuel, Carla Vasconcelos, Carla Bolito (cofundadora da estrutura Estado Zero), Luísa Cruz, Ana Brandão, os atores Afonso Lagarto e Jorge Corrula, a diretora da Associação Cultural Linha de Fuga, de Coimbra, Catarina Saraiva, os coreógrafos e bailarinos Francisco Camacho (fundador da Eira), Márcia Lança (fundadora da Vagar), Andresa Soares, Vera Mantero (fundadora da O Rumo do Fumo) e Filipa Francisco, as Fado Bicha, o artista visual António Jorge Gonçalves, a diretora artística da companhia Teatrão, de Coimbra, Isabel Craveiro, a pianista Joana Gama, o escritor Jacinto Lucas Pires, a diretora da Casa das Artes Bissaya Barreto, Maria Marques, e a violoncelista Helena Espvall.
A DGArtes abriu, no final de janeiro, os concursos do Programa de Apoio a Projetos 2025, nos domínios de Criação para Música e Ópera e para Artes de Rua, Circo, Dança e Teatro, de Criação e Programação para Cruzamento Disciplinar e Artes Visuais, de Edição, de Programação e de Internacionalização, bem como o Procedimento Simplificado.
O Programa de Apoio a Projetos 2025 tem uma dotação total de 13,35 milhões de euros, o mesmo valor de 2023 e 2024.
Os projetos que beneficiarem de apoio "devem ser executados até ao limite de 18 meses", entre 01 de setembro deste ano e 28 de fevereiro de 2028, sendo que "a atividade não pode ter estreia antes do período temporal", lê-se nos avisos de abertura dos concursos e do Procedimento Simplificado.
Os subscritores da carta aberta, reforçando que "o pedido de alargamento do prazo de submissão visa garantir equidade no acesso ao concurso", referem que tal aconteceria "sem implicar atrasos ou alterações ao calendário previsto de concretização dos projetos".
Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
Encosta do Castelo de Torres Vedras em risco de desmoronamento
A encosta do Castelo de Torres Vedras encontra-se em risco de desmoronamento, disse hoje o vice-presidente da câmara, após a ocorrência de dois aluimentos de terras provocados pelo mau tempo.
"É muito perigoso passar ali, depois de ter ocorrido um segundo aluimento de terras, que estamos a tentar suster", afirmou Diogo Guia à agência Lusa.
"Temos ali um problema de massas a cair, porque existe água na encosta", explicou, acrescentando que, "de um lado da encosta as árvores estão a cair", evidenciando o risco existente.
Devido ao perigo de derrocada, foram interditados por precaução uma rua de acesso ao Castelo e a sala de concertos Bang Venue.
Uma equipa de peritos está hoje no local a fazer sondagens para melhor avaliar o risco e as eventuais obras a efetuar.
Municípios da Lezíria do Tejo pedem que apoios do Governo cheguem depressa
A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo diz que é necessário garantir uma resposta justa a todos os municípios que sofreram danos causados pelas intempéries, com acesso aos mesmos instrumentos de apoio.
Foto: Câmara Municipal de Coruche
Fazem parte da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos, Santarém, Golegã e Rio Maior .
A CIMLT descreve prejuízos "muito significativos" em diversas áreas, começando pelas estradas.