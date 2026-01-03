Colisão entre carro e motociclo provoca vítima mortal em Esposende

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado às 12:39 e foram assistidas outras duas pessoas no local, no distrito de Braga.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Esposende disse ainda à Lusa que a colisão teve lugar na Rua Ponte D. Luís Filipe e que a vítima mortal é um homem "com cerca de 35 anos".

A tratar da ocorrência esteve também a GNR.