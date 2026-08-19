Colapso de grua em Belas. Obra onde morreram dois trabalhadores não tinha licença

Sem licença para ocupação da via pública, falta de comunicação à Câmara de Sintra para o arranque dos trabalhos e violação dos deveres dos intervenientes na execução da obra.





Estas são as primeiras conclusões da autarquia face à queda de uma grua que na manhã desta quarta-feira matou dois trabalhadores, um de 28 e outro de 40.





A informação foi confirmada à RTP mas à Agência Lusa, uma fonte do gabinete do município acrescentou que "as infrações detetadas, e no âmbito das nossas competências, vão originar autos que vão ser enviados ao Ministério Público para complementar o processo das autoridades", avança a agência de notícias.





Já o presidente da autarquia fez questão de referir que "a Câmara de Sintra vai atuar". Numa declaração enviada à Lusa, Marco Almeidae esclareceu que "este tipo de situação tem regras e são para ser respeitadas".

O acidente de trabalho aconteceu por volta das 8:00 na Rua Dona Inês de Castro, na freguesia de Belas, concelho de Sintra, no distrito de Lisboa.





Dois homens de nacionalidade brasileira faleceram na sequência da queda, quando pintavam parte de um edifício.





c/ Lusa