Colégios de ensino especial em protesto





"Não queremos as escolas a fechar, mas sim a funcionar" ou "Inclusão sem recursos é exclusão disfarçada" são algumas das mensagens escritas em cartazes pelas dezenas de pessoas que estão desde as 10:00 concentradas em frente ao Ministério da Educação, em Lisboa, num protesto marcado pelo som de buzinas.



Segundo o presidente da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular (AEEP), as escolas de ensino especial privado podem ter de encerrar em breve, deixando quase 500 crianças e jovens sem resposta, caso a tutela não atualize o valor atribuído por aluno.



Os colégios de ensino especial avisam que o "tempo a esgotar-se para 500 crianças".