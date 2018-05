Comandante Nacional da Proteção Civil demite-se em rota de colisão com Governo

RTP07 Mai, 2018, 22:14 / atualizado em 07 Mai, 2018, 22:16 | País

Nos últimos meses, António Paixão já tinha dado sinais de descontentamento em relação à dificuldade em operacionalizar a estratégia que tinha desenhado e devido à falta de meios aéreos. No domingo, contou apenas com três helicópteros para 100 incêndios que deflagraram no país.



O episódio que o terá levado a pôr o lugar à disposição terá acontecido na passada sexta-feira durante uma reunião no Ministério da Administração Interna onde terá entrado em confronto aberto com o Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Marta Soares.



Ao que a RTP apurou, o Coronel Paixão abandonou a reunião que era liderada pelo secretário de Estado da Administração Interna e colocou o lugar à disposição.



O coronel Duarte Costa, do Exército, sucede agora a António Paixão que tinha assumido o cargo a 4 de dezembro do ano passado. António Paixão abandona o lugar, e sai em rota de colisão com a estratégia do ministério após um mandato de apenas cinco meses.



