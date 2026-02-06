Com tempestade Kristin no caminho. Força Aérea Portuguesa resgata velejador à deriva no Mediterrâneo





O homem teria já sido alvo de “operações de busca e salvamento pelas autoridades espanholas, sem sucesso”.



A ocorrência foi reportada ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento (RCC) nacional, “que estabeleceu articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) da Argélia”, e assegurou a coordenação da missão de resgate em águas internacionais.



O resgate foi feito cerca de duas horas antes de o veleiro entrar no perímetro da tempestade Kristin, que assolou Portugal na semana passada.





O tripulante foi transportado para o navio mercante MV Thor Confidence, que se encontrava perto do local, e que, “após contacto, foi encaminhado pela aeronave [da Força Aérea] até ao veleiro”, que se manteve na área “a apoiar e a monitorizar toda a operação até ser confirmada a recuperação bem-sucedida e em segurança do navegante”.

