Colisão entre carro e motociclo provoca vítima mortal em Esposende
Esposende, Braga, 03 jan 2026 (Lusa) -- Uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo ao início da tarde de hoje em Gandra, no concelho de Esposende, provocou uma vítima mortal, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Cávado.
De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado às 12:39 e foram assistidas outras duas pessoas no local, no distrito de Braga.
Fonte dos Bombeiros Voluntários de Esposende disse ainda à Lusa que a colisão teve lugar na Rua Ponte D. Luís Filipe e que a vítima mortal é um homem "com cerca de 35 anos".
A tratar da ocorrência esteve também a GNR.
